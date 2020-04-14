فيروس كورنا يؤزم أوضاع العمال في العالم العربي

تضع أزمة فيروس كورونا المواطن العربي تحت أعباء اقتصادية، قد لا تتمكن عائلات كثيرة من تحملها، لا سيما وأن منظمة العمل الدولية، سبق وأن حذرت من ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في العالم بنحو خمسة وعشرين مليون شخص، أي أكثر مما سبّبته الأزمة المالية العالمية ما بين عامي 2008-2009 والتي أدت حينها، إلى زيادة البطالة في العالم بمقدار اثنين وعشرين مليون شخص.

فيما أكد صندوق النقد الدولي، أن جائحة فيروس كورونا ستؤدي إلى أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير سنة 1929، وستشهد أكثر من مئة وسبعين دولة إنكماشا في دخل الفرد لديها.

فإذا كانت اقتصادات العالم في خطر، فما هو حال العامل العربي اليوم الذي يعيش بضائقة مالية، قبل ظهور هذا الفيروس ؟

تقرير رانيا ابو حسن.