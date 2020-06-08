هل ستنجح حكومة الكاظمي في إصلاح النظامين المالي والاقتصادي في العراق؟

يعاني العراق منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي مشاكل مالية واقتصادية مختلفة نتيجة لقائمة طويلة من الأسباب لعل الحروب التي خاضها النظام السابق وسياساته تأتي في أولها.

وبعد العام 2003 لم تتحسن هذه الحال بل إنها ساءت أكثر يوما بعد آخر وتحولت المشاكل إلى أزمات متفاقمة ومزمنة لنصل إلى ما نحن عليه اليوم من وضع مالي واقتصادي يوشك على الوقوع في الهاوية لقائمة أخرى من الأسباب يأتي انهيار أسعار النفط وأزمة جائحة كورونا والفساد المالي والإداري وسوء الإدارة على رأسها لينتهي المطاف بخزينة دولة شبه خاوية وموازنة لم تقر وديون تكبل اقتصاد البلد لسنوات مقبلة.

موضوع الحاجة الملحة والعاجلة لإجراء إصلاحات حقيقية في النظامين المالي والاقتصادي في العراق يطرح في الأذهان تساؤلات عدة لعل من أولها يتمحور حول الملفات التي ينبغي على الحكومة منحها الأولوية في عملية الإصلاح، وهل سيمكنها تحقيق إصلاح فعلي في ضوء ما تواجه من تحديات كبرى؟