العراق الليلة

هل استغل داعش كورونا والصراع السياسي ليعاود نشاطه من جديد في العراق؟

21 أبريل 2020
زعيم داعش الجديد أبو إبراهيم القرشي
زعيم داعش الجديد أبو إبراهيم القرشي | Source: MBN

لم تتوقف قيادة العمليات المشتركة حتى بعد إعلان النصر على تنظيم داعش، من إصدار البيانات التي تؤكد استمرار العمليات وفي مناطق مختلفة ضد تنظيم داعش أو ما تبقى من فلوله أو خلاياه النائمة، إلا أن البيانات والأنباء في الآونة الاخيرة، أظهرت تزايد نشاط التنظيم في مناطق مختلفة.

خلية الإعلام الأمني أعلنت في وقت سابق مقتل عدد من المقاتلين بهجمات قالت أنها إرهابية استهدفتهم في محافظتي ديالى وكركوك، وأكدت الخلية في الوقت نفسه مقتل أربعة عشر، قالت أنهم إرهابيون من عناصر التنظيم في غارات بطائرات F16 العراقية، ودمرت ثلاثة مخابئ لهم داخل جزيرة في صلاح الدين.

واعترف تنظيم داعش، في الحادي والثلاثين من أكتوبر العام الماضي، بمقتل زعيمه أبو بكر البغدادي إضافة إلى المتحدث باسمه أبو الحسن المهاجر، وأعلن تعيين أبو إبراهيم الهاشمي القرشي بديلا عنه.

وسائل إعلام محلية عدة تناقلت معلومات تحدثت عن تواجد زعيم تنظيم داعش الجديد أبو إبراهيم القـُرشّي داخل العراق، فهل تمكن داعش من إعادة تنظيم صفوفه من خلال قيادة تعمل وتتحرك على الأراضي العراقية؟ فهل تأخذ الأجهزة الأمنية المختصة الأمر على محمل الجد؟ وهل كان للقرشي دور حقا في عودة نشاط التنظيم وتنظيمه ، يقول المتحدث باسم جهاز الاستخبارات علي الدهلكي ان الجهاز يعمل وبشكل مكثف في الآونة الاخيرة في ملاحقة التنظيم . 

ودعا القادة الكرد أكثر من مرة إلى ضرورة عودة التنسيق المشترك بين قوات التحالف الدول والجيش العراقي والبيشمركة لمحاربة تنظيم داعش خصوصا في المناطق المجاورة للإقليم.

واليوم حذّر رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني من عدم تعامل الحكومة الاتحادية في بغداد بجدية مع خطورة تنظيم داعش. 

وأشار بارزاني إلى أن داعش ما يزال يشكل خطراً جدياً في كل مناطق ‫‫العراق وكردستان، لافتا إلى أن التنظيم رفع مستوى عملياته وأنشطته مؤخراً.

ولفت رئيس لجنة العلاقات الخارجية في برلمان الاقليم ريبوار بابكيي، إلى أن حكومة الاقليم تستشعر خطر التنظيم ولذلك دعت إلى إعادة التنسيق مع قوات التحالف الدولي والجيش العراقي والبيشمركة . 

إعداد وتقديم عادل سلّوم

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هل استغل داعش كورونا والصراع السياسي ليعاود نشاطه من جديد في العراق؟

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العراق الليلة

العراق يقرر رفع حظر التجوال جزئيا

20 أبريل 2020
مسافرات عراقيات قادمات من إيران
مسافرات عراقيات قادمات من إيران

هل نجحت السلطات في السيطرة على جائحة كورونا أم تراجعت أمام الضغط الشعبي؟

بدأت العديد من دول العالم تخفيض إجراءاتها الاحترازية بما فيها تخفيف حظر التجوال،  بينما أبقت دول أخرى حدودها مغلقة بوجه الوافدين للحد من تفشي فيروس كورونا.

العراق وعلى الرغم من تصريحات منظمة الصحة العالمية بأن الجائحة لم تصل ذروتها بعد في البلاد، إلا أن الجهات المختصة أعلنت عن اجراءات لتخفيف حظر التجوال فيما تسجل في كل يوم إصابات جديدة في عدد من محافظات البلاد .

اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قررت رفع حظر التجوال في شهر رمضان من السادسة صباحا لغاية السابعة مساء واستثناء مناطق محددة من هذا الرفع، إضافة إلى السماح بمزاولة بعض الأعمال وفق شروط مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي ومنعت أعمالا أخرى في الوقت الراهن .

وسُمِحَ في المقترحات، لمحال بيع الأحذية والملابس بالبيع من خلال التوصيل فقط، وفرض غرامة 50 ألف دينار لمن لا يرتدي الكمامة من المشمولين بالقرار من عمال وأصحاب المهن والحرف والمحال.

ويرى أستاذ علم الأوبئة جواد الديوان أن الحظر الذي فرض في العراق كان فعالا، فيما لفت الدكتور حيدر علي حنتوش طبيب إختصاص وبائيات ومدير قسم الصحة العامة في ذي قار إلى أن رفع الحظر  الذي أعلنت عنه اللجنة يعتبر صوريا.

العديد من المحافظات بدأت بتخفيف اجراءات حظر التجوال وفق شروط ومنها محافظة نينوى التي رفعت اليوم جزئيا حظر التجوال ،لكن البصرة شددت من اجراءاتها اليوم  ، ووجه رئيس خلية الأزمة محافظ البصرة اسعد العيداني بغلق مدينة الزبير بالكامل وفرض الحجر والحظر بالكامل على المدينة ومناطقها من مساء اليوم حتى اشعار اخر ، واكد المتحدث باسم شرطة البصرة العميد باسم غنام سريان حظر التجوال في المحافظة مع بعض الاستثناءات.

وفاقم الحظر الذي فرض بسبب جائحة كورونا من فاقة المجتمع الذي يعاني اصلا من نسب فقر كبيرة وتوقف الاعمال وعدم توافرها في مناطق مختلفة من البلاد .

وهنا اكد عضو مجلس النواب رشيد العزاوي الى الحكومة قد اخفقت في تلبية احتياجات المواطن اثناء فترة حظر التجوال .

ومع ما تقدم، هل ترون ان العراق مستعد لرفع حظر التجوال وان كان جزئيا ، مع استمرار مخاطر جائحة كورونا حول العالم ؟

 

إعداد وتقديم عادل سلّوم

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العراق يقرر رفع حظر التجوال جزئيا