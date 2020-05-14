العراق الليلة

وعود الكاظمي بسيطرة الدولة على السلاح، هل تصمد أمام إرادات سياسيي الداخل والخارج؟

14 مايو 2020
رئيس المخابرات العراقية مصطفى الكاظمي
رئيس المخابرات العراقية مصطفى الكاظمي | Source: MBN

تكرر شعار حصر السلاح بيد الدولة كهدفٍ والتزام رفعه كبار المسؤولين الحكوميين في العراق، و مثل سابقيه تعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بان ينفذ هذا الوعد، فقد اكد الاربعاء خلال زيارته وزارة الدفاع ولقائه الوزير وكبار المسؤولين فيها ، اهمية التزام المؤسسة العسكرية بمهامها الوطنية والمهنية وفرض هيبتها واحترامها. وشدد الكاظمي ايضا على منع استخدام السلاح خارج الدولة.

عضو اللجنة الامنية النيابية عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري أوضح للعراق الليلة أنه رغم صعوبة المهمة فان عوامل داخلية وخارجية تدعم سعي الكاظمي حاليا في منع السلاح المنفلت ومواجهة المليشيات خصوصا الموالية لإيران، وتفكيكها واخضاعها لسلطة القائد العام للقوات المسلحة:

فيما توقع الخبير الستراتيجي احمد الشريفي أن تعمل الجهات الداعمة للمليشيات الى إرباك الوضع الامني في البلاد وافتعال صدام بين السلطات الحكومية والمليشيات عندما تتعرض امتيازاتها ومصالحها الى التهديد. 

في سابقة غير مألوفة منذ أشهر، القت القوات الأمنية القبض على مسلحين استهدفوا متظاهرين بالرصاص الحي، حيث داهمت قوة امنية الأثنين مقر حركة ثار الله في البصرة وألقت القبض على خمسة من عناصر الحركة كانوا اطلقوا الرصاص باتجاه المتظاهرين واصابوا عددا منهم، هذا الحادث عده  الكاتب الصحفي رياض محمد اشارة مهمة الى جدية رئيس الوزراء الكاظمي في تنفيذ تعهده بنزع سلاح المليشيات في العراق، الا أن الخبير الاستراتيجي احمد الشريفي يرى ان طهران ستكون في هذه الحالة امام خيارين اما الاستمرار بدعم الفصائل الموالية لها ، او رفع يدها ظاهرا مع تشجيعها على ارباك الوضع الامني في العراق كوسيلة ضغط على حكومة الكاظمي.

إعداد وتقديم نبيل الحيدري.

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وعود الكاظمي بسيطرة الدولة على السلاح، هل تصمد أمام إرادات سياسيي الداخل والخارج؟

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العراق الليلة

تجدد التظاهرات في العراق ومخاوف من محاولات قوى حرفها عن المسار السلمي

13 مايو 2020
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

أيام على موافقة جاءت منقوصة على حكومة رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، وتجددت التظاهرات في أغلب المحافظات المنتفضة ومنها العاصمة بغداد التي شهدت مواجهات.

واليوم عاد حملة الشهادات العليا، شرارةُ ثورة أكتوبر، للتظاهر من جديد مطالبين بتنفيذ الوعود التي أطلقتها الحكومة السابقة، كما قال عدد من حملة الشهادات العليا لبرنامج العراق الليلة وأكدوا تعرضهم للإعتداء من قبل القوات الأمنية .

المفوضية العليا لحقوق الإنسان أكدت مشروعية هذه التظاهرات، ودعت الحكومة إلى الاستماع إلى مطالب هذه الشريحة المهمة وإنصافهم.

وفي الوقت الذي يخشى فيه ناشطون من استغلال جهات حزبية معارضة لحكومة الكاظمي التظاهرات، أعطت تنسيقيات التظاهرات في محافظات البصرة والمثنى وواسط مهلة لحكوماتها المحلية بالتنحي بعد أن سقط قتلى وجرحى في تفريق تظاهرات، فيما لم تتوقف الاغتيالات والتهديدات التي طالت الناشطين من جهات بات معروفة وأخرى تستخدم قوتها الحزبية والجماهيرية لقمع المتظاهرين.

إعداد وتقديم عادل سلّوم.

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تجدد التظاهرات في العراق ومخاوف من محاولات قوى حرفها عن المسار السلمي