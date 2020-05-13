تجدد التظاهرات في العراق ومخاوف من محاولات قوى حرفها عن المسار السلمي

أيام على موافقة جاءت منقوصة على حكومة رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، وتجددت التظاهرات في أغلب المحافظات المنتفضة ومنها العاصمة بغداد التي شهدت مواجهات.

واليوم عاد حملة الشهادات العليا، شرارةُ ثورة أكتوبر، للتظاهر من جديد مطالبين بتنفيذ الوعود التي أطلقتها الحكومة السابقة، كما قال عدد من حملة الشهادات العليا لبرنامج العراق الليلة وأكدوا تعرضهم للإعتداء من قبل القوات الأمنية .

المفوضية العليا لحقوق الإنسان أكدت مشروعية هذه التظاهرات، ودعت الحكومة إلى الاستماع إلى مطالب هذه الشريحة المهمة وإنصافهم.

وفي الوقت الذي يخشى فيه ناشطون من استغلال جهات حزبية معارضة لحكومة الكاظمي التظاهرات، أعطت تنسيقيات التظاهرات في محافظات البصرة والمثنى وواسط مهلة لحكوماتها المحلية بالتنحي بعد أن سقط قتلى وجرحى في تفريق تظاهرات، فيما لم تتوقف الاغتيالات والتهديدات التي طالت الناشطين من جهات بات معروفة وأخرى تستخدم قوتها الحزبية والجماهيرية لقمع المتظاهرين.

إعداد وتقديم عادل سلّوم.