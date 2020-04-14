العراق الليلة

البعض يستثمر الحجر المنزلي.. وكورونا يتنقل بين الذروة والتحجيم

14 أبريل 2020
فحص منزلي لفيروس كورونا في العراق
فحص منزلي لفيروس كورونا في العراق

على الرغم من وصول عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى حوالي 1400 إصابة، ووفاة 78 شخص، فإن تماثل نحو 700 منهم للشفاء يعد أمراً مقبولا قياسا إلى ضعف النظام الصحي في البلاد، بحسب مستشار منظمة الصحة الدولية عدنان نوار، الذي لم يتفق مع توقعات عضو لجنة الصحة النيابية  جواد الموسوي بانهيار النظام الصحي في العراق، واحتمال ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس ألى مئتي ألف.

في الوقت الذي يخضع أغلب سكان الكرة الأرضية إلى ضوابط استثنائية وإجراءات وقائية، أبرزها المكوث في المساكن  لفترة غير معلومة تجنباً من الإصابة بالوباء وتفشيه، يقوم البعض بمواصلة أعماله أو تحويرها بما يتناسب مع الوضع  الإستثنائي، منهم الممثل الكوميدي إياد راضي الذي تحدث لـ "العراق الليلة" عن مشاركته في تصوير مسلسل تلفزيوني رمضاني يعتمد على مواقف اجتماعية وكوميدية تدعم اضطرار المواطنين إلى تغيير نمط حياتهم اليومي بسبب الوباء.

 

اعداد وتقديم نبيل الحيدري

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البعض يستثمر الحجر المنزلي.. وكورونا يتنقل بين الذروة والتحجيم

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العراق الليلة

الكاظمي يبدأ ماراثون التكليف الثالث، هل ستعينه واشنطن على تحجيم المليشيات الولائية؟

13 أبريل 2020
رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي يتوجه بكلمة متلفزة للعراقيين
رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي يتوجه بكلمة متلفزة للعراقيين

فيما ينشغل العالم بالمخاوف المتزايدة من استشراء وباء كوفيد 19 وحصده المزيد من الأرواح، يُبقي بعضُ العراقيين عيونهم مفتوحة على الأوضاع في بلدهم الذي تقلقه أزماتٌ عدة منها اختيار رئيس وزراء بديل للمستقيل منذ أربعة أشهر عادل عبد المهدي .

وفيما فشل المكلفان السابقان محمد علاوي وعدنان الزرفي في الوصول إلى خط النهاية بدا المكلف الجديد مصطفى الكاظمي واثقا من مقدرته على إتمام ماراثون تشكيل الحكومة من خلال الوعود التي تضمنتها كلمته الخميس الماضي.

بعض السياسيين والمراقبين يعتقدون أن الكاظمي يواجه عقبات منها الشروط التي تفرضها القوى السياسية لتامين حصصها ومنافعها في الحكومة الجديدة، إلا أن النائبة عالية نصيف ترى أن للكاظمي فرصة ً كبيرة في النجاح بمهمة التكليف لأسباب ٍ تتعلق بوسطيته السياسية وطبيعة عمله السابق، كرئيس لجهاز المخابرات.

في غضون ذلك عرضت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة عشرة ملايين دولار مقابل معلومات عن محمد كوثراني أحد كبار القادة بحزب الله والذي تولى بعد مقتل قاسم سليماني مسؤولية  التنسيق للمليشيات المتحالفة مع إيران والتي تعمل خارج سيطرة الحكومة العراقية، و اشار بيان الخارجية الامريكية الى ان كوثراني كان يسهل تحركات الجماعات التي قمعت الاحتجاجات وهاجمت بعثات دبلوماسية أجنبية وشاركت في نشاط إجرامي منظم على نطاق واسع. بهذا الشأن أوضح الخبير الستراتيجي أحمد الشريفي للعراق الليلة أن الخطوة الاميريكية هذه تمثل تحذيرا لإيران ودعماً  للكاظمي في مسعاه لتجريد المليشيات الموالية لطهران من سلاحها، ولم يستبعد الشريفي حصول هجمات بهذا الإطار في الفترة القريبة المقبلة.

 

إعداد وتقديم نبيل الحيدري.

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الكاظمي يبدأ ماراثون التكليف الثالث