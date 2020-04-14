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محاولات للقطاعات الأميركية لاحتواء فيروس كورنا

14 أبريل 2020
محاولات للقطاعات الأميركية لاحتواء فيروس كورنا
محاولات للقطاعات الأميركية لاحتواء فيروس كورنا | Source: Shutterstock

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه من الضروري التوصل إلى لقاح "آمن وفعال" من أجل وقف انتشار وباء كوفيد-19 بشكل كامل، بعدما وصلت حصيلته إلى حوالى 115 ألف وفاة في العالم.

وتعمل المؤسسات الأميركية الصحية والسياسية على محاولة احتواء الفيروس والتقليل قدر الإمكان من آثاره السلبية على الاقتصاد وعلى الحياة العامة.

المزيد في تقرير الزميلة آنا عبد المسيح:

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محاولات للقطاعات الأميركية لاحتواء فيروس كورنا

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العنف الأسري في العراق.. فضائح في الأيام الماضية

14 أبريل 2020
العنف الأسري
العنف الأسري | Source: Shutterstock

خلال الـ2٤ ساعة الماضية تناقلت منصات التفاعل الاجتماعي أربع حالات عنف أسري، اختلفت  في الزمان والمكان لكن نهجها كان واحدا، ألا وهو العنف ضد النساء والأطفال، ففي كركوك تعرضت إمرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة للإغتصاب على يد غرباء، وأخرى تعرضت للحرق بسبب الاضطهاد من قبل زوجها وعائلته، فيما وجد أربعة أطفال محجوزين تعرضوا للعنف المنزلي من قبل والدهم، وآخرها طفلة تم إنقاذها قبل محاولة اغتصابها من قبل شخص لم يتجاوز العشرين عاما.

بحثنا كثيرا عن أرقام وإحصاءات دقيقة لأعداد النساء والأطفال المعنفين داخل المجتمع العراقي، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، حتى أن أحدث إحصائية لوزارة الداخلية معدة من قبل مديرية حماية الأسرة والطفل، تعود للعام 2014، نشرت أنواع الاعتداءات والنسب المئوية فكانت كالتالي:

54% إعتداء الزوج على الزوجة     

7% إعتداء الزوجة على الزوج

5% الإعتداء مابين الإخوان والأخوات         

6% إعتداء الأبناء على الأب والام             

12% إعتداء الأب وإلام على الأبناء    

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ماهو سر غياب الإحصاءات والدراسات الدقيقة؟

هل العراق مجتمع خال من الأزمات والمشاكل؟ أم أن هناك أسباب أخرى؟

وهل كشفت تلك الوقائع مدى العنف المسكوت عنه داخل مجتمعنا؟

وهل هو متجذر إلى هذا الحد أم أن الحجر الصحي كان سببا في ارتفاع نسب العنف الأسري؟

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العنف الأسري في العراق.. فضائح في الأيام الماضية