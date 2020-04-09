أخبار سوا

وباء كورونا يثير الجدل حول رواتب اللاعبين والأطباء

09 أبريل 2020
وباء كورونا يثير الجدل حول رواتب اللاعبين والأطباء
وباء كورونا يثير الجدل حول رواتب اللاعبين والأطباء | Source: Shutterstock

كرة القدم باتت في العصر الحديث سلعة تباع بأسعار خيالية، ولم يكن كثيرون يمانعون ذلك نظرا لما تقدمه اللعبة من متعة لعشاقها.

إلا أن أزمة فيروس كورونا طرحت أسئلة لا تزال تنتظر الإجابات، وانصب جانب منها على أسباب الاهتمام بكرة القدم ولاعبيها وكثيرٌ منهم نجومٌ ينافسون قادة الدول في الشعبية، بينما لا يحظى العلماء بقدر مماثل ولا حتى قريب من ذلك الاهتمام.

والحديث هنا عن الأطباء والكوادر الصحية التي بقيت اليوم آخر خطوط الدفاع في مواجهة فيروس كورونا المميت، في حين اختبأ النجوم ومتابعوهم في البيوت.

المزيد في تقرير فراس بشير:

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وباء كورونا يثير الجدل حول رواتب اللاعبين والأطباء

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أخبار سوا

ساندرز ينهي مغامرته الانتخابية

09 أبريل 2020
السناتور الديمقراطي بيرني ساندرز
Democratic presidential hopeful Senator Bernie Sanders makes a point as he and former US vice president Joe Biden take part in the 11th Democratic Party 2020 presidential debate in a CNN Washington Bureau studio in Washington, DC on March 15, 2020. …

أنهى السناتور الديمقراطي بيرني ساندرز، حملته الانتخابية للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، ليمهد الطريق أمام جو بايدن، ليصبح المرشح المحتمل الأقوى للحزب الديمقراطي.

المزيد في تقرير رائدة حمرة

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ساندرز ينهي مغامرته الانتخابية

 