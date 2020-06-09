العراق الليلة

تهديد ومحاصصة تسبق الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد.. ما جدوى هذا الحوار؟

09 يونيو 2020
العراق وأميركا
العراق وأميركا | Source: Shutterstock

مع اقتراب موعد الحوار الاستراتيجي المزمع إجراؤه بين بغداد وواشنطن في وقت لاحق من الشهر الحالي، وحديث عن اكتمال الاستعدادات العراقية لهذا الحوار ، تعالت الأصوات حزبيا ومليشياويا بتحديد مسار هذا الحوار، وذهبت حتى إلى التدخل بالوفد المشكل من أجله .

وزير الخارجية فؤاد حسين وبحسب بيان للوزارة إلتقى اليوم بسفير الولايات المتحدة الأميركية لدى العراق ماثيو تولر، وأبلغه بشروع وزارته بإكمال الاستعدادات لانطلاق الحوار الاستراتيجي بين الجانبين.

التهديدات والوعيد من المليشيات والقوى الموالية لم تتوقف، فهذا أبو علي العسكري المسؤول العسكري لكتائب حزب الله الموالية لإيران، دعا مهددا بضرورة تغيير عدد من أعضاء الوفد العراقي المشكل لخوض الحوار الاستراتيجي . 

ودعا في تغريدة اليوم، إلى إشراك ممثل من الحشد الشعبي في ما أسماه الفريق التفاوضي .

أما تحالف سائرون، الذي يتزعمه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فقد شدد في بيان اليوم الاثنين، على أولوية خروج القوات الأجنبية بصورة عامة والأميركية بصورة خاصة من البلاد.

وتريد قوى أخرى، لا تصطف في المعسكر الإيراني، من هذا الحوار تغليب المصلحة الوطنية على سواها ويعيد للعراق دوره الإقليمي المؤثر.

ولفت مراقبون للشأن العراقي إلى ضرورة أن يكون لحكومة مصطفى الكاظمي، صوت أعلى من المليشيات والأحزاب الموالية لإيران في هذا الحوار .

إعداد وتقديم عادل سلوم.

استمع
تهديد ومحاصصة تسبق الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد.. ما جدوى هذا الحوار؟

المزيد

العراق الليلة

هل ستنجح حكومة الكاظمي في إصلاح النظامين المالي والاقتصادي في العراق؟

08 يونيو 2020
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

يعاني العراق منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي مشاكل مالية واقتصادية مختلفة نتيجة لقائمة طويلة من الأسباب لعل الحروب التي خاضها النظام السابق وسياساته تأتي في أولها.

وبعد العام 2003 لم تتحسن هذه الحال بل إنها ساءت أكثر يوما بعد آخر وتحولت المشاكل إلى أزمات متفاقمة ومزمنة لنصل إلى ما نحن عليه اليوم من وضع مالي واقتصادي يوشك على الوقوع في الهاوية لقائمة أخرى من الأسباب يأتي انهيار أسعار النفط وأزمة جائحة كورونا والفساد المالي والإداري وسوء الإدارة على رأسها لينتهي المطاف بخزينة دولة شبه خاوية وموازنة لم تقر وديون تكبل اقتصاد البلد لسنوات مقبلة.

موضوع الحاجة الملحة والعاجلة لإجراء إصلاحات حقيقية في النظامين المالي والاقتصادي في العراق يطرح في الأذهان تساؤلات عدة لعل من أولها يتمحور حول الملفات التي ينبغي على الحكومة منحها الأولوية في عملية الإصلاح، وهل سيمكنها تحقيق إصلاح فعلي في ضوء ما تواجه من تحديات كبرى؟

استمع
هل ستنجح حكومة الكاظمي في إصلاح النظامين المالي والاقتصادي في العراق؟