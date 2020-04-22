الرفع الجزئي لحظر التجوال في العراق ينذر بزيادة عدد الإصابات بكورونا

لم تتوقف قيادة العمليات المشتركة حتى بعد إعلان النصر على تنظيم داعش، من إصدار البيانات التي تؤكد استمرار العمليات وفي مناطق مختلفة ضد تنظيم داعش أو ما تبقى من فلوله أو خلاياه النائمة، إلا أن البيانات والأنباء في الآونة الاخيرة، أظهرت تزايد نشاط التنظيم في مناطق مختلفة.

خلية الإعلام الأمني أعلنت في وقت سابق مقتل عدد من المقاتلين بهجمات قالت أنها إرهابية استهدفتهم في محافظتي ديالى وكركوك، وأكدت الخلية في الوقت نفسه مقتل أربعة عشر، قالت أنهم إرهابيون من عناصر التنظيم في غارات بطائرات F16 العراقية، ودمرت ثلاثة مخابئ لهم داخل جزيرة في صلاح الدين.

واعترف تنظيم داعش، في الحادي والثلاثين من أكتوبر العام الماضي، بمقتل زعيمه أبو بكر البغدادي إضافة إلى المتحدث باسمه أبو الحسن المهاجر، وأعلن تعيين أبو إبراهيم الهاشمي القرشي بديلا عنه.

وسائل إعلام محلية عدة تناقلت معلومات تحدثت عن تواجد زعيم تنظيم داعش الجديد أبو إبراهيم القـُرشّي داخل العراق، فهل تمكن داعش من إعادة تنظيم صفوفه من خلال قيادة تعمل وتتحرك على الأراضي العراقية؟ فهل تأخذ الأجهزة الأمنية المختصة الأمر على محمل الجد؟ وهل كان للقرشي دور حقا في عودة نشاط التنظيم وتنظيمه ، يقول المتحدث باسم جهاز الاستخبارات علي الدهلكي ان الجهاز يعمل وبشكل مكثف في الآونة الاخيرة في ملاحقة التنظيم .

ودعا القادة الكرد أكثر من مرة إلى ضرورة عودة التنسيق المشترك بين قوات التحالف الدول والجيش العراقي والبيشمركة لمحاربة تنظيم داعش خصوصا في المناطق المجاورة للإقليم.

واليوم حذّر رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني من عدم تعامل الحكومة الاتحادية في بغداد بجدية مع خطورة تنظيم داعش.

وأشار بارزاني إلى أن داعش ما يزال يشكل خطراً جدياً في كل مناطق ‫‫العراق وكردستان، لافتا إلى أن التنظيم رفع مستوى عملياته وأنشطته مؤخراً.

ولفت رئيس لجنة العلاقات الخارجية في برلمان الاقليم ريبوار بابكيي، إلى أن حكومة الاقليم تستشعر خطر التنظيم ولذلك دعت إلى إعادة التنسيق مع قوات التحالف الدولي والجيش العراقي والبيشمركة .

إعداد وتقديم عادل سلّوم