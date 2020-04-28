العراق الليلة

ما الغاية من تململ القوى السياسية الشيعية وتلويحها بعدم تمرير حكومة الكاظمي؟

28 أبريل 2020
رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي يتوجه بكلمة متلفزة للعراقيين
رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي يتوجه بكلمة متلفزة للعراقيين

فيما تتحدث أوساط نيابية عن تقديم رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي قائمة مرشحيه للكابينة الوزارية المنتظرَة إلى القوى الشيعية، انتقد تحالف الفتح الكاظميَ لعدم تمكنه حسم خلافات الأطراف السياسية بشأن الحكومة الجديدة. وكتب رئيس كتلة الفتح النائب محمد الغبان على تويتر اليوم "بين حانه ومانه وضاعت لحانا، أسوأ شيء في المتصدي أن لا يستطيع الحسم ويعيش التردد ".في انتقاد واضح للكاظمي.

وكانت الليلة الماضية شهدت اجتماعات لقيادات وممثلي القوى الشيعية في منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي لمناقشة اختيار الأخير للمرشحين الجدد في الكابينة الوزارية، فيما اكدت اوساط نيابية عدم توافق المجتمعين على اختيار اسماء المرشحين الجدد.

من جهتها دعت كتلة بدر النيابية الكاظمي ايضا الى التعامل بمسطرة واحدة وعادلة مع جميع المكونات في اختيار المرشحين للكابينة الحكومية دون انتقائية، ولوحت عبر نوابها بما وصفه الرد بالمثل في حال اصرت القوى السنية والكردية على تقديم اسماء محددة للوزارات دفاعا عن ما اسماه بحقوق المكون الشيعي.

ويرى مراقبون أن مهمة الكاظمي تواجه عقبات متعددة بعضها في صراعات البيت الشيعي، فيما تتوزع الاخرى على القوى الممثلة للسنة والاكراد، فضلا عن تحقيق التوازن مع القوى الدولية.

فيما يعتقد الكاتب السياسي كاميران قرداعي أن تمرير حكومة المكلف مصطفى الكاظمي مرهون بدعم القوى الشيعية أكثر من سواها، متوقعا أن يصمد الأخير أمام الصعوبات لحين اختيار مرشحين مناسبين أو التخلي عن المهمة.

اعداد وتقديم نبيل الحيدري.

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ما الغاية من تململ القوى السياسية الشيعية وتلويحها بعدم تمرير حكومة الكاظمي؟

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العراق الليلة

هل يمكن أن تمرر كابنة الكاظمي الوزارية في غياب التوافق السياسي؟

27 أبريل 2020
رئيس المخابرات العراقية مصطفى الكاظمي
رئيس المخابرات العراقية مصطفى الكاظمي | Source: MBN

الثامن من شهر مايو المقبل هو الموعد الأخير لتقديم رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي كابنته الوزارية والتصويت عليها، في ما لا يزال الجدل محتدما بخصوص هذه التشكيلة، لاسيما بعد طرح بعض الاسماء واعتراضات البيت الشيعي على آلية الترشيح والاختيار.

زعماء القوى الشيعية في اجتماع عقد بمنزل رئيس تحالف الفتح، هادي العامري الجمعة الماضية لم يخرجوا بأي اتفاق بشأن كابنة الكاظمي الوزارية، رغم كثرة التطمينات التي سبقت هذا الاجتماع .

النائب عن تحالف الفتح وليد السهلاني أكد إعطاء مهلة أخيرة لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في تغيير القائمة المقدمة للكتل السياسية .

وأشار إلى أن إصرار الكرد على وزرائهم من جهة والضغوط السنية من جهة أخرى، هي أحد أسباب رفضهم للكابينة الوزارية  المقدمة.

وكشف النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب الاتحادي شيروان ميرزا عن حصول الكرد على ثلاث وزارات في الحكومة الجديدة، لكنه أكد من جهة أخرى إعطاء الحرية للكاظمي في اختيار مرشحيه.

أما المكون السني فإن أغلب الكتل تبدو داعمة لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، وقال النائب عن كتلة الجماهير الوطنية أحمد المشهداني أن مهمة الكاظمي تنحصر بأجراء إنتخابات مبكرة وتمرير الموازنة وأكد ضرورة ان تكون الحكومة المقبلة ، حكومة مستقلين

إلا أنه ألمح إلى وجود سيناريو لبقاء عادل عبد المهدي في حال لم يتم التصويت على حكومة مصطفى الكاظمي.

إعداد اشواق حبيب وتقديم عادل سلّوم.

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هل يمكن أن تمرر كابنة الكاظمي الوزارية في غياب التوافق السياسي؟