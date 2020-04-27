لماذا تتحفظ بعض الكتل على ترشيح التكنوقراط للحكومة المأمولة؟

قائمة ثالثة من أسماء مرشحين لكابينة حكومية عراقية منتظرة تتداولها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي منذ يومين، قد تنتهي مثل سابقتيها بالفشل وعدم التمرير.

فقد أجرى المكلفان السابقان بتشكيل الحكومة، محمد علاوي و عدنان الزرفي، مباحثات ولقاءات عديدة مع قادة الكتل السياسية وممثلي المكونات و قياديين سياسيين، لكنهما فشلا في إكمال التكليف الى نهاية الشوط، ويتوقع البعض أن نفس السيناريو قد يتكرر مع رئيس الوزراء المكلف الحالي مصطفى الكاظمي، رغم الترحيب المبكر الذي أبدته اغلب القوى بترشيحه.

يلاحظ مراقبون أن أغلب قادة الكتل السياسية التقليديين يعملون على إبعاد ذوي التخصص والكفاءة المستقلين من تسنم مسؤوليات رفيعة خشية فضح سوء اداء العناصر الموالية لتلك الكتل، اضافة الى الخشية من ألا ينصاع المهنيون الكفؤون لإرادة القوى التي تتلاعب بالمناصب وتستغلها للمنافع الحزبية والشخصية.

إلى ذلك يتوقع رئيس مجموعة المورد للدراسات نجم القصاب تراجع دور القيادات التقليدية للأحزاب والقوى المهيمنة في العراق، (خصوصا أن أغلبهم لا يتوفر على خبرات مهنية أو تحصيل علمي رفيع)، ليحل محلهم جيل من سياسيين شباب قد تنجبهم موجة الاحتجاج والتظاهرات في المستقبل القريب. بينما يستبعد المحلل السياسي هاني عاشور حصول ذلك، إذ يرى ان مثل هذا التغيير صعب التحقيق لشدة التمسك بالمغانم و المكاسب لدى سياسيي ما بعد 2003.

إعداد وتقديم نبيل الحيدري.