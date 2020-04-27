هل يمكن أن تمرر كابنة الكاظمي الوزارية في غياب التوافق السياسي؟

الثامن من شهر مايو المقبل هو الموعد الأخير لتقديم رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي كابنته الوزارية والتصويت عليها، في ما لا يزال الجدل محتدما بخصوص هذه التشكيلة، لاسيما بعد طرح بعض الاسماء واعتراضات البيت الشيعي على آلية الترشيح والاختيار.

زعماء القوى الشيعية في اجتماع عقد بمنزل رئيس تحالف الفتح، هادي العامري الجمعة الماضية لم يخرجوا بأي اتفاق بشأن كابنة الكاظمي الوزارية، رغم كثرة التطمينات التي سبقت هذا الاجتماع .

النائب عن تحالف الفتح وليد السهلاني أكد إعطاء مهلة أخيرة لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في تغيير القائمة المقدمة للكتل السياسية .

وأشار إلى أن إصرار الكرد على وزرائهم من جهة والضغوط السنية من جهة أخرى، هي أحد أسباب رفضهم للكابينة الوزارية المقدمة.

وكشف النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب الاتحادي شيروان ميرزا عن حصول الكرد على ثلاث وزارات في الحكومة الجديدة، لكنه أكد من جهة أخرى إعطاء الحرية للكاظمي في اختيار مرشحيه.

أما المكون السني فإن أغلب الكتل تبدو داعمة لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، وقال النائب عن كتلة الجماهير الوطنية أحمد المشهداني أن مهمة الكاظمي تنحصر بأجراء إنتخابات مبكرة وتمرير الموازنة وأكد ضرورة ان تكون الحكومة المقبلة ، حكومة مستقلين

إلا أنه ألمح إلى وجود سيناريو لبقاء عادل عبد المهدي في حال لم يتم التصويت على حكومة مصطفى الكاظمي.

إعداد اشواق حبيب وتقديم عادل سلّوم.