العراق الليلة

البنك الدولي يحذر.. العراق غير مستعد لأزمة إقتصادية خانقة

05 مايو 2020
البنك الدولي
البنك الدولي | Source: Shutterstock

المصائب لاتأتي فرادى، ولعل هذا هو خلاصة ما خرج به التقرير الأخير الصادر عن البنك الدولي بشأن الوضع الإقتصادي في العراق، إذ يشير إلى أنه من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٩.٧% خلال عام 2020 متراجعاً عن نسبة النمو الإيجابية البالغة 4.4 % التي حققها عام 2019، مسجلاً بذلك أسوأ أداء سنوي منذ عام 2003.

ويشير التقرير إلى أن الاوضاع القائمة أصلاً في العراق ما قبل الأزمة الراهنة، سوف تحدّ من قدرته على إدارة وتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن انخفاض اسعار النفط، وتقليص حصص انتاج النفط، والمعوقات التي ولّدتها إجراءات العزل الخاصة بمواجهة تفشي فايروس كورونا، ذلك أن اعتماد الاقتصاد العراقي الكبير على النفط والدور الواسع للقطاع العام في الأنشطة الاقتصادية والتجارية أمر يعيق خلق الوظائف التي تبرز اليها الحاجة في القطاع الخاص لسكان غالبيتهم من الشباب.

وعلاوة على ذلك، فإن الإستياء الشعبي المتزايد حيال سوء تقديم الخدمات، والفساد المستشري، ونقص الوظائف لا يزال قائما، بل وراح يقترن بالمأزق السياسي الذي يكتنف تشكيل حكومة جديدة.

ويقول "ساروج كومار جها"، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي: "إن ضبط أوضاع المالية العامة والتنويع الاقتصادي من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص أمران ذوا أهمية قصوى للحد من هشاشة الوضع أمام الصدمات الخارجية في هذا البلد.

اقتصاديون ورجال اعمال ومحللون اشاروا في احاديثهم لبرنامج العراق الليلة الى ان تقرير البنك الدولي مطابق لجميع المعطيات الواقعية والتخمينات لما ستؤول اليه الحال، بل ان بعضهم ذهب الى ان التقرير لم يقترب حتى من حقيقة الوضع الذي يمكن وصفه بانه غاية في السوء.

تضمين
استمع
البنك الدولي يحذر.. العراق غير مستعد لأزمة إقتصادية خانقة

المزيد

العراق الليلة

هل ستمرر حكومة الكاظمي على الرغم من الاعتراضات والخلافات؟

04 مايو 2020
رئيس المخابرات العراقية مصطفى الكاظمي
رئيس المخابرات العراقية مصطفى الكاظمي | Source: MBN

أيام معدودة ما بين عقد جلسة برلمانية للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي وبين مهلة انتهاء التكليف التي حددها الدستور، تصاعدت الضغوط والاعتراضات من قبل إئتلافي دولة القانون بزعامة نوري المالكي والوطنية بزعامة إياد علاوي على الرغم من تباعد توجهاتهم التي توحدت هذه المرة على رفض حكومة الكاظمي.

خلاف هنا واجماع هناك، هذا يعزز حظوظ المكلف، وذاك يضع العراقيل أمامه ويضغط لنيل مزيد من المغانم، فهل حصلت كل القوى على مبتغاها؟

هذه الاسئلة وغيرها ناقشها برنامج العراق الليلة مع مسؤولين وخبراء وشخصيات على صلة بالموضوع.

إعداد وتقديم عادل سلوم.

تضمين
استمع
هل ستمرر حكومة الكاظمي على الرغم من الاعتراضات والخلافات؟