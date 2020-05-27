كورونا يجبر العراقيين على الاحتفال في بيوتهم وآخرون في المستشفيات مع ارتفاع عدد الاصابات

آمال كبيرة علّقت بعد الرفع الجزئي لحظر التجوال، إلا أن الرياح وكما هو معتاد تسير بما لا تشتهي السفن، حتى مظاهر الفرح بقدوم عيد جديد اختفت من الشوارع والأسواق كما اختفى الناس مع عودة السلطات لتشديد الإجراءات الوقائية ما بين مناطقية وأخرى شاملة كما زادت من وتيرة الفحوصات .

صحيح أن الكثير من العوائل باتت اقرب إلى حافة الجوع مع تقييد الحركة وتعذر العمل وأملٍ وإن كان ضئيلا بالتغلب ولو في جانب على جائحة كورونا، إلا أن عدد الاصابات المسجلة ارتفع بشكل كبير خلال الأيام الماضية الأمر الذي استدعى تشديد الإجراءات وحديث عن تخفيفها بعد انتهاء عطلة عيد الفطر.

إعداد وتقديم عادل سلّوم.