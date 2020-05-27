العراق الليلة

كورونا يجبر العراقيين على الاحتفال في بيوتهم وآخرون في المستشفيات مع ارتفاع عدد الاصابات

27 مايو 2020
العراق
العراق | Source: Shutterstock

آمال كبيرة علّقت بعد الرفع الجزئي لحظر التجوال، إلا أن الرياح وكما هو معتاد تسير بما لا تشتهي السفن، حتى مظاهر الفرح بقدوم عيد جديد اختفت من الشوارع والأسواق كما اختفى الناس مع عودة السلطات لتشديد الإجراءات الوقائية ما بين مناطقية وأخرى شاملة كما زادت من وتيرة الفحوصات .

صحيح أن الكثير من العوائل باتت اقرب إلى حافة الجوع مع تقييد الحركة وتعذر العمل وأملٍ وإن كان ضئيلا بالتغلب ولو في جانب على جائحة كورونا، إلا أن عدد الاصابات المسجلة ارتفع بشكل كبير  خلال الأيام الماضية الأمر الذي استدعى تشديد الإجراءات وحديث عن تخفيفها بعد انتهاء عطلة عيد الفطر.

إعداد وتقديم عادل سلّوم.

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كورونا يجبر العراقيين على الاحتفال في بيوتهم وآخرون في المستشفيات مع ارتفاع عدد الاصابات

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العراق الليلة

إرتفاع عدد الإصابات بكورونا في العراق.. بين غياب الوعي المجتمعي والفشل الحكومي في إدارة الازمة

10 يونيو 2020
العراق يواجه كورونا
العراق يواجه كورونا | Source: Shutterstock

دقّت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر في العراق مع ارتفاع الإصابات بكوفيد 19 خلال الأيام الماضية، وجهّزت من أجل ذلك ثلاثة آلاف سرير في معرض بغداد لحجز المصابين بعد نفاد الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، ورجحت استمرار موجات كورونا حتى الشتاء.

واختلفت الإجراءات المتخذة لإحتواء هذه الأزمة الخطيرة من محافظة إلى اخرى، فيما أعادت بعض المحافظات تشديد إجراءاتها الوقائية وأغلقت حدودها بوجه أي وافد.

وحذر أطباء مختصون بالوقاية من الأمراض الانتقالية من ارتفاع عدد الإصابات وتفاقم الوضع في الأيام المقبلة، في حال استمر عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، فيما أكد باحثون اجتماعيون إلى تغليب العقل والابتعاد عن التشكيك.

إعداد وتقديم عادل سلوم.

استمع
إرتفاع عدد الإصابات بكورونا في العراق.. بين غياب الوعي المجتمعي والفشل الحكومي في إدارة الازمة