العراق الليلة

بعد اتساع انتشاره، ما الذي تعلمناه من وباء كورونا وهل سيغير أسلوب حياتنا؟

28 مايو 2020
العراق يواجه كورونا
العراق يواجه كورونا | Source: Shutterstock

مع تزايد عدد الإصابات بمرض كوفيد 19 حذرت نقابة أطباء العراق الأربعاء من الوصول إلى نقطة الانهيار للمنظومة الصحية ما يعني عدم قدرة المستشفيات على استقبال الحالات الحرجة، في حين أعلنت عدة محافظات عراقية فرض حظر شامل للتجوال إثر تسجيل المزيد من الإصابات جراء عدم الالتزام بالتعليمات المركزية للوقاية من الوباء لمنع انتشاره.

هذا الواقع يثير التساؤل عما سيطرأ من تغير في سلوك الأفراد وعاداتهم وتقاليد مجتمعاتهم، بسبب الضوابط التي فرضها فيروس كورونا على حياة الناس وسلوكهم مثل التباعد الاجتماعي عدم التلامس عند التحية وتجنب التجمعات بمختلف دوافعها: الثقافية والرياضية والدينية والحذر من التماس البشري.

إعداد وتقديم نبيل الحيدري

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بعد اتساع انتشاره، ما الذي تعلمناه من وباء كورونا وهل سيغير أسلوب حياتنا؟

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العراق الليلة

إرتفاع عدد الإصابات بكورونا في العراق.. بين غياب الوعي المجتمعي والفشل الحكومي في إدارة الازمة

10 يونيو 2020
العراق يواجه كورونا
العراق يواجه كورونا | Source: Shutterstock

دقّت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر في العراق مع ارتفاع الإصابات بكوفيد 19 خلال الأيام الماضية، وجهّزت من أجل ذلك ثلاثة آلاف سرير في معرض بغداد لحجز المصابين بعد نفاد الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، ورجحت استمرار موجات كورونا حتى الشتاء.

واختلفت الإجراءات المتخذة لإحتواء هذه الأزمة الخطيرة من محافظة إلى اخرى، فيما أعادت بعض المحافظات تشديد إجراءاتها الوقائية وأغلقت حدودها بوجه أي وافد.

وحذر أطباء مختصون بالوقاية من الأمراض الانتقالية من ارتفاع عدد الإصابات وتفاقم الوضع في الأيام المقبلة، في حال استمر عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، فيما أكد باحثون اجتماعيون إلى تغليب العقل والابتعاد عن التشكيك.

إعداد وتقديم عادل سلوم.

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إرتفاع عدد الإصابات بكورونا في العراق.. بين غياب الوعي المجتمعي والفشل الحكومي في إدارة الازمة