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فيروس كورنا يؤزم أوضاع العمال في العالم العربي

14 أبريل 2020
عمال أمام برج خليفة في الإمارات
عمال أمام برج خليفة في الإمارات

تضع أزمة فيروس كورونا المواطن العربي تحت أعباء اقتصادية، قد لا تتمكن عائلات كثيرة من تحملها، لا سيما وأن منظمة العمل الدولية، سبق وأن حذرت من ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في العالم بنحو خمسة وعشرين مليون شخص، أي أكثر مما سبّبته الأزمة المالية العالمية ما بين عامي 2008-2009 والتي أدت حينها، إلى زيادة البطالة في العالم بمقدار اثنين وعشرين مليون شخص.

فيما أكد صندوق النقد الدولي، أن جائحة فيروس كورونا ستؤدي إلى أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير سنة 1929، وستشهد أكثر من مئة وسبعين دولة إنكماشا في دخل الفرد لديها.

فإذا كانت اقتصادات العالم في خطر، فما هو حال العامل العربي اليوم الذي يعيش بضائقة مالية، قبل ظهور هذا الفيروس ؟

تقرير رانيا ابو حسن.

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فيروس كورنا يؤزم أوضاع العمال في العالم العربي

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العنف الأسري في العراق.. فضائح في الأيام الماضية

14 أبريل 2020
العنف الأسري
العنف الأسري | Source: Shutterstock

خلال الـ2٤ ساعة الماضية تناقلت منصات التفاعل الاجتماعي أربع حالات عنف أسري، اختلفت  في الزمان والمكان لكن نهجها كان واحدا، ألا وهو العنف ضد النساء والأطفال، ففي كركوك تعرضت إمرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة للإغتصاب على يد غرباء، وأخرى تعرضت للحرق بسبب الاضطهاد من قبل زوجها وعائلته، فيما وجد أربعة أطفال محجوزين تعرضوا للعنف المنزلي من قبل والدهم، وآخرها طفلة تم إنقاذها قبل محاولة اغتصابها من قبل شخص لم يتجاوز العشرين عاما.

بحثنا كثيرا عن أرقام وإحصاءات دقيقة لأعداد النساء والأطفال المعنفين داخل المجتمع العراقي، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، حتى أن أحدث إحصائية لوزارة الداخلية معدة من قبل مديرية حماية الأسرة والطفل، تعود للعام 2014، نشرت أنواع الاعتداءات والنسب المئوية فكانت كالتالي:

54% إعتداء الزوج على الزوجة     

7% إعتداء الزوجة على الزوج

5% الإعتداء مابين الإخوان والأخوات         

6% إعتداء الأبناء على الأب والام             

12% إعتداء الأب وإلام على الأبناء    

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ماهو سر غياب الإحصاءات والدراسات الدقيقة؟

هل العراق مجتمع خال من الأزمات والمشاكل؟ أم أن هناك أسباب أخرى؟

وهل كشفت تلك الوقائع مدى العنف المسكوت عنه داخل مجتمعنا؟

وهل هو متجذر إلى هذا الحد أم أن الحجر الصحي كان سببا في ارتفاع نسب العنف الأسري؟

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العنف الأسري في العراق.. فضائح في الأيام الماضية