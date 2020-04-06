الزرفي يدعو البرلمان للتصويت على منهاج وتشكيلة حكومته، فهل سيلتئم شمل النواب؟

فيما تدرس رئاسة البرلمان المنهاج الحكومي وتتجه لتحديد جلسة التصويت على الكابينة الحكومية المقترحة، تعهد رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي الاحد بأن تعمل الحكومة الجديدة على استعادة هيبة الدولة وفرض سلطة القانون لتوفير الأجواء الملائمة لإجراء انتخابات مبكرة نزيهة تضمن تمثيلا عادلا للعراقيين.
لكن أحد نواب كتلة صادقون شكك في امكانية الزرفي الحصول على موافقة البرلمان لأسباب منها عدم تعهده بتنفيذ اخراج القوات الاجنبية من العراق.
بينما توقع مراقبون ان يمرر البرلمانُ كابينة الزرفي ومنهاجَ حكومته المقترح، دون استبعاد صعوبة عقد جلسة مكتملة النصاب بسبب تأثيرات جائحة كورونا على الحياة اليومية للعراقيين.
البعض يستعجل حلول الصيف، لكي تصارع حرارتُه فيروس كورونا!
أبدى المختص بالأمراض الوبائية و مستشار منظمة الصحة العالمية في العراق د. عدنان نوار تفاؤله بنجاعة الاجراءات الوقائية المتخذة في البلاد لمواجهة وباء كوفيد 19 مقارنة بمثيلاتها في دول الاقليم،. وفسر تأكيد القيادات الصحية في العالم والعراق على ضرورة رفع مستوى الانضباط الوقائي خلال الاسبوعين الأخيرين بتضييق فرصة فايروس كورونا، متوقعا أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة خلال موسم الصيف الى إضعاف الفايروس و تراجع تأثيراته الوبائية.
إعداد وتقديم نبيل الحيدري.