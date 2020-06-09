تهديد ومحاصصة تسبق الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد.. ما جدوى هذا الحوار؟

مع اقتراب موعد الحوار الاستراتيجي المزمع إجراؤه بين بغداد وواشنطن في وقت لاحق من الشهر الحالي، وحديث عن اكتمال الاستعدادات العراقية لهذا الحوار ، تعالت الأصوات حزبيا ومليشياويا بتحديد مسار هذا الحوار، وذهبت حتى إلى التدخل بالوفد المشكل من أجله .

وزير الخارجية فؤاد حسين وبحسب بيان للوزارة إلتقى اليوم بسفير الولايات المتحدة الأميركية لدى العراق ماثيو تولر، وأبلغه بشروع وزارته بإكمال الاستعدادات لانطلاق الحوار الاستراتيجي بين الجانبين.

التهديدات والوعيد من المليشيات والقوى الموالية لم تتوقف، فهذا أبو علي العسكري المسؤول العسكري لكتائب حزب الله الموالية لإيران، دعا مهددا بضرورة تغيير عدد من أعضاء الوفد العراقي المشكل لخوض الحوار الاستراتيجي .

ودعا في تغريدة اليوم، إلى إشراك ممثل من الحشد الشعبي في ما أسماه الفريق التفاوضي .

أما تحالف سائرون، الذي يتزعمه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فقد شدد في بيان اليوم الاثنين، على أولوية خروج القوات الأجنبية بصورة عامة والأميركية بصورة خاصة من البلاد.

وتريد قوى أخرى، لا تصطف في المعسكر الإيراني، من هذا الحوار تغليب المصلحة الوطنية على سواها ويعيد للعراق دوره الإقليمي المؤثر.

ولفت مراقبون للشأن العراقي إلى ضرورة أن يكون لحكومة مصطفى الكاظمي، صوت أعلى من المليشيات والأحزاب الموالية لإيران في هذا الحوار .

إعداد وتقديم عادل سلوم.