كيف يفكر منتفضو تشرين عندما تتصارع القوى السياسية حول الكابينة الجديدة؟

بينما يدور الجدل والتنازع بين ممثلي الكتل السياسية لتامين حظوظهم في تشكيلة الحكومة المرتقبة من قبل رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، تستعيد المسعفة زينب مستعينة بعكازها (جراء إصابتها بطلقين من قبل قناص قرب جسر الأحرار ببغداد قبل أشهر)، مواقفَ وأحداث ووجوه قتلى وذكريات اقترنت بموجة الحراك الشعبي والتظاهر الذي تأجج في بغداد والعديد من محافظات وسط وجنوب العراق. منذ تشرين الأول 2019، وتبدي زينب خلال حديثها للعراق الليلة خشيتها من أن تضيع هباءً تضحيات مئات القتلى وآلاف الجرحى من المتظاهرين الذين سقطوا بنيران القوات الأمنية والفصائل المسلحة والعناصر المجهولة.

ينفي الناشطان حسين النجار و ظافر عودة من أن تكون" إنتفاضة تشرين" قد فقدت قوتها وتراجع حماسها نتيجة الإجراءات الوقائية التي تزامنت مع تفشي وباء كوفيد 19، مؤكدين أن اغلب المتظاهرين مصرين حتى اليوم على تحقيق الأهداف التي ضحى من أجلها الآلاف من زملائهم، وقبل ذلك تقديم القتلة والمحرضين على القتل إلى القضاء العادل.

من جهتها تؤكد رئيسة الحركة المدنية الوطنية النائبة السابقة شروق العبايجي أن إغفال القوى السياسية التقليدية دور المتظاهرين في حوارات ومباحثات تشكيل الحكومة الجديدة، يثبت خشية تلك القوى من تجدد التظاهرات وبقوة ما لم تتحقق الأهداف التي سعى إليها المتظاهرون وأكدوها بتضحياتهم الكبيرة.

إعداد وتقديم نبيل الحيدري.