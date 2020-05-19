العراق.. مصادرة حرية التعبير وفشل متكرر في حماية وسائل الإعلام العربية والمحلية

لم يتوقف، مسلسل ترهيب وسائل الإعلام سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة حيث تعرضت مكاتب قنوات محلية وأخرى عربية على مدى السنوات الماضية لعمليات حرق وتدمير، كما تعرض العاملون فيها للخطف فيما أجبر آخرون على تقديم استقالتهم مكرهين.

واليوم تعرض مكتب محطة عربية في العاصمة بغداد لمهاجمة موالين لقيادي في الحشد قتل مع قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في غارة جوية قرب مطار بغداد مطلع العام الجاري .

مهاجمة مكتب المحطة جاء بعد تصريحات نارية من مليشيات وأحزاب موالية لإيران، فيما أصدر الحشد الشعبي بيانا، استنكر فيه بث القناة معلومات في إحدى برامجها، اتهمت أبو مهدي المهندس بالوقوف وراء عملية تفجير السفارة العراقية في بيروت عام 1981 الذي قتل فيه واحد وستون شخصا بينهم السفير العراقي في لبنان، وبلقيس، زوجة الشاعر نزار قباني.

وتسعى أطراف موالية لإيران للاستئثار بالداخل العراقي وتوجيهه إعلاميا حسب أجنداتها وميولها، وتحارب من أجل ذلك وبكل الوسائل كل وسيلة إعلامية تحاول فضح مخططاتها وارتباطاتها.

اعداد وتقديم عادل سلوم: