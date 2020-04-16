العراق الليلة

هل العراق مستعد لاستقبال آلاف العراقيين العالقين في الخارج مع استمرار حربه ضد كورونا؟

16 أبريل 2020
مسافرات عراقيات قادمات من إيران
مسافرات عراقيات قادمات من إيران

لا يمكن تحديد متى سيزول خطر فيروس كورونا من العراق، بالرغم من تراجع معدل  الإصابات خلال الأيام الماضية، بحسب منظمة الصحة العالمية التي دعت اليوم الأربعاء إلى عدم تخفيف حظر التجوال في البلاد، مؤكدة أن منع التجمعات أسهم في السيطرة على انتشار الوباء.

ولفت ممثل المنظمة في العراق أدهم اسماعيل في تصريح لوكالة الأنباء العراقية إلى إن منظمة الصحة العالمية مستمرة بدعمها للعراق في مواجهة كورونا والقضاء التام عليه.

من جهتها أعلنت الولايات المتحدة أنها سترسل للعراق مساعدات طبية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر في رسالة نشرتها السفارة على صفحتها على موقع فيسبوك اليوم، إلتزام بلاده بدعم حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان في مقارعتهم لهذا الفيروس.

ولا تزال الرحلات الإستثنائية لإعادة عراقيين عالقين في الخارج مستمرة بعد إعلان مدير عام سلطة الطيران المدني دريد يحيى جاسم الجمعة الماضية عن إيقاف التعليق بسبب فايروس كورونا وفتح الاجواء والمطارات العراقية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف لراديو سوا إعادة خمسة آلاف وستمئة واثنين وخمسين عراقيا من عدة دول عربية وغربية.

وأشار الصحاف إلى التنسيق مع بعثة الإتحاد الأوروبي لدى بغداد لاستحصال الموافقات الرسمية لرفع الحظر عن الناقل الوطني العراقي.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن العمل جارٍ على تسيير رحلات إستثنائية أخرى خلال الفترة المقبلة.

إلى ذلك قال وكيل وزارة الصحة جاسم الفلاحي لراديو سوا أن العائدين تم تقسيمهم إلى فئتين تتضمن البلدان عالية الإصابة وأخرى واطئة الإصابة.

وأوضح الفلاحي توفير مراكز للعزل من قبل وزارة الصحة خاصة للعائدين العراقيين .

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن المطارات في المحافظات العراقية مجهزة بالفرق الطبية لاستقبال الوافدين العراقيين

برنامج العراق الليلة تحدث مع عدنان شنكالي وهو أحد العراقيين المقيمين في ألمانيا تم تشخيص إصابته بفايروس كورونا مطلع نيسان الحالي ليخبرنا عن تجربته مع المرض.

 

اعداد وتقديم : أشواق حبيب

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هل العراق مستعد لاستقبال آلاف العراقيين العالقين في الخارج مع استمرار حربه ضد كورونا؟

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العراق الليلة

واشنطن وطهران ترحبان بتكليف الكاظمي، كيف يؤثر العامل الخارجي في نجاح مهمته؟

15 أبريل 2020
رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي يتوجه بكلمة متلفزة للعراقيين
رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي يتوجه بكلمة متلفزة للعراقيين

بعد يوم واحد من إعلان وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو، ترحيب بلاده بتوصل القادة السياسيين الشيعة والسنة والأكراد إلى إجماع على تشكيل حكومة جديدة تضع مصالح العراقيين أولا وتلبي مطالب الشعب "الذي يسعى إلى عراق مزدهر حال من الفساد والإرهاب"، سارعت طهران الثلاثاء بالترحيب بتكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل حكومة عراقية جديدة ، وقال عباس موسوي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن بلاده تعتبر اختيار الكاظمي خطوة في المسار الصحيح.

عضو مجلس النواب العراقي ظافر العاني أكد للعراق الليلة أهمية العامل الخارجي في نجاح مهمة الكاظمي، ملاحظاً الاشارات الإيجابية التي صدرت من جهات دولية وعواصم مهتمة بالوضع العراقي. بينما أشار المحلل السياسي واثق الهاشمي إلى تأثير العامل الخارجي على الواقع السياسي والأمني والاقتصادي للعراق، لافتا إلى أن زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني إلى بغداد مؤخراً،  قد مهدت لاتفاق القوى الشيعية على تكليف مصطفى الكاظمي للمهمة التي فشل في إتمامها سابقيَه محمد علاوي وعدنان الزرفي.

في شان ذي صلة يرى مراقبون أن رئيس الوزراء المكلف سيواجه تحديات جدية إذا ما قرر فعليا تفكيك المليشيات الموالية لإيران في العراق وتحقيق وعده بحصر السلاح بيد الدولة، وتكمن الصعوبة، بحسب أستاذ العلوم السياسية عزيز جبر شيال، في تغلغل تلك القوى في عمق الدولة العراقية وتدخلها في مختلف الشؤون السياسية والاقتصادية والأمنية. ورغم ذلك يتوقع مراقبون أن ينجح الكاظمي في إنجاز مهمة تكليفه، بل لإنه قد يعلن تشكيلته الوزارية والمنهاج الحكومي قبل انتهاء المدة الدستورية.

 

إعداد وتقديم نبيل الحيدري.

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واشنطن وطهران ترحبان بتكليف الكاظمي، كيف يؤثر العامل الخارجي في نجاح مهمته؟

 