العراق الليلة

الكاظمي يبدأ عهده بعمليات ضد داعش، هل الخطر داهم أم محاولات لإشغال الشارع؟

18 مايو 2020
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

بعد زيارته مقر هيئة الحشد الشعبي واجتماعه بقياداتها المثيرة للجدل، غرّد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن لا قلق على العراق بوجود حماته الغيارى، وربط اكتمال تشكيل حكومته بموقف سياسي موحد ومسؤول ومتفهم للتحديات، وبين انطلاق عمليات عسكرية ضد تنظيم داعش، قائلا  لتكون وقفتنا في ساحات النصر.

رئيس هيئة الحشد فالح الفيّاض وبحسب بيان رسمي طالب بدعم هيئته، مشيرا إلى أنه يتوسم  في الكاظمي أن يحافظ على قوة ووحدة ومنعة هيئة الحشد الشعبي.  وشدد الفياض على ضرورة أن يرقى منتسبو الحشد إلى مستوى طموح المرجعية، التي أعلنت الفصائل المنتمية لها انفصالها عن الحشد في وقت سابق ووضعت نفسها تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة بعيدا عن تحركات وتصريحات المليشيات الموالية لإيران .

وهنا رد الكاظمي على تسريبات تتحدث عن خلاف قد ينشب بينه وبين الحشد قد تفضي إلى حل الحشد، مؤكدا، استمرار الحشد،  ويرى محللون سياسيون أن الكاظمي أراد من هذه الزيارة كسب إسنادٍ في خطوته المقبلة لمحاسبة قتلة المتظاهرين.

واليوم  الاحد انطلقت عمليات أسود الجزيرة، لتفتيش صحراء الجزيرة شمالي محافظة الأنبار وجنوبي محافظة نينوى وغربي محافظة صلاح الدين وصولا إلى الحدود الدولية مع الجارة سوريا، بحسب ما أعلنت خلية الإعلام الأمني، لكن العملية انطلقت قبل إكتمال حكومته التي لاتزال الخلافات قائمة حول عددٍ من حقائبها .

قائمقام قضاء الرطبة عماد الدليمي وعلى الرغم من تأكيده وجود تسلل على نطاق ضيق لعناصر تنظيم داعش من الاراضي السورية ، إلا أنه لفت إلى عدم وجود تهديد حقيقي للمدن من قبل التنظيم ولفت محلل سياسي إلى ان هذه العمليات تأتي لأشغال المليشيات بمعارك تضع حدا لتغولهم على الدولة العراقية .

إعداد وتقديم عادل سلّوم.

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الكاظمي يبدأ عهده بعمليات ضد داعش، هل الخطر داهم أم محاولات لإشغال الشارع؟

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العراق الليلة

الأزمة الاقتصادية تضغط على العراق فهل تنهض الزراعة لمواجهة المخاطر؟

15 مايو 2020
النفط
النفط | Source: Shutterstock

يعد  قطاع الزراعة في العراق أحد أهم القطاعات التي يمكن أن تساهم في التقليل من وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية التي نجمت عن جائحة كورونا، وزادها وطأة تدهور أسعار النفط.  وقد مثلت  الزراعة ُ كلمة َ السر التي منحت العراق المعروف بـ"وادي الرافدين"  خصوصية نشأة اولى الحضارات البشرية، لدرجة أن أرضه عُرفت بارض السواد لكثافة الزراعة فيها. الا أن الامر اختلف كثيرا في العقود الاخيرة، حيث تراجع النشاط الزراعي الى حد كبير.

مستشار وزارة الزراعة مهدي القيسي أكد لراديو سوا وجود تحسن كبير في القطاع الزراعي مؤخرا  تبدى في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحنطة والشعير مؤخرا، مشيرا الى أن عناصر انتعاش الزراعة متوفرة في العراق ممثلة بالأراضي الزراعية والمياه والخبرة البشرية المتراكمة، الا انه حذر من تبعات السماح باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية بما يضر بالمنتج المحلي.

من جهته يرى مدير زراعة محافظة واسط اركان المعاضيدي أن من مشاكل تراجع الانتاج الزراعي في البلاد عدم اعتماد  تقنيات الري الحديثة بشكل واسع، واهمال العناية بالتربة التي تفقد خصوبتها بتوالي  زراعتها دون استصلاح.

الا أن مدير زراعة نينوى دريد حكمت يوثق تحسنا لافتا في القطاع الزراعي بمحافظته بعد تدهور شهدته السنوات الماضية  نتيجة سيطرة تنظيم داعش على مساحات شاسعة من المحافظة عام 2014، ويدعو الى ضبط الحدود بشكل مركزي وعدم السماح بتوريد محاصيل زراعية او منتجات حيوانية ودواجن يمكن انتاجها محليا، لما لذلك من تأثير على اقتصاد العراق وأمن شعبه الغذائي.

إعداد وتقديم نبيل الحيدري.

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الأزمة الاقتصادية تضغط على العراق فهل تنهض الزراعة لمواجهة المخاطر؟

 