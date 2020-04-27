العراق الليلة

لماذا تتحفظ بعض الكتل على ترشيح التكنوقراط للحكومة المأمولة؟

27 أبريل 2020
الحكومة العراقية
الحكومة العراقية

قائمة ثالثة من أسماء مرشحين لكابينة حكومية عراقية منتظرة تتداولها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي منذ يومين، قد تنتهي مثل سابقتيها بالفشل وعدم التمرير.

فقد أجرى المكلفان السابقان بتشكيل الحكومة، محمد علاوي و عدنان الزرفي، مباحثات ولقاءات عديدة مع قادة الكتل السياسية وممثلي المكونات و قياديين سياسيين، لكنهما فشلا في إكمال التكليف الى نهاية الشوط، ويتوقع البعض أن نفس السيناريو قد يتكرر مع رئيس الوزراء المكلف الحالي  مصطفى الكاظمي، رغم الترحيب المبكر الذي أبدته اغلب القوى بترشيحه.

يلاحظ مراقبون أن أغلب قادة الكتل السياسية التقليديين يعملون على إبعاد ذوي التخصص والكفاءة المستقلين من تسنم مسؤوليات رفيعة خشية فضح سوء اداء العناصر الموالية لتلك الكتل، اضافة الى الخشية من ألا ينصاع المهنيون الكفؤون لإرادة القوى التي تتلاعب بالمناصب وتستغلها للمنافع الحزبية والشخصية.

إلى ذلك يتوقع رئيس مجموعة المورد للدراسات نجم القصاب تراجع دور القيادات التقليدية للأحزاب والقوى المهيمنة في العراق، (خصوصا أن أغلبهم لا يتوفر على خبرات مهنية أو تحصيل علمي رفيع)، ليحل محلهم جيل من سياسيين شباب قد تنجبهم موجة الاحتجاج والتظاهرات في المستقبل القريب.  بينما يستبعد المحلل السياسي هاني عاشور حصول ذلك، إذ يرى ان مثل هذا التغيير صعب التحقيق لشدة التمسك بالمغانم و المكاسب لدى سياسيي ما بعد 2003.

إعداد وتقديم نبيل الحيدري.

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لماذا تتحفظ بعض الكتل على ترشيح التكنوقراط للحكومة المأمولة؟

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العراق الليلة

هل يمكن أن تمرر كابنة الكاظمي الوزارية في غياب التوافق السياسي؟

27 أبريل 2020
رئيس المخابرات العراقية مصطفى الكاظمي
رئيس المخابرات العراقية مصطفى الكاظمي | Source: MBN

الثامن من شهر مايو المقبل هو الموعد الأخير لتقديم رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي كابنته الوزارية والتصويت عليها، في ما لا يزال الجدل محتدما بخصوص هذه التشكيلة، لاسيما بعد طرح بعض الاسماء واعتراضات البيت الشيعي على آلية الترشيح والاختيار.

زعماء القوى الشيعية في اجتماع عقد بمنزل رئيس تحالف الفتح، هادي العامري الجمعة الماضية لم يخرجوا بأي اتفاق بشأن كابنة الكاظمي الوزارية، رغم كثرة التطمينات التي سبقت هذا الاجتماع .

النائب عن تحالف الفتح وليد السهلاني أكد إعطاء مهلة أخيرة لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في تغيير القائمة المقدمة للكتل السياسية .

وأشار إلى أن إصرار الكرد على وزرائهم من جهة والضغوط السنية من جهة أخرى، هي أحد أسباب رفضهم للكابينة الوزارية  المقدمة.

وكشف النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب الاتحادي شيروان ميرزا عن حصول الكرد على ثلاث وزارات في الحكومة الجديدة، لكنه أكد من جهة أخرى إعطاء الحرية للكاظمي في اختيار مرشحيه.

أما المكون السني فإن أغلب الكتل تبدو داعمة لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، وقال النائب عن كتلة الجماهير الوطنية أحمد المشهداني أن مهمة الكاظمي تنحصر بأجراء إنتخابات مبكرة وتمرير الموازنة وأكد ضرورة ان تكون الحكومة المقبلة ، حكومة مستقلين

إلا أنه ألمح إلى وجود سيناريو لبقاء عادل عبد المهدي في حال لم يتم التصويت على حكومة مصطفى الكاظمي.

إعداد اشواق حبيب وتقديم عادل سلّوم.

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هل يمكن أن تمرر كابنة الكاظمي الوزارية في غياب التوافق السياسي؟