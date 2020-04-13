فايروس كورونا.. التحدي المباغت لحياة الأمريكيين

خلال الـ2٤ ساعة الماضية تناقلت منصات التفاعل الاجتماعي أربع حالات عنف أسري، اختلفت في الزمان والمكان لكن نهجها كان واحدا، ألا وهو العنف ضد النساء والأطفال، ففي كركوك تعرضت إمرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة للإغتصاب على يد غرباء، وأخرى تعرضت للحرق بسبب الاضطهاد من قبل زوجها وعائلته، فيما وجد أربعة أطفال محجوزين تعرضوا للعنف المنزلي من قبل والدهم، وآخرها طفلة تم إنقاذها قبل محاولة اغتصابها من قبل شخص لم يتجاوز العشرين عاما.

بحثنا كثيرا عن أرقام وإحصاءات دقيقة لأعداد النساء والأطفال المعنفين داخل المجتمع العراقي، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، حتى أن أحدث إحصائية لوزارة الداخلية معدة من قبل مديرية حماية الأسرة والطفل، تعود للعام 2014، نشرت أنواع الاعتداءات والنسب المئوية فكانت كالتالي:

54% إعتداء الزوج على الزوجة

7% إعتداء الزوجة على الزوج

5% الإعتداء مابين الإخوان والأخوات

6% إعتداء الأبناء على الأب والام

12% إعتداء الأب وإلام على الأبناء

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ماهو سر غياب الإحصاءات والدراسات الدقيقة؟

هل العراق مجتمع خال من الأزمات والمشاكل؟ أم أن هناك أسباب أخرى؟

وهل كشفت تلك الوقائع مدى العنف المسكوت عنه داخل مجتمعنا؟

وهل هو متجذر إلى هذا الحد أم أن الحجر الصحي كان سببا في ارتفاع نسب العنف الأسري؟