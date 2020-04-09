العراق الليلة

كتل شيعية تختار الكاظمي بديلا عن الزرفي وتوقعات بعقد جلسة التصويت الأسبوع المقبل

09 أبريل 2020
رئيس المخابرات العراقية مصطفى الكاظمي
رئيس المخابرات العراقية مصطفى الكاظمي | Source: MBN

مع تأكيد واشنطن اليوم دعمها لأي رئيس وزراء ينهض بالعراق، تُصر الكتل السياسية الشيعية على موقفها الرافض لتكليف عدنان الزرفي برئاسة الوزراء، بل ذهبت الى أبعد من ذلك إذ أعلنت أنها إختارت رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بديلا عن الزرفي، وارسلت طلبا بهذا الصدد الى رئيس الجمهورية برهم صالح، في الوقت نفسه يواصل الزرفي المضي في تشكيل حكومته ويدعو البرلمان الى الإسراع بعقد جلسة للتصويت على برنامجه الحكومي وتشكيلته الوزارية.  

عضو ائتلاف النصر، النائب فلاح الخفاجي كشف للعراق الليلة عن وجود طلب مقدم من رئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم الى رئيس الجمهورية باستبدال رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، واشار إلى استعداده للانسحاب من التكليف إذا كان هناك إجماع شيعي على تغييره، وتوقع الخفاجي أن تُعقد جلسة التصويت على برنامج حكومة الزرفي وتشكيلته الوزارية الأسبوع المقبل.

القيادي في تحالف سائرون، النائب بدر الزيادي أكد للعراق الليلة، إن كتلتي سائرون والنصر لم تشاركا في الاجتماعات الاخيرة التي خلصت الى اختيار الكاظمي لمنصب رئيس الوزراء، مؤكدا ان تحالفه لم يرفض أو يقبل بعد لا بالزرفي ولا بالكاظمي، وسيحدد موقفه قبل جلسة التصويت بنصف ساعة تفاديا لأي ردود فعل على حد تعبيره.

أما القيادي في التيار الصدري، النائب السابق حاكم الزاملي، أوضح أن الكاظمي يحظى بمقبولية اغلب الكتل الشيعية خاصة وأنه يتمتع بعلاقات جيدة مع واشنطن ودول الجوار، وأخف حدة من الزرفي الذي يرى أنه يحظى بدعم أميركي.

ويرى المحلل السياسي المقيم في الولايات المتحدة، هيثم الهيتي أن هناك أكثر من تفسير وسبب لتغير موقف الكتل الشيعية التي سبق وأن رفضت تكليف رئيس جهاز المخابرات، مصطفى الكاظمي لقربه من واشنطن، وعادت اليوم لاختياره، منها ما يتعلق باستثمار الوقت لإبقاء رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي في منصبه أطول فترة ممكن، وانتظار نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية.

من جهته يرى الخبير الاستراتيجي احمد الشريفي الذي يحذر من دخول العراق دوامة الفوضى، أن إختيار الكتل الشيعية للكاظمي فيه أكثر من رسالة للولايات المتحدة الأميركية وللعراقيين الذين يتطلعون لتغيير الطبقة السياسية.

 

 إعداد وتقديم سميرة علي مندي.  

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كتل شيعية تختار الكاظمي بديلا عن الزرفي وتوقعات بعقد جلسة التصويت الأسبوع المقبل

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العراق الليلة

جائحة كورونا تدفع بالعراق إلى تمديد حظر التجوال وإصدار قرارات لدعم الفقراء

09 أبريل 2020
الرئيس العراقي برهم صالح
الرئيس العراقي برهم صالح

قررت الحكومة العراقية، تمديد حظر التجوال الى يوم السبت الثامن عشر من نيسان الجاري، للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، الذي أودى حتى الان بحياة نحو ثلاثة وثمانين ألف شخصا في العالم، فيما أصيب به أكثر من مليون ومئة وأربعة وأربعين ألف شخص بالفيروس.

وفي العراق وصل عدد المصابين حتى يومنا هذا إلى أكثر من ألف ومئتي مصاب، بعد أن أعلنت وزارة الصحة الأربعاء تسجيل ثمانين إصابة جديدة أكثرها كانت في محافظة النجف التي سجلت أربعا وعشرين إصابة فيما سجلت البلاد أربع وفيات اليوم.

الوكيل الفني لوزارة الصحة، حازم الجميلي، أكد للعراق الليلة أن الأسبوع المقبل سيكون ذروة إنتشار الفيروس، داعيا المواطنين الى البقاء في منازلهم والالتزام بحظر التجوال محذرا من المشاركة في المناسبات والزيارات الدينية المقبلة.

وتأمل السلطات في أن تحد الإجراءات من زيادة عدد الإصابات، لكن رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، توقع أن البلاد ستقبل على أسبوع صعب مع انتشار فيروس كورونا. وقال عبد المهدي في كلمة خلال الاجتماع الثالث للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، عُقد أمس الثلاثاء، إنه تبرع براتبه الشهري لصندوق دعم التكافل الاجتماعي الخيري لحين انتهاء ازمة كورونا، داعيا المسؤولين والميسورين للتبرع ولدعم الجهد الوطني والصحي والاجتماعي.

كما قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تخصيص مبلغ ستمئة مليار دينار للشهرين المقبلين تشمل نحو عشرة ملايين مواطن أو ميلوني رب اسرة.

الناطق الرسمي باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، قال للعراق الليلة، إن المنحة ستشمل من ليس لديهم أي دخل من الدولة او مشمول بشبكة الرعاية الاجتماعية وهم شريحة الفقراء، وأوضح أن آلية توزيع المنح واعداد المشمولين ستُعلن خلال الساعات المقبلة.

 

 إعداد وتقديم سميرة علي مندي.  

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جائحة كورونا تدفع بالعراق إلى تمديد حظر التجوال وإصدار قرارات لدعم الفقراء