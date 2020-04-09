كتل شيعية تختار الكاظمي بديلا عن الزرفي وتوقعات بعقد جلسة التصويت الأسبوع المقبل

مع تأكيد واشنطن اليوم دعمها لأي رئيس وزراء ينهض بالعراق، تُصر الكتل السياسية الشيعية على موقفها الرافض لتكليف عدنان الزرفي برئاسة الوزراء، بل ذهبت الى أبعد من ذلك إذ أعلنت أنها إختارت رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بديلا عن الزرفي، وارسلت طلبا بهذا الصدد الى رئيس الجمهورية برهم صالح، في الوقت نفسه يواصل الزرفي المضي في تشكيل حكومته ويدعو البرلمان الى الإسراع بعقد جلسة للتصويت على برنامجه الحكومي وتشكيلته الوزارية.

عضو ائتلاف النصر، النائب فلاح الخفاجي كشف للعراق الليلة عن وجود طلب مقدم من رئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم الى رئيس الجمهورية باستبدال رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، واشار إلى استعداده للانسحاب من التكليف إذا كان هناك إجماع شيعي على تغييره، وتوقع الخفاجي أن تُعقد جلسة التصويت على برنامج حكومة الزرفي وتشكيلته الوزارية الأسبوع المقبل.

القيادي في تحالف سائرون، النائب بدر الزيادي أكد للعراق الليلة، إن كتلتي سائرون والنصر لم تشاركا في الاجتماعات الاخيرة التي خلصت الى اختيار الكاظمي لمنصب رئيس الوزراء، مؤكدا ان تحالفه لم يرفض أو يقبل بعد لا بالزرفي ولا بالكاظمي، وسيحدد موقفه قبل جلسة التصويت بنصف ساعة تفاديا لأي ردود فعل على حد تعبيره.

أما القيادي في التيار الصدري، النائب السابق حاكم الزاملي، أوضح أن الكاظمي يحظى بمقبولية اغلب الكتل الشيعية خاصة وأنه يتمتع بعلاقات جيدة مع واشنطن ودول الجوار، وأخف حدة من الزرفي الذي يرى أنه يحظى بدعم أميركي.

ويرى المحلل السياسي المقيم في الولايات المتحدة، هيثم الهيتي أن هناك أكثر من تفسير وسبب لتغير موقف الكتل الشيعية التي سبق وأن رفضت تكليف رئيس جهاز المخابرات، مصطفى الكاظمي لقربه من واشنطن، وعادت اليوم لاختياره، منها ما يتعلق باستثمار الوقت لإبقاء رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي في منصبه أطول فترة ممكن، وانتظار نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية.

من جهته يرى الخبير الاستراتيجي احمد الشريفي الذي يحذر من دخول العراق دوامة الفوضى، أن إختيار الكتل الشيعية للكاظمي فيه أكثر من رسالة للولايات المتحدة الأميركية وللعراقيين الذين يتطلعون لتغيير الطبقة السياسية.

إعداد وتقديم سميرة علي مندي.