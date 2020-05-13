العراق الليلة

تجدد التظاهرات في العراق ومخاوف من محاولات قوى حرفها عن المسار السلمي

13 مايو 2020
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

أيام على موافقة جاءت منقوصة على حكومة رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، وتجددت التظاهرات في أغلب المحافظات المنتفضة ومنها العاصمة بغداد التي شهدت مواجهات.

واليوم عاد حملة الشهادات العليا، شرارةُ ثورة أكتوبر، للتظاهر من جديد مطالبين بتنفيذ الوعود التي أطلقتها الحكومة السابقة، كما قال عدد من حملة الشهادات العليا لبرنامج العراق الليلة وأكدوا تعرضهم للإعتداء من قبل القوات الأمنية .

المفوضية العليا لحقوق الإنسان أكدت مشروعية هذه التظاهرات، ودعت الحكومة إلى الاستماع إلى مطالب هذه الشريحة المهمة وإنصافهم.

وفي الوقت الذي يخشى فيه ناشطون من استغلال جهات حزبية معارضة لحكومة الكاظمي التظاهرات، أعطت تنسيقيات التظاهرات في محافظات البصرة والمثنى وواسط مهلة لحكوماتها المحلية بالتنحي بعد أن سقط قتلى وجرحى في تفريق تظاهرات، فيما لم تتوقف الاغتيالات والتهديدات التي طالت الناشطين من جهات بات معروفة وأخرى تستخدم قوتها الحزبية والجماهيرية لقمع المتظاهرين.

إعداد وتقديم عادل سلّوم.

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تجدد التظاهرات في العراق ومخاوف من محاولات قوى حرفها عن المسار السلمي

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العراق الليلة

هل ستقوى حكومة الكاظمي على مواجهة التحديات؟

12 مايو 2020
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

تمكنت حكومة الكاظمي وبعد جهد جهيد من تجاوز عقبة البرلمان، أولى عقبة جدية كان من الممكن أن تطيح بها قبل أن تبصر النور، لكن التحديات الأخرى المتوزعة ما بين اقتصادية وسياسية وأمنية وصحية فضلا عن نزع سلاح المليشيات وإعادة بناء علاقات متوازنة مع دول الجوار، والحوار المزمع مع الولايات المتحدة، كلها ملفات مهمة تحتاج إلى حل.

الجانب الاقتصادي، كان أكثر ملف حرّك ويحرك الشارع، بسبب الاخفاقات المتتالية للحكومات المتعاقبة في معالجته والارتقاء بالمستوى المعاشي للفرد العراقي، وكان واحدا من مطالب الشارع العراقي المنتفض، محاربة الفساد والمفسدين وهيمنتهم على مراكز القرار .

إعداد وتقديم عادل سلّوم.

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هل ستقوى حكومة الكاظمي على مواجهة التحديات؟