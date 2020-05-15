العراق الليلة

الأزمة الاقتصادية تضغط على العراق فهل تنهض الزراعة لمواجهة المخاطر؟

15 مايو 2020
النفط
النفط | Source: Shutterstock

يعد  قطاع الزراعة في العراق أحد أهم القطاعات التي يمكن أن تساهم في التقليل من وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية التي نجمت عن جائحة كورونا، وزادها وطأة تدهور أسعار النفط.  وقد مثلت  الزراعة ُ كلمة َ السر التي منحت العراق المعروف بـ"وادي الرافدين"  خصوصية نشأة اولى الحضارات البشرية، لدرجة أن أرضه عُرفت بارض السواد لكثافة الزراعة فيها. الا أن الامر اختلف كثيرا في العقود الاخيرة، حيث تراجع النشاط الزراعي الى حد كبير.

مستشار وزارة الزراعة مهدي القيسي أكد لراديو سوا وجود تحسن كبير في القطاع الزراعي مؤخرا  تبدى في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحنطة والشعير مؤخرا، مشيرا الى أن عناصر انتعاش الزراعة متوفرة في العراق ممثلة بالأراضي الزراعية والمياه والخبرة البشرية المتراكمة، الا انه حذر من تبعات السماح باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية بما يضر بالمنتج المحلي.

من جهته يرى مدير زراعة محافظة واسط اركان المعاضيدي أن من مشاكل تراجع الانتاج الزراعي في البلاد عدم اعتماد  تقنيات الري الحديثة بشكل واسع، واهمال العناية بالتربة التي تفقد خصوبتها بتوالي  زراعتها دون استصلاح.

الا أن مدير زراعة نينوى دريد حكمت يوثق تحسنا لافتا في القطاع الزراعي بمحافظته بعد تدهور شهدته السنوات الماضية  نتيجة سيطرة تنظيم داعش على مساحات شاسعة من المحافظة عام 2014، ويدعو الى ضبط الحدود بشكل مركزي وعدم السماح بتوريد محاصيل زراعية او منتجات حيوانية ودواجن يمكن انتاجها محليا، لما لذلك من تأثير على اقتصاد العراق وأمن شعبه الغذائي.

إعداد وتقديم نبيل الحيدري.

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الأزمة الاقتصادية تضغط على العراق فهل تنهض الزراعة لمواجهة المخاطر؟

 

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العراق الليلة

وعود الكاظمي بسيطرة الدولة على السلاح، هل تصمد أمام إرادات سياسيي الداخل والخارج؟

14 مايو 2020
رئيس المخابرات العراقية مصطفى الكاظمي
رئيس المخابرات العراقية مصطفى الكاظمي | Source: MBN

تكرر شعار حصر السلاح بيد الدولة كهدفٍ والتزام رفعه كبار المسؤولين الحكوميين في العراق، و مثل سابقيه تعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بان ينفذ هذا الوعد، فقد اكد الاربعاء خلال زيارته وزارة الدفاع ولقائه الوزير وكبار المسؤولين فيها ، اهمية التزام المؤسسة العسكرية بمهامها الوطنية والمهنية وفرض هيبتها واحترامها. وشدد الكاظمي ايضا على منع استخدام السلاح خارج الدولة.

عضو اللجنة الامنية النيابية عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري أوضح للعراق الليلة أنه رغم صعوبة المهمة فان عوامل داخلية وخارجية تدعم سعي الكاظمي حاليا في منع السلاح المنفلت ومواجهة المليشيات خصوصا الموالية لإيران، وتفكيكها واخضاعها لسلطة القائد العام للقوات المسلحة:

فيما توقع الخبير الستراتيجي احمد الشريفي أن تعمل الجهات الداعمة للمليشيات الى إرباك الوضع الامني في البلاد وافتعال صدام بين السلطات الحكومية والمليشيات عندما تتعرض امتيازاتها ومصالحها الى التهديد. 

في سابقة غير مألوفة منذ أشهر، القت القوات الأمنية القبض على مسلحين استهدفوا متظاهرين بالرصاص الحي، حيث داهمت قوة امنية الأثنين مقر حركة ثار الله في البصرة وألقت القبض على خمسة من عناصر الحركة كانوا اطلقوا الرصاص باتجاه المتظاهرين واصابوا عددا منهم، هذا الحادث عده  الكاتب الصحفي رياض محمد اشارة مهمة الى جدية رئيس الوزراء الكاظمي في تنفيذ تعهده بنزع سلاح المليشيات في العراق، الا أن الخبير الاستراتيجي احمد الشريفي يرى ان طهران ستكون في هذه الحالة امام خيارين اما الاستمرار بدعم الفصائل الموالية لها ، او رفع يدها ظاهرا مع تشجيعها على ارباك الوضع الامني في العراق كوسيلة ضغط على حكومة الكاظمي.

إعداد وتقديم نبيل الحيدري.

استمع
وعود الكاظمي بسيطرة الدولة على السلاح، هل تصمد أمام إرادات سياسيي الداخل والخارج؟