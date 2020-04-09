وباء كورونا يثير الجدل حول رواتب اللاعبين والأطباء

كرة القدم باتت في العصر الحديث سلعة تباع بأسعار خيالية، ولم يكن كثيرون يمانعون ذلك نظرا لما تقدمه اللعبة من متعة لعشاقها.

إلا أن أزمة فيروس كورونا طرحت أسئلة لا تزال تنتظر الإجابات، وانصب جانب منها على أسباب الاهتمام بكرة القدم ولاعبيها وكثيرٌ منهم نجومٌ ينافسون قادة الدول في الشعبية، بينما لا يحظى العلماء بقدر مماثل ولا حتى قريب من ذلك الاهتمام.

والحديث هنا عن الأطباء والكوادر الصحية التي بقيت اليوم آخر خطوط الدفاع في مواجهة فيروس كورونا المميت، في حين اختبأ النجوم ومتابعوهم في البيوت.

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