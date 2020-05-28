بعد اتساع انتشاره، ما الذي تعلمناه من وباء كورونا وهل سيغير أسلوب حياتنا؟

مع تزايد عدد الإصابات بمرض كوفيد 19 حذرت نقابة أطباء العراق الأربعاء من الوصول إلى نقطة الانهيار للمنظومة الصحية ما يعني عدم قدرة المستشفيات على استقبال الحالات الحرجة، في حين أعلنت عدة محافظات عراقية فرض حظر شامل للتجوال إثر تسجيل المزيد من الإصابات جراء عدم الالتزام بالتعليمات المركزية للوقاية من الوباء لمنع انتشاره.

هذا الواقع يثير التساؤل عما سيطرأ من تغير في سلوك الأفراد وعاداتهم وتقاليد مجتمعاتهم، بسبب الضوابط التي فرضها فيروس كورونا على حياة الناس وسلوكهم مثل التباعد الاجتماعي عدم التلامس عند التحية وتجنب التجمعات بمختلف دوافعها: الثقافية والرياضية والدينية والحذر من التماس البشري.

إعداد وتقديم نبيل الحيدري