البعض يستثمر الحجر المنزلي.. وكورونا يتنقل بين الذروة والتحجيم

على الرغم من وصول عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى حوالي 1400 إصابة، ووفاة 78 شخص، فإن تماثل نحو 700 منهم للشفاء يعد أمراً مقبولا قياسا إلى ضعف النظام الصحي في البلاد، بحسب مستشار منظمة الصحة الدولية عدنان نوار، الذي لم يتفق مع توقعات عضو لجنة الصحة النيابية جواد الموسوي بانهيار النظام الصحي في العراق، واحتمال ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس ألى مئتي ألف.
في الوقت الذي يخضع أغلب سكان الكرة الأرضية إلى ضوابط استثنائية وإجراءات وقائية، أبرزها المكوث في المساكن لفترة غير معلومة تجنباً من الإصابة بالوباء وتفشيه، يقوم البعض بمواصلة أعماله أو تحويرها بما يتناسب مع الوضع الإستثنائي، منهم الممثل الكوميدي إياد راضي الذي تحدث لـ "العراق الليلة" عن مشاركته في تصوير مسلسل تلفزيوني رمضاني يعتمد على مواقف اجتماعية وكوميدية تدعم اضطرار المواطنين إلى تغيير نمط حياتهم اليومي بسبب الوباء.
اعداد وتقديم نبيل الحيدري