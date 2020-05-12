العراق الليلة

هل ستقوى حكومة الكاظمي على مواجهة التحديات؟

12 مايو 2020
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

تمكنت حكومة الكاظمي وبعد جهد جهيد من تجاوز عقبة البرلمان، أولى عقبة جدية كان من الممكن أن تطيح بها قبل أن تبصر النور، لكن التحديات الأخرى المتوزعة ما بين اقتصادية وسياسية وأمنية وصحية فضلا عن نزع سلاح المليشيات وإعادة بناء علاقات متوازنة مع دول الجوار، والحوار المزمع مع الولايات المتحدة، كلها ملفات مهمة تحتاج إلى حل.

الجانب الاقتصادي، كان أكثر ملف حرّك ويحرك الشارع، بسبب الاخفاقات المتتالية للحكومات المتعاقبة في معالجته والارتقاء بالمستوى المعاشي للفرد العراقي، وكان واحدا من مطالب الشارع العراقي المنتفض، محاربة الفساد والمفسدين وهيمنتهم على مراكز القرار .

إعداد وتقديم عادل سلّوم.

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هل ستقوى حكومة الكاظمي على مواجهة التحديات؟

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العراق الليلة

إرتفاع عدد الإصابات بكورونا في العراق.. بين غياب الوعي المجتمعي والفشل الحكومي في إدارة الازمة

10 يونيو 2020
العراق يواجه كورونا
العراق يواجه كورونا | Source: Shutterstock

دقّت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر في العراق مع ارتفاع الإصابات بكوفيد 19 خلال الأيام الماضية، وجهّزت من أجل ذلك ثلاثة آلاف سرير في معرض بغداد لحجز المصابين بعد نفاد الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، ورجحت استمرار موجات كورونا حتى الشتاء.

واختلفت الإجراءات المتخذة لإحتواء هذه الأزمة الخطيرة من محافظة إلى اخرى، فيما أعادت بعض المحافظات تشديد إجراءاتها الوقائية وأغلقت حدودها بوجه أي وافد.

وحذر أطباء مختصون بالوقاية من الأمراض الانتقالية من ارتفاع عدد الإصابات وتفاقم الوضع في الأيام المقبلة، في حال استمر عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، فيما أكد باحثون اجتماعيون إلى تغليب العقل والابتعاد عن التشكيك.

إعداد وتقديم عادل سلوم.

استمع
إرتفاع عدد الإصابات بكورونا في العراق.. بين غياب الوعي المجتمعي والفشل الحكومي في إدارة الازمة