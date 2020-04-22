العراق الليلة

الرفع الجزئي لحظر التجوال في العراق ينذر بزيادة عدد الإصابات بكورونا

22 أبريل 2020
حظر التجوال في العراق
حظر التجوال في العراق

دخل قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الخاص برفع حظر التجوال الوقائي من فايروس كورونا جزئيا حيز التنفيذ مساء الثلاثاء في بغداد والمحافظات الأخرى.

ويقضي القرار الذي تُرِكَ للحكومات المحلية تقدير الموقف بشأن تطبيقه من عدمه بأن يرفع حظر التجوال من الساعة السادسة صباحا حتى السابعة مساء واستثناء مناطق محددة من هذا الرفع، إضافة إلى السماح بمزاولة بعض الأعمال وفق عدد من الضوابط مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي ومُنِعَتْ مزاولة أعمال أخرى في الوقت الراهن.

كما سمح القرار لمحال بيع الأحذية والملابس بمعاودة نشاطها من خلال خدمة التوصيل فقط، وفرض غرامة قدرها خمسون ألف دينار على كل من لا يرتدي الكمامة من المشمولين بالقرار من العمال وأصحاب الحرف والمحال التجارية.

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الرفع الجزئي لحظر التجوال في العراق ينذر بزيادة عدد الإصابات بكورونا

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العراق الليلة

هل استغل داعش كورونا والصراع السياسي ليعاود نشاطه من جديد في العراق؟

21 أبريل 2020
زعيم داعش الجديد أبو إبراهيم القرشي
زعيم داعش الجديد أبو إبراهيم القرشي | Source: MBN

لم تتوقف قيادة العمليات المشتركة حتى بعد إعلان النصر على تنظيم داعش، من إصدار البيانات التي تؤكد استمرار العمليات وفي مناطق مختلفة ضد تنظيم داعش أو ما تبقى من فلوله أو خلاياه النائمة، إلا أن البيانات والأنباء في الآونة الاخيرة، أظهرت تزايد نشاط التنظيم في مناطق مختلفة.

خلية الإعلام الأمني أعلنت في وقت سابق مقتل عدد من المقاتلين بهجمات قالت أنها إرهابية استهدفتهم في محافظتي ديالى وكركوك، وأكدت الخلية في الوقت نفسه مقتل أربعة عشر، قالت أنهم إرهابيون من عناصر التنظيم في غارات بطائرات F16 العراقية، ودمرت ثلاثة مخابئ لهم داخل جزيرة في صلاح الدين.

واعترف تنظيم داعش، في الحادي والثلاثين من أكتوبر العام الماضي، بمقتل زعيمه أبو بكر البغدادي إضافة إلى المتحدث باسمه أبو الحسن المهاجر، وأعلن تعيين أبو إبراهيم الهاشمي القرشي بديلا عنه.

وسائل إعلام محلية عدة تناقلت معلومات تحدثت عن تواجد زعيم تنظيم داعش الجديد أبو إبراهيم القـُرشّي داخل العراق، فهل تمكن داعش من إعادة تنظيم صفوفه من خلال قيادة تعمل وتتحرك على الأراضي العراقية؟ فهل تأخذ الأجهزة الأمنية المختصة الأمر على محمل الجد؟ وهل كان للقرشي دور حقا في عودة نشاط التنظيم وتنظيمه ، يقول المتحدث باسم جهاز الاستخبارات علي الدهلكي ان الجهاز يعمل وبشكل مكثف في الآونة الاخيرة في ملاحقة التنظيم . 

ودعا القادة الكرد أكثر من مرة إلى ضرورة عودة التنسيق المشترك بين قوات التحالف الدول والجيش العراقي والبيشمركة لمحاربة تنظيم داعش خصوصا في المناطق المجاورة للإقليم.

واليوم حذّر رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني من عدم تعامل الحكومة الاتحادية في بغداد بجدية مع خطورة تنظيم داعش. 

وأشار بارزاني إلى أن داعش ما يزال يشكل خطراً جدياً في كل مناطق ‫‫العراق وكردستان، لافتا إلى أن التنظيم رفع مستوى عملياته وأنشطته مؤخراً.

ولفت رئيس لجنة العلاقات الخارجية في برلمان الاقليم ريبوار بابكيي، إلى أن حكومة الاقليم تستشعر خطر التنظيم ولذلك دعت إلى إعادة التنسيق مع قوات التحالف الدولي والجيش العراقي والبيشمركة . 

إعداد وتقديم عادل سلّوم

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هل استغل داعش كورونا والصراع السياسي ليعاود نشاطه من جديد في العراق؟