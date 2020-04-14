البعض يستثمر الحجر المنزلي.. وكورونا يتنقل بين الذروة والتحجيم

فيما ينشغل العالم بالمخاوف المتزايدة من استشراء وباء كوفيد 19 وحصده المزيد من الأرواح، يُبقي بعضُ العراقيين عيونهم مفتوحة على الأوضاع في بلدهم الذي تقلقه أزماتٌ عدة منها اختيار رئيس وزراء بديل للمستقيل منذ أربعة أشهر عادل عبد المهدي .

وفيما فشل المكلفان السابقان محمد علاوي وعدنان الزرفي في الوصول إلى خط النهاية بدا المكلف الجديد مصطفى الكاظمي واثقا من مقدرته على إتمام ماراثون تشكيل الحكومة من خلال الوعود التي تضمنتها كلمته الخميس الماضي.

بعض السياسيين والمراقبين يعتقدون أن الكاظمي يواجه عقبات منها الشروط التي تفرضها القوى السياسية لتامين حصصها ومنافعها في الحكومة الجديدة، إلا أن النائبة عالية نصيف ترى أن للكاظمي فرصة ً كبيرة في النجاح بمهمة التكليف لأسباب ٍ تتعلق بوسطيته السياسية وطبيعة عمله السابق، كرئيس لجهاز المخابرات.

في غضون ذلك عرضت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة عشرة ملايين دولار مقابل معلومات عن محمد كوثراني أحد كبار القادة بحزب الله والذي تولى بعد مقتل قاسم سليماني مسؤولية التنسيق للمليشيات المتحالفة مع إيران والتي تعمل خارج سيطرة الحكومة العراقية، و اشار بيان الخارجية الامريكية الى ان كوثراني كان يسهل تحركات الجماعات التي قمعت الاحتجاجات وهاجمت بعثات دبلوماسية أجنبية وشاركت في نشاط إجرامي منظم على نطاق واسع. بهذا الشأن أوضح الخبير الستراتيجي أحمد الشريفي للعراق الليلة أن الخطوة الاميريكية هذه تمثل تحذيرا لإيران ودعماً للكاظمي في مسعاه لتجريد المليشيات الموالية لطهران من سلاحها، ولم يستبعد الشريفي حصول هجمات بهذا الإطار في الفترة القريبة المقبلة.

إعداد وتقديم نبيل الحيدري.