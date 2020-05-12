هل ستقوى حكومة الكاظمي على مواجهة التحديات؟

تمكنت حكومة الكاظمي وبعد جهد جهيد من تجاوز عقبة البرلمان، أولى عقبة جدية كان من الممكن أن تطيح بها قبل أن تبصر النور، لكن التحديات الأخرى المتوزعة ما بين اقتصادية وسياسية وأمنية وصحية فضلا عن نزع سلاح المليشيات وإعادة بناء علاقات متوازنة مع دول الجوار، والحوار المزمع مع الولايات المتحدة، كلها ملفات مهمة تحتاج إلى حل.

الجانب الاقتصادي، كان أكثر ملف حرّك ويحرك الشارع، بسبب الاخفاقات المتتالية للحكومات المتعاقبة في معالجته والارتقاء بالمستوى المعاشي للفرد العراقي، وكان واحدا من مطالب الشارع العراقي المنتفض، محاربة الفساد والمفسدين وهيمنتهم على مراكز القرار .

إعداد وتقديم عادل سلّوم.