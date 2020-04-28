ما الغاية من تململ القوى السياسية الشيعية وتلويحها بعدم تمرير حكومة الكاظمي؟

فيما تتحدث أوساط نيابية عن تقديم رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي قائمة مرشحيه للكابينة الوزارية المنتظرَة إلى القوى الشيعية، انتقد تحالف الفتح الكاظميَ لعدم تمكنه حسم خلافات الأطراف السياسية بشأن الحكومة الجديدة. وكتب رئيس كتلة الفتح النائب محمد الغبان على تويتر اليوم "بين حانه ومانه وضاعت لحانا، أسوأ شيء في المتصدي أن لا يستطيع الحسم ويعيش التردد ".في انتقاد واضح للكاظمي.

وكانت الليلة الماضية شهدت اجتماعات لقيادات وممثلي القوى الشيعية في منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي لمناقشة اختيار الأخير للمرشحين الجدد في الكابينة الوزارية، فيما اكدت اوساط نيابية عدم توافق المجتمعين على اختيار اسماء المرشحين الجدد.

من جهتها دعت كتلة بدر النيابية الكاظمي ايضا الى التعامل بمسطرة واحدة وعادلة مع جميع المكونات في اختيار المرشحين للكابينة الحكومية دون انتقائية، ولوحت عبر نوابها بما وصفه الرد بالمثل في حال اصرت القوى السنية والكردية على تقديم اسماء محددة للوزارات دفاعا عن ما اسماه بحقوق المكون الشيعي.

ويرى مراقبون أن مهمة الكاظمي تواجه عقبات متعددة بعضها في صراعات البيت الشيعي، فيما تتوزع الاخرى على القوى الممثلة للسنة والاكراد، فضلا عن تحقيق التوازن مع القوى الدولية.

فيما يعتقد الكاتب السياسي كاميران قرداعي أن تمرير حكومة المكلف مصطفى الكاظمي مرهون بدعم القوى الشيعية أكثر من سواها، متوقعا أن يصمد الأخير أمام الصعوبات لحين اختيار مرشحين مناسبين أو التخلي عن المهمة.

اعداد وتقديم نبيل الحيدري.