إرتفاع عدد الإصابات بكورونا في العراق.. بين غياب الوعي المجتمعي والفشل الحكومي في إدارة الازمة

دقّت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر في العراق مع ارتفاع الإصابات بكوفيد 19 خلال الأيام الماضية، وجهّزت من أجل ذلك ثلاثة آلاف سرير في معرض بغداد لحجز المصابين بعد نفاد الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، ورجحت استمرار موجات كورونا حتى الشتاء.
واختلفت الإجراءات المتخذة لإحتواء هذه الأزمة الخطيرة من محافظة إلى اخرى، فيما أعادت بعض المحافظات تشديد إجراءاتها الوقائية وأغلقت حدودها بوجه أي وافد.
وحذر أطباء مختصون بالوقاية من الأمراض الانتقالية من ارتفاع عدد الإصابات وتفاقم الوضع في الأيام المقبلة، في حال استمر عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، فيما أكد باحثون اجتماعيون إلى تغليب العقل والابتعاد عن التشكيك.
إعداد وتقديم عادل سلوم.