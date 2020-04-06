الزرفي يدعو البرلمان للتصويت على منهاج وتشكيلة حكومته، فهل سيلتئم شمل النواب؟

تصاعدت الحرب الكلامية بين طهران وواشنطن على خلفية نشر الولايات المتحدة بطاريات صواريخ باتريوت الدفاعية واعادة تموضع قوات التحالف الدولي ضد داعش في العراق.

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حذر في تغريدة على تويتر الخميس من عواقب تلك الاجراءات وطالب واشنطن بالانسحاب، وقال ان إيران لا تتحرك إلا دفاعا عن النفس. وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب حذر الأربعاء إيران من أنها ستدفع "ثمنا باهظا" إذا هاجمت القوات الاميركية. وكتب على تويتر ان معلوماتٍ وحقائق تؤكد ان ايران ووكلاءها يخططون لهجوم مباغت على قوات اميركية و/ أو منشأت في العراق. من جانبه تعهد رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي جانبه بإبعاد العراق عن الصراعات الإقليمية واعتماد حكومته المرتقبة "بوصلة المصالح العراقية العلیا" .

لكن المواطن العراقي يتساءل الى متى تبقى بلاده ساحة نزاع إرادات دولية و ضحية صراع نفوذ؟ ولماذا يتعامل الايرانيون مع العراق كعمق ٍ عسكري واقتصادي لهم؟

خلايا الازمة تقترح اجراءات لإعانة ذوي الدخول الواطئة المتضررين من كورونا.

مع اقتراب اعداد الاصابة بوباء كوفيد 19 الى المليون عالميا، وشلّه النشاطات المختلفة، اعلنت وزارة الصحة أن عدد الاصابات في عموم العراق بلغ سبعمئة واثنين وسبعين شخصا، وعدد الوفيات اصبح اربعا وخمسين حالة.

خلال اجتماع مع رئيس الجمهورية الخميس عرض وزير التجارة محمد هاشم العاني خططه لتأمين مفردات الحصة التموينية ومتابعة تسهيل دخول البضائع ، كما اكد وزير العمل على الإسراع بتقديم الدعم المالي للأُجراء اليوميين والمشمولين بشبكة الحماية لتعويضهم عن البقاء في بيوتهم .

من جهتها اصدرت خلية الازمة البرلمانية توصيات لمعالجة الاثار المترتبة جراء فرض الحظر والبقاء في المنازل .

منها اطلاق 30 الف دينار كمنحة عاجلة لعشرة ملايين فرد عراقي لا يتقاضون اي راتب من الدولة، كما دعت الى انشاء حساب للتكافل الاجتماعي يشمل النواب والوزراء وجميع الدرجات الخاصة. إلا استاذة علم الاجتماع ابتسام السعدون تلاحظ عدم ثقة المواطن بوعود الدولة وقدرتها على التنفيذ.

إعداد وتقديم نبيل الحيدري.