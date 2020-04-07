العراق الليلة

هل سيحقق العفو الخاص سلامة السجون من كرونا، و يضمن أمن المجتمع؟

07 أبريل 2020
سجن
سجن | Source: Shutterstock

يتطلع آلاف السجناء والمودَعين في السجون ومراكز إصلاح الكبار والأحداث الى شمولهم بقرار العفو الخاص من رئيس الجمهورية برهم صالح، بحسب صلاحيته الدستورية، وقد  اقترح مشروع العفو رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي.

الخطوة تهدف الى تقليل الاكتظاظ في السجون العراقية خشية تفشي مرض كوفيد 19 بين النزلاء، ومن شان العفو الخاص المرتقب شمول الذين قضوا نصف مدة محكوميتهم، والمدانين بجرائم خفيفة، بينما يستثنى المدانون بجرائم الارهاب والقتل و الفساد المالي و الاتجار والبشر والاغتصاب وغيرها، في عذون ذلك وبنفس التوجه أعلن مجلس القضاء الاعلى الإثنين  أن محاكم التحقيق أخلت سبيل 3676 موقوفاً ضمن الإجراءات المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا في مراكز الاحتجاز والتوقيف.

 

إعداد وتقديم نبيل الحيدري.

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هل سيحقق العفو الخاص سلامة السجون من كرونا، و يضمن أمن المجتمع؟

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العراق الليلة

الزرفي يدعو البرلمان للتصويت على منهاج وتشكيلة حكومته، فهل سيلتئم شمل النواب؟

06 أبريل 2020
تكليف عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة

فيما تدرس رئاسة البرلمان المنهاج الحكومي وتتجه لتحديد جلسة التصويت على الكابينة الحكومية المقترحة،  تعهد رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي الاحد بأن تعمل الحكومة الجديدة على استعادة هيبة الدولة وفرض سلطة القانون لتوفير الأجواء الملائمة لإجراء انتخابات مبكرة نزيهة تضمن تمثيلا عادلا للعراقيين.

لكن أحد نواب  كتلة صادقون شكك في امكانية الزرفي الحصول على موافقة  البرلمان لأسباب منها عدم تعهده بتنفيذ اخراج القوات الاجنبية من العراق.

بينما توقع مراقبون ان يمرر البرلمانُ كابينة الزرفي ومنهاجَ حكومته المقترح، دون استبعاد صعوبة عقد جلسة مكتملة النصاب بسبب تأثيرات جائحة كورونا على الحياة اليومية للعراقيين.

 

البعض يستعجل حلول الصيف، لكي تصارع حرارتُه فيروس كورونا!

 

أبدى المختص بالأمراض الوبائية و مستشار منظمة الصحة العالمية في العراق د. عدنان نوار تفاؤله بنجاعة الاجراءات الوقائية المتخذة في البلاد   لمواجهة وباء كوفيد 19 مقارنة بمثيلاتها في دول الاقليم،. وفسر تأكيد القيادات الصحية في العالم والعراق على ضرورة رفع مستوى الانضباط الوقائي خلال الاسبوعين الأخيرين بتضييق فرصة فايروس كورونا، متوقعا أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة خلال موسم الصيف الى إضعاف الفايروس و تراجع تأثيراته الوبائية.

إعداد وتقديم نبيل الحيدري.

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الزرفي يدعو البرلمان للتصويت على منهاج وتشكيلة حكومته، فهل سيلتئم شمل النواب؟

 