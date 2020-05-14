وعود الكاظمي بسيطرة الدولة على السلاح، هل تصمد أمام إرادات سياسيي الداخل والخارج؟

تكرر شعار حصر السلاح بيد الدولة كهدفٍ والتزام رفعه كبار المسؤولين الحكوميين في العراق، و مثل سابقيه تعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بان ينفذ هذا الوعد، فقد اكد الاربعاء خلال زيارته وزارة الدفاع ولقائه الوزير وكبار المسؤولين فيها ، اهمية التزام المؤسسة العسكرية بمهامها الوطنية والمهنية وفرض هيبتها واحترامها. وشدد الكاظمي ايضا على منع استخدام السلاح خارج الدولة.

عضو اللجنة الامنية النيابية عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري أوضح للعراق الليلة أنه رغم صعوبة المهمة فان عوامل داخلية وخارجية تدعم سعي الكاظمي حاليا في منع السلاح المنفلت ومواجهة المليشيات خصوصا الموالية لإيران، وتفكيكها واخضاعها لسلطة القائد العام للقوات المسلحة:

فيما توقع الخبير الستراتيجي احمد الشريفي أن تعمل الجهات الداعمة للمليشيات الى إرباك الوضع الامني في البلاد وافتعال صدام بين السلطات الحكومية والمليشيات عندما تتعرض امتيازاتها ومصالحها الى التهديد.

في سابقة غير مألوفة منذ أشهر، القت القوات الأمنية القبض على مسلحين استهدفوا متظاهرين بالرصاص الحي، حيث داهمت قوة امنية الأثنين مقر حركة ثار الله في البصرة وألقت القبض على خمسة من عناصر الحركة كانوا اطلقوا الرصاص باتجاه المتظاهرين واصابوا عددا منهم، هذا الحادث عده الكاتب الصحفي رياض محمد اشارة مهمة الى جدية رئيس الوزراء الكاظمي في تنفيذ تعهده بنزع سلاح المليشيات في العراق، الا أن الخبير الاستراتيجي احمد الشريفي يرى ان طهران ستكون في هذه الحالة امام خيارين اما الاستمرار بدعم الفصائل الموالية لها ، او رفع يدها ظاهرا مع تشجيعها على ارباك الوضع الامني في العراق كوسيلة ضغط على حكومة الكاظمي.

إعداد وتقديم نبيل الحيدري.