الكتل الشيعية تطلب من الزرفي الإعتذار عن التكليف وتنتقد رئيس الجمهورية

أكد نواب أن الكتل الشيعية الرافضة لتكليف عدنان الزرفي طلبت منه الإعتذار عن التكليف حفاظا على السلم المجتمعي. فيما قال النائب عدنان فيحان للعراق الليلة إن على رئيس الجمهورية برهم صالح تصحيح ما وصفه بالخطأ الدستوري عندما كلف الزرفي دون موافقة الكتل الشيعية.

ورداً على الاتهامات التي توجه بشأن آلية تكليف تشكيل الحكومة دون توافق داخل البيت السياسي الشيعي، نفى رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، أن يكون قد جاء بصفقة مع رئيس الجمهورية، وأكد خلال لقاء عقده أمس مع مجموعة من الاعلاميين، ان القرار جاء بعد ان استنفذ رئيس الجمهورية الطرق التي يمكن اتباعها.

"إبقَ في البيت" يتصدر سبل الوقاية، و العلماء يبحثون عن علاج من كورونا

تتسع وتتنوع الاجراءات الوقائية لتفادي تفشي وباء كورونا في مختلف دول العالم، ومن ابرز تلك الاجراءات الحجر الطوعي و الامتناع عن الاختلاط بالآخرين قدر الامكان، وافادت وكالة اسوشيتدبريس اليوم ان اعداد الملزمين بالبقاء في منازلهم تجاوز المليار شخص حول العالم. من خلال حظر التجوال في العديد من المدن حيث توقفت فيها الحياة اليومية الى حد كبير ..

في هذه الاثناء أفتى المرجع الديني علي السيستاني، الاثنين، بعدم جواز اختلاط المصاب بفيروس كورونا بالآخرين منعا لانتقال العدوى، واشار إلى أن على المصاب دفع "الديّة" في حال توفي أحدهم نتيجة نقله المرض. كخطوة للحث على تحمل الافراد مسؤوليتهم ازاء عموم المجتمع.

إعداد وتقديم: سميرة علي مندي ونبيل الحيدري