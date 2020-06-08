العراق الليلة

هل ستنجح حكومة الكاظمي في إصلاح النظامين المالي والاقتصادي في العراق؟

08 يونيو 2020
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

يعاني العراق منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي مشاكل مالية واقتصادية مختلفة نتيجة لقائمة طويلة من الأسباب لعل الحروب التي خاضها النظام السابق وسياساته تأتي في أولها.

وبعد العام 2003 لم تتحسن هذه الحال بل إنها ساءت أكثر يوما بعد آخر وتحولت المشاكل إلى أزمات متفاقمة ومزمنة لنصل إلى ما نحن عليه اليوم من وضع مالي واقتصادي يوشك على الوقوع في الهاوية لقائمة أخرى من الأسباب يأتي انهيار أسعار النفط وأزمة جائحة كورونا والفساد المالي والإداري وسوء الإدارة على رأسها لينتهي المطاف بخزينة دولة شبه خاوية وموازنة لم تقر وديون تكبل اقتصاد البلد لسنوات مقبلة.

موضوع الحاجة الملحة والعاجلة لإجراء إصلاحات حقيقية في النظامين المالي والاقتصادي في العراق يطرح في الأذهان تساؤلات عدة لعل من أولها يتمحور حول الملفات التي ينبغي على الحكومة منحها الأولوية في عملية الإصلاح، وهل سيمكنها تحقيق إصلاح فعلي في ضوء ما تواجه من تحديات كبرى؟

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هل ستنجح حكومة الكاظمي في إصلاح النظامين المالي والاقتصادي في العراق؟

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العراق الليلة

إرتفاع عدد الإصابات بكورونا في العراق.. بين غياب الوعي المجتمعي والفشل الحكومي في إدارة الازمة

10 يونيو 2020
العراق يواجه كورونا
العراق يواجه كورونا | Source: Shutterstock

دقّت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر في العراق مع ارتفاع الإصابات بكوفيد 19 خلال الأيام الماضية، وجهّزت من أجل ذلك ثلاثة آلاف سرير في معرض بغداد لحجز المصابين بعد نفاد الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، ورجحت استمرار موجات كورونا حتى الشتاء.

واختلفت الإجراءات المتخذة لإحتواء هذه الأزمة الخطيرة من محافظة إلى اخرى، فيما أعادت بعض المحافظات تشديد إجراءاتها الوقائية وأغلقت حدودها بوجه أي وافد.

وحذر أطباء مختصون بالوقاية من الأمراض الانتقالية من ارتفاع عدد الإصابات وتفاقم الوضع في الأيام المقبلة، في حال استمر عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، فيما أكد باحثون اجتماعيون إلى تغليب العقل والابتعاد عن التشكيك.

إعداد وتقديم عادل سلوم.

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إرتفاع عدد الإصابات بكورونا في العراق.. بين غياب الوعي المجتمعي والفشل الحكومي في إدارة الازمة