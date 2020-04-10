رئيس الجمهورية يكلف الكاظمي بتشكيل الحكومة فهل سيلقى مصير علاوي والزرفي؟

بعد أشهر من الخلافات السياسية وتكليف أكثر من شخصية لمنصب رئيس الوزراء بدلا عن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، أصدر رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس مرسوماً بتكليف رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة المقبلة، وتسمية أعضاء وزارته وتقديمهم إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور المرسوم.

رئيس الجمهورية أكد أهمية الاسراع بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، للنهوض بالبلد والسير في تلبية مطالب الشعب، وقال إن أمام الكاظمي مهمة صعبة وعسيرة.

بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي، رحبت اليوم بتكليف مصطفى الكاظمي لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة. وقالت رئيسة البعثة جينين هينيس بلاسخارت في تغريدة بموقع تويتر، إن حجم التحديات التي تواجه العراق حالياً يتطلب قيادة موحدة تعمل بعزم عاجل.

بلاسخارت كانت قد حضرت اليوم مراسم التكليف التي جرت في قصر السلام بحضور قادة اغلب الكتل السياسية، عقب ساعات من تقديم عدنان الزرفي اعتذاره رسميا عن التكليف. الزرفي قال في مؤتمر صحفي إن إعتذاره جاء للحفاظ على وحدة العراق ومصالحه العليا، وعزا عدم نجاح تجربة التكليف لأسباب داخلية وخارجية دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

الخبير الاستراتيجي أحمد الشريفي يرى أن الكاظمي جاء بصفقة سياسية بين الأحزاب والكتل، وسيكون امتدادا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي وسياساته.

عضو تحالف الفتح، النائب عباس الزاملي، قال للعراق الليلة، إن الإجماع على اختيار الكاظمي يأتي بسبب تفرد رئيس الجمهورية بقرار تكليف الزرفي، وتوقع أن يحظى الكاظمي بدعم اقليمي ودولي.

ويرى رئيس مؤسسة التفكير السياسي، إحسان الشمري، أن الكاظمي هو الفرصة الاخيرة أمام الكتل السياسية وخاصة الشيعية التي يتوقع أن تمنح الثقة لحكومته خاصة وأن قادة الصف الاول لهذه الكتل حضرت اليوم مراسم تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة.

تحالف سائرون، الذي يدعمه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أكد ان دعمه لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي مشروط بما يقدمه من تعهدات. وقال عضو كتلة سائرون، النائب علاء الربيعي للعراق الليلة، إن كتلته دعت باقي الكتل السياسية الى عدم الضغط عليه في عملية تشكيل الحكومة المقبلة.

من جهته رحب تحالف القوى العراقية الذي يتزعمه رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي بتكليف الكاظمي. وقال نائب رئيس تحالف القوى العراقية، النائب رعد الدهلكي للعراق الليلة، إن الكتل السنية ستعرض على الكاظمي نفس الشروط والمطالب التي سبق وأن قدمتها للمكلفين السابقين محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي، وهي أولا إعادة النازحين وإعادة اعمار المناطق المحررة وإخراج فصائل الحشد الشعبي من هذه المناطق.

الاحزاب الكردستانية ومنذ يوم أمس أعلنت تأييدها لاختيار الكاظمي، ودعت رئاسة إقليم كردستان في بيان جميع القوى السياسية إلى تجاوز الخلافات ودعم الكاظمي لتشكيل الحكومة وبأسرع وقت ممكن. كما أجرى رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً مع الكاظمي، عبّر فيه عن دعمه له للعمل معاً بهدف حل جميع ما تبقى من قضايا عالقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بموجب الدستور.

وقال عضو كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في البرلمان العراقي، النائب شيروان ميرزا، إن رئيس حزبه ايضا لاهور شيخ جنكي أتصل اليوم برئيس الوزراء المكلف ليؤكد دعمه له. النائب الكردي أوضح للعراق الليلة أن الإجماع الكردي والشيعي والسني اليوم من شأنه تسريع عملية تشكيل الحكومة المقبلة. وتوقع ميرزا أن تبدأ في الأيام القليلة المقبلة مفاوضات تشكيل الحكومة وسيطرح الوفد الكردي مطالبه فيها.

المكلف الجديد بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي، تعهد في أول تصريح بعد تكليفه بالمنصب رسمياً، عبر موقع تويتر بالعمل على تشكيل حكومة تضع تطلعات العراقيين ومطالبهم في مقدمة أولوياتها، وتحفظ الحقوق، وتعمل على حل الأزمات، وتنعش الاقتصاد.

رئيس مؤسسة التفكير السياسي، إحسان الشمري، يتوقع أن يواجه الكاظمي تحديات مشابهة لتلك التي واجهها علاوي والزرفي.

إعداد وتقديم سميرة علي مندي.