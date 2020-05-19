العراق الليلة

العراق.. مصادرة حرية التعبير وفشل متكرر في حماية وسائل الإعلام العربية والمحلية

19 مايو 2020
حرية التعبير في العراق غير مكتملة
حرية التعبير في العراق غير مكتملة | Source: Shutterstock

لم يتوقف، مسلسل ترهيب وسائل الإعلام سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة حيث تعرضت مكاتب قنوات محلية وأخرى عربية على مدى السنوات الماضية لعمليات حرق وتدمير، كما تعرض العاملون فيها للخطف فيما أجبر آخرون على تقديم استقالتهم مكرهين.

واليوم تعرض مكتب محطة عربية في العاصمة بغداد لمهاجمة موالين لقيادي في الحشد قتل مع قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في غارة جوية قرب مطار بغداد مطلع العام الجاري .

مهاجمة مكتب المحطة جاء بعد تصريحات نارية من مليشيات وأحزاب موالية لإيران، فيما أصدر الحشد الشعبي بيانا، استنكر فيه بث القناة معلومات في إحدى برامجها، اتهمت أبو مهدي المهندس بالوقوف وراء عملية تفجير السفارة العراقية في بيروت عام 1981  الذي قتل فيه واحد وستون شخصا بينهم السفير العراقي في لبنان، وبلقيس، زوجة الشاعر نزار قباني.

وتسعى أطراف موالية لإيران للاستئثار بالداخل العراقي وتوجيهه إعلاميا حسب أجنداتها وميولها، وتحارب من أجل ذلك وبكل الوسائل كل وسيلة إعلامية تحاول فضح مخططاتها وارتباطاتها.

اعداد وتقديم عادل سلوم:

استمع
العراق.. مصادرة حرية التعبير وفشل متكرر في حماية وسائل الإعلام العربية والمحلية

المزيد

العراق الليلة

إرتفاع عدد الإصابات بكورونا في العراق.. بين غياب الوعي المجتمعي والفشل الحكومي في إدارة الازمة

10 يونيو 2020
العراق يواجه كورونا
العراق يواجه كورونا | Source: Shutterstock

دقّت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر في العراق مع ارتفاع الإصابات بكوفيد 19 خلال الأيام الماضية، وجهّزت من أجل ذلك ثلاثة آلاف سرير في معرض بغداد لحجز المصابين بعد نفاد الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، ورجحت استمرار موجات كورونا حتى الشتاء.

واختلفت الإجراءات المتخذة لإحتواء هذه الأزمة الخطيرة من محافظة إلى اخرى، فيما أعادت بعض المحافظات تشديد إجراءاتها الوقائية وأغلقت حدودها بوجه أي وافد.

وحذر أطباء مختصون بالوقاية من الأمراض الانتقالية من ارتفاع عدد الإصابات وتفاقم الوضع في الأيام المقبلة، في حال استمر عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، فيما أكد باحثون اجتماعيون إلى تغليب العقل والابتعاد عن التشكيك.

إعداد وتقديم عادل سلوم.

استمع
إرتفاع عدد الإصابات بكورونا في العراق.. بين غياب الوعي المجتمعي والفشل الحكومي في إدارة الازمة