أميركا تتخطى حاجز الـ 40 ألف وفاة وتحذيرات من خطورة أي قرار متسرع لفك الحظر

ناقش برنامج سوا ع الهوا مع الزميلة انتصار يونس عدداً من الملفات المتعلقة بفايروس كورونا المستجد وبعض الملفات الأخرى المهمة في المنطقة.

بعد جمود سياسي استمر أكثر من عام وتخللته ثلاث جولات انتخابية، توصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وخصمه بيني غانتس مساء الإثنين لاتّفاق على تشكيل حكومة وحدة.

يقضي الإتفاق بأن يبقى نتانياهو الذي يواجه اتهاماتٍ جنائية ً في ثلاث قضايا فساد، في السلطة لفترة ثمانية عشر شهرا، على أن يتولى غانتس رئاسة الحكومة بعد ذلك لفترة مماثلة.

ومن الأراضي الفلسطينية، دان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الإثنين تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة "تؤيد ضم المستوطنات"، وقال في تغريدة إن اتفاق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وزعيم تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس يقوّض الآمال بتحقيق السلام.

صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تحدث إلى سوا عالهوا حول تداعيات تشكيل الحكومة الإسرائيلية على السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والخطوات الفلسطينية في حال أقدمت إسرائيل على تنفيذ عمليات الضم في الغور والضفة.

إلى ذلك توجهت ثلاث منظمات حقوقية برسالة عاجلة إلى وزير الأمن الإسرائيلي ومنسّق عمليات الحكومة في الأراضي الفلسطينية وكذلك إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، تطالبهم فيها بنشر خطة إسرائيل لمواجهة تفشي فيروس كورونا في قطاع غزة فوراً.

في الأردن أعلن وزير الصحة سعد جابر، الاثنين، تسجيل ثمان حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، لسائقي شاحنات على حدود العمري، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أربعمئة وخمس وعشرين إصابة.

وزير الأشغال العامة والاسكان فلاح العموش، قال من جهته إنّ هناك خطة لاستئناف العمل في قطاع الإنشاءات.

وأوضحت الوزارة أن المصابين الجديدين هما زوجان كانا في أحد مراكز الحجر الصحي من العائدين من معبر رفح في الخامس عشر من الشهر الجاري.

في لبنان ، يستعيد الشارع بعض مظاهر الحياة تحت عناوين ثورة الجياع، بعد تحركات واعتصامات لم تنقطع منذ أسبوعين خاصة في مدينة طرابلس.

اليوم ، وبالتزامن مع انعقاد البرلمان في قصر اليونسكو، تجمع عدد من المحتجين للانطلاق في مسيرة احتجاجية من جسر الرينغ باتجاه موقع الجلسة، التي تناقش عددا من المشاريع، من بينها قانون محاربة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة.

فيما دعا رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل إلى تقصير ولاية مجلس النواب الحالي وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

في الشأن السوري، اعربت الأمم المتحدة الإثنين، عن قلقها الكبير إزاء تأثير وباء كورونا على المدنيين في سوريا، هذا ما صرح به "ستيفان دوجاريك" المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية في مؤتمر صحافي.

سياسيا ، التقى الرئيس السوري بشار الأسد مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الإثنين في مشهد نادر بـَدَيا فيه مرتديين كمامتين طبيتين، وبحسب الإعلام الرسمي السوري فقد اتهما الدول الغربية باستغلال جائحة فيروس كورونا لأهداف سياسية.

إلى ذلك عرض البرنامج عدة تقارير حول عدة ملفات من أهمها، ما شهدته أسواق النفط الإثنين من انهيار تاريخي لأسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي، إذ وصل سعر البرميل إلى أقل من سالب سبعة وثلاثين دولارا. إضافة إلى تقارير أخرى متنوعه.