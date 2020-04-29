العراق الليلة

كيف يفكر منتفضو تشرين عندما تتصارع القوى السياسية حول الكابينة الجديدة؟

29 أبريل 2020
المتظاهرون وأحزاب السلطة: معركة كسر الإرادات؟
المتظاهرون وأحزاب السلطة: معركة كسر الإرادات؟

بينما يدور الجدل والتنازع بين ممثلي الكتل السياسية لتامين حظوظهم في تشكيلة الحكومة المرتقبة من قبل رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، تستعيد المسعفة زينب مستعينة بعكازها (جراء إصابتها بطلقين من قبل قناص قرب جسر الأحرار ببغداد قبل أشهر)، مواقفَ وأحداث ووجوه قتلى وذكريات اقترنت بموجة الحراك الشعبي والتظاهر الذي تأجج في بغداد والعديد من محافظات وسط وجنوب العراق. منذ تشرين الأول 2019، وتبدي زينب خلال حديثها للعراق الليلة خشيتها من أن تضيع هباءً تضحيات مئات القتلى وآلاف الجرحى من المتظاهرين الذين سقطوا بنيران القوات الأمنية والفصائل المسلحة والعناصر المجهولة.  

ينفي الناشطان حسين النجار و ظافر عودة من أن تكون" إنتفاضة تشرين" قد فقدت قوتها وتراجع حماسها نتيجة الإجراءات الوقائية التي تزامنت مع تفشي وباء كوفيد 19،  مؤكدين أن اغلب المتظاهرين مصرين حتى اليوم على تحقيق الأهداف التي ضحى من أجلها الآلاف من زملائهم، وقبل ذلك تقديم القتلة والمحرضين على القتل إلى القضاء العادل.

من جهتها تؤكد رئيسة الحركة المدنية الوطنية النائبة السابقة شروق العبايجي أن إغفال القوى السياسية التقليدية دور المتظاهرين في حوارات ومباحثات تشكيل الحكومة الجديدة، يثبت خشية تلك القوى من تجدد التظاهرات وبقوة ما لم تتحقق الأهداف التي سعى إليها المتظاهرون وأكدوها بتضحياتهم الكبيرة. 

إعداد وتقديم نبيل الحيدري.

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كيف يفكر منتفضو تشرين عندما تتصارع القوى السياسية حول الكابينة الجديدة؟

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العراق الليلة

ما الغاية من تململ القوى السياسية الشيعية وتلويحها بعدم تمرير حكومة الكاظمي؟

28 أبريل 2020
رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي يتوجه بكلمة متلفزة للعراقيين
رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي يتوجه بكلمة متلفزة للعراقيين

فيما تتحدث أوساط نيابية عن تقديم رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي قائمة مرشحيه للكابينة الوزارية المنتظرَة إلى القوى الشيعية، انتقد تحالف الفتح الكاظميَ لعدم تمكنه حسم خلافات الأطراف السياسية بشأن الحكومة الجديدة. وكتب رئيس كتلة الفتح النائب محمد الغبان على تويتر اليوم "بين حانه ومانه وضاعت لحانا، أسوأ شيء في المتصدي أن لا يستطيع الحسم ويعيش التردد ".في انتقاد واضح للكاظمي.

وكانت الليلة الماضية شهدت اجتماعات لقيادات وممثلي القوى الشيعية في منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي لمناقشة اختيار الأخير للمرشحين الجدد في الكابينة الوزارية، فيما اكدت اوساط نيابية عدم توافق المجتمعين على اختيار اسماء المرشحين الجدد.

من جهتها دعت كتلة بدر النيابية الكاظمي ايضا الى التعامل بمسطرة واحدة وعادلة مع جميع المكونات في اختيار المرشحين للكابينة الحكومية دون انتقائية، ولوحت عبر نوابها بما وصفه الرد بالمثل في حال اصرت القوى السنية والكردية على تقديم اسماء محددة للوزارات دفاعا عن ما اسماه بحقوق المكون الشيعي.

ويرى مراقبون أن مهمة الكاظمي تواجه عقبات متعددة بعضها في صراعات البيت الشيعي، فيما تتوزع الاخرى على القوى الممثلة للسنة والاكراد، فضلا عن تحقيق التوازن مع القوى الدولية.

فيما يعتقد الكاتب السياسي كاميران قرداعي أن تمرير حكومة المكلف مصطفى الكاظمي مرهون بدعم القوى الشيعية أكثر من سواها، متوقعا أن يصمد الأخير أمام الصعوبات لحين اختيار مرشحين مناسبين أو التخلي عن المهمة.

اعداد وتقديم نبيل الحيدري.

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ما الغاية من تململ القوى السياسية الشيعية وتلويحها بعدم تمرير حكومة الكاظمي؟