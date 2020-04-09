جائحة كورونا تدفع بالعراق إلى تمديد حظر التجوال وإصدار قرارات لدعم الفقراء

قررت الحكومة العراقية، تمديد حظر التجوال الى يوم السبت الثامن عشر من نيسان الجاري، للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، الذي أودى حتى الان بحياة نحو ثلاثة وثمانين ألف شخصا في العالم، فيما أصيب به أكثر من مليون ومئة وأربعة وأربعين ألف شخص بالفيروس.

وفي العراق وصل عدد المصابين حتى يومنا هذا إلى أكثر من ألف ومئتي مصاب، بعد أن أعلنت وزارة الصحة الأربعاء تسجيل ثمانين إصابة جديدة أكثرها كانت في محافظة النجف التي سجلت أربعا وعشرين إصابة فيما سجلت البلاد أربع وفيات اليوم.

الوكيل الفني لوزارة الصحة، حازم الجميلي، أكد للعراق الليلة أن الأسبوع المقبل سيكون ذروة إنتشار الفيروس، داعيا المواطنين الى البقاء في منازلهم والالتزام بحظر التجوال محذرا من المشاركة في المناسبات والزيارات الدينية المقبلة.

وتأمل السلطات في أن تحد الإجراءات من زيادة عدد الإصابات، لكن رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، توقع أن البلاد ستقبل على أسبوع صعب مع انتشار فيروس كورونا. وقال عبد المهدي في كلمة خلال الاجتماع الثالث للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، عُقد أمس الثلاثاء، إنه تبرع براتبه الشهري لصندوق دعم التكافل الاجتماعي الخيري لحين انتهاء ازمة كورونا، داعيا المسؤولين والميسورين للتبرع ولدعم الجهد الوطني والصحي والاجتماعي.

كما قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تخصيص مبلغ ستمئة مليار دينار للشهرين المقبلين تشمل نحو عشرة ملايين مواطن أو ميلوني رب اسرة.

الناطق الرسمي باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، قال للعراق الليلة، إن المنحة ستشمل من ليس لديهم أي دخل من الدولة او مشمول بشبكة الرعاية الاجتماعية وهم شريحة الفقراء، وأوضح أن آلية توزيع المنح واعداد المشمولين ستُعلن خلال الساعات المقبلة.

إعداد وتقديم سميرة علي مندي.