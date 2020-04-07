هل سيحقق العفو الخاص سلامة السجون من كرونا، و يضمن أمن المجتمع؟

يتطلع آلاف السجناء والمودَعين في السجون ومراكز إصلاح الكبار والأحداث الى شمولهم بقرار العفو الخاص من رئيس الجمهورية برهم صالح، بحسب صلاحيته الدستورية، وقد اقترح مشروع العفو رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي.

الخطوة تهدف الى تقليل الاكتظاظ في السجون العراقية خشية تفشي مرض كوفيد 19 بين النزلاء، ومن شان العفو الخاص المرتقب شمول الذين قضوا نصف مدة محكوميتهم، والمدانين بجرائم خفيفة، بينما يستثنى المدانون بجرائم الارهاب والقتل و الفساد المالي و الاتجار والبشر والاغتصاب وغيرها، في عذون ذلك وبنفس التوجه أعلن مجلس القضاء الاعلى الإثنين أن محاكم التحقيق أخلت سبيل 3676 موقوفاً ضمن الإجراءات المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا في مراكز الاحتجاز والتوقيف.

إعداد وتقديم نبيل الحيدري.