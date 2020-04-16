هل العراق مستعد لاستقبال آلاف العراقيين العالقين في الخارج مع استمرار حربه ضد كورونا؟

لا يمكن تحديد متى سيزول خطر فيروس كورونا من العراق، بالرغم من تراجع معدل الإصابات خلال الأيام الماضية، بحسب منظمة الصحة العالمية التي دعت اليوم الأربعاء إلى عدم تخفيف حظر التجوال في البلاد، مؤكدة أن منع التجمعات أسهم في السيطرة على انتشار الوباء.

ولفت ممثل المنظمة في العراق أدهم اسماعيل في تصريح لوكالة الأنباء العراقية إلى إن منظمة الصحة العالمية مستمرة بدعمها للعراق في مواجهة كورونا والقضاء التام عليه.

من جهتها أعلنت الولايات المتحدة أنها سترسل للعراق مساعدات طبية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر في رسالة نشرتها السفارة على صفحتها على موقع فيسبوك اليوم، إلتزام بلاده بدعم حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان في مقارعتهم لهذا الفيروس.

ولا تزال الرحلات الإستثنائية لإعادة عراقيين عالقين في الخارج مستمرة بعد إعلان مدير عام سلطة الطيران المدني دريد يحيى جاسم الجمعة الماضية عن إيقاف التعليق بسبب فايروس كورونا وفتح الاجواء والمطارات العراقية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف لراديو سوا إعادة خمسة آلاف وستمئة واثنين وخمسين عراقيا من عدة دول عربية وغربية.

وأشار الصحاف إلى التنسيق مع بعثة الإتحاد الأوروبي لدى بغداد لاستحصال الموافقات الرسمية لرفع الحظر عن الناقل الوطني العراقي.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن العمل جارٍ على تسيير رحلات إستثنائية أخرى خلال الفترة المقبلة.

إلى ذلك قال وكيل وزارة الصحة جاسم الفلاحي لراديو سوا أن العائدين تم تقسيمهم إلى فئتين تتضمن البلدان عالية الإصابة وأخرى واطئة الإصابة.

وأوضح الفلاحي توفير مراكز للعزل من قبل وزارة الصحة خاصة للعائدين العراقيين .

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن المطارات في المحافظات العراقية مجهزة بالفرق الطبية لاستقبال الوافدين العراقيين

برنامج العراق الليلة تحدث مع عدنان شنكالي وهو أحد العراقيين المقيمين في ألمانيا تم تشخيص إصابته بفايروس كورونا مطلع نيسان الحالي ليخبرنا عن تجربته مع المرض.

اعداد وتقديم : أشواق حبيب