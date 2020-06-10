العراق الليلة

إرتفاع عدد الإصابات بكورونا في العراق.. بين غياب الوعي المجتمعي والفشل الحكومي في إدارة الازمة

10 يونيو 2020
العراق يواجه كورونا
العراق يواجه كورونا | Source: Shutterstock

دقّت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر في العراق مع ارتفاع الإصابات بكوفيد 19 خلال الأيام الماضية، وجهّزت من أجل ذلك ثلاثة آلاف سرير في معرض بغداد لحجز المصابين بعد نفاد الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، ورجحت استمرار موجات كورونا حتى الشتاء.

واختلفت الإجراءات المتخذة لإحتواء هذه الأزمة الخطيرة من محافظة إلى اخرى، فيما أعادت بعض المحافظات تشديد إجراءاتها الوقائية وأغلقت حدودها بوجه أي وافد.

وحذر أطباء مختصون بالوقاية من الأمراض الانتقالية من ارتفاع عدد الإصابات وتفاقم الوضع في الأيام المقبلة، في حال استمر عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، فيما أكد باحثون اجتماعيون إلى تغليب العقل والابتعاد عن التشكيك.

إعداد وتقديم عادل سلوم.

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إرتفاع عدد الإصابات بكورونا في العراق.. بين غياب الوعي المجتمعي والفشل الحكومي في إدارة الازمة

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العراق الليلة

تهديد ومحاصصة تسبق الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد.. ما جدوى هذا الحوار؟

09 يونيو 2020
العراق وأميركا
العراق وأميركا | Source: Shutterstock

مع اقتراب موعد الحوار الاستراتيجي المزمع إجراؤه بين بغداد وواشنطن في وقت لاحق من الشهر الحالي، وحديث عن اكتمال الاستعدادات العراقية لهذا الحوار ، تعالت الأصوات حزبيا ومليشياويا بتحديد مسار هذا الحوار، وذهبت حتى إلى التدخل بالوفد المشكل من أجله .

وزير الخارجية فؤاد حسين وبحسب بيان للوزارة إلتقى اليوم بسفير الولايات المتحدة الأميركية لدى العراق ماثيو تولر، وأبلغه بشروع وزارته بإكمال الاستعدادات لانطلاق الحوار الاستراتيجي بين الجانبين.

التهديدات والوعيد من المليشيات والقوى الموالية لم تتوقف، فهذا أبو علي العسكري المسؤول العسكري لكتائب حزب الله الموالية لإيران، دعا مهددا بضرورة تغيير عدد من أعضاء الوفد العراقي المشكل لخوض الحوار الاستراتيجي . 

ودعا في تغريدة اليوم، إلى إشراك ممثل من الحشد الشعبي في ما أسماه الفريق التفاوضي .

أما تحالف سائرون، الذي يتزعمه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فقد شدد في بيان اليوم الاثنين، على أولوية خروج القوات الأجنبية بصورة عامة والأميركية بصورة خاصة من البلاد.

وتريد قوى أخرى، لا تصطف في المعسكر الإيراني، من هذا الحوار تغليب المصلحة الوطنية على سواها ويعيد للعراق دوره الإقليمي المؤثر.

ولفت مراقبون للشأن العراقي إلى ضرورة أن يكون لحكومة مصطفى الكاظمي، صوت أعلى من المليشيات والأحزاب الموالية لإيران في هذا الحوار .

إعداد وتقديم عادل سلوم.

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تهديد ومحاصصة تسبق الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد.. ما جدوى هذا الحوار؟