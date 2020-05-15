الأزمة الاقتصادية تضغط على العراق فهل تنهض الزراعة لمواجهة المخاطر؟

يعد قطاع الزراعة في العراق أحد أهم القطاعات التي يمكن أن تساهم في التقليل من وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية التي نجمت عن جائحة كورونا، وزادها وطأة تدهور أسعار النفط. وقد مثلت الزراعة ُ كلمة َ السر التي منحت العراق المعروف بـ"وادي الرافدين" خصوصية نشأة اولى الحضارات البشرية، لدرجة أن أرضه عُرفت بارض السواد لكثافة الزراعة فيها. الا أن الامر اختلف كثيرا في العقود الاخيرة، حيث تراجع النشاط الزراعي الى حد كبير.

مستشار وزارة الزراعة مهدي القيسي أكد لراديو سوا وجود تحسن كبير في القطاع الزراعي مؤخرا تبدى في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحنطة والشعير مؤخرا، مشيرا الى أن عناصر انتعاش الزراعة متوفرة في العراق ممثلة بالأراضي الزراعية والمياه والخبرة البشرية المتراكمة، الا انه حذر من تبعات السماح باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية بما يضر بالمنتج المحلي.

من جهته يرى مدير زراعة محافظة واسط اركان المعاضيدي أن من مشاكل تراجع الانتاج الزراعي في البلاد عدم اعتماد تقنيات الري الحديثة بشكل واسع، واهمال العناية بالتربة التي تفقد خصوبتها بتوالي زراعتها دون استصلاح.

الا أن مدير زراعة نينوى دريد حكمت يوثق تحسنا لافتا في القطاع الزراعي بمحافظته بعد تدهور شهدته السنوات الماضية نتيجة سيطرة تنظيم داعش على مساحات شاسعة من المحافظة عام 2014، ويدعو الى ضبط الحدود بشكل مركزي وعدم السماح بتوريد محاصيل زراعية او منتجات حيوانية ودواجن يمكن انتاجها محليا، لما لذلك من تأثير على اقتصاد العراق وأمن شعبه الغذائي.

إعداد وتقديم نبيل الحيدري.