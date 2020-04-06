العراق الليلة

الزرفي يدعو البرلمان للتصويت على منهاج وتشكيلة حكومته، فهل سيلتئم شمل النواب؟

06 أبريل 2020
تكليف عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة

فيما تدرس رئاسة البرلمان المنهاج الحكومي وتتجه لتحديد جلسة التصويت على الكابينة الحكومية المقترحة،  تعهد رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي الاحد بأن تعمل الحكومة الجديدة على استعادة هيبة الدولة وفرض سلطة القانون لتوفير الأجواء الملائمة لإجراء انتخابات مبكرة نزيهة تضمن تمثيلا عادلا للعراقيين.

لكن أحد نواب  كتلة صادقون شكك في امكانية الزرفي الحصول على موافقة  البرلمان لأسباب منها عدم تعهده بتنفيذ اخراج القوات الاجنبية من العراق.

بينما توقع مراقبون ان يمرر البرلمانُ كابينة الزرفي ومنهاجَ حكومته المقترح، دون استبعاد صعوبة عقد جلسة مكتملة النصاب بسبب تأثيرات جائحة كورونا على الحياة اليومية للعراقيين.

 

البعض يستعجل حلول الصيف، لكي تصارع حرارتُه فيروس كورونا!

 

أبدى المختص بالأمراض الوبائية و مستشار منظمة الصحة العالمية في العراق د. عدنان نوار تفاؤله بنجاعة الاجراءات الوقائية المتخذة في البلاد   لمواجهة وباء كوفيد 19 مقارنة بمثيلاتها في دول الاقليم،. وفسر تأكيد القيادات الصحية في العالم والعراق على ضرورة رفع مستوى الانضباط الوقائي خلال الاسبوعين الأخيرين بتضييق فرصة فايروس كورونا، متوقعا أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة خلال موسم الصيف الى إضعاف الفايروس و تراجع تأثيراته الوبائية.

إعداد وتقديم نبيل الحيدري.

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الزرفي يدعو البرلمان للتصويت على منهاج وتشكيلة حكومته، فهل سيلتئم شمل النواب؟

 

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العراق الليلة

حرب التصريحات بين واشنطن وطهران هل ستشعل النيران على أرض العراق؟

03 أبريل 2020
حرب التصريحات بين واشنطن وطهران هل ستشعل النيران على أرض العراق؟
حرب التصريحات بين واشنطن وطهران هل ستشعل النيران على أرض العراق؟

تصاعدت الحرب الكلامية بين طهران وواشنطن على خلفية نشر الولايات المتحدة بطاريات صواريخ باتريوت الدفاعية واعادة تموضع قوات التحالف الدولي ضد داعش في العراق.

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حذر في تغريدة على تويتر الخميس من عواقب تلك الاجراءات وطالب واشنطن بالانسحاب،  وقال ان إيران لا تتحرك إلا دفاعا عن النفس.  وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب حذر الأربعاء إيران من أنها ستدفع "ثمنا باهظا" إذا هاجمت القوات الاميركية. وكتب على تويتر ان معلوماتٍ وحقائق تؤكد ان ايران ووكلاءها يخططون لهجوم مباغت على قوات اميركية و/ أو منشأت في العراق. من جانبه تعهد رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي جانبه بإبعاد العراق عن الصراعات الإقليمية واعتماد حكومته المرتقبة "بوصلة المصالح العراقية العلیا" .

لكن  المواطن العراقي يتساءل  الى متى تبقى  بلاده ساحة نزاع إرادات دولية و ضحية صراع نفوذ؟ ولماذا يتعامل الايرانيون مع العراق كعمق ٍ عسكري واقتصادي لهم؟

 

خلايا الازمة تقترح اجراءات لإعانة ذوي الدخول الواطئة المتضررين من كورونا.

 

مع اقتراب اعداد الاصابة بوباء كوفيد 19 الى المليون عالميا، وشلّه النشاطات المختلفة، اعلنت وزارة الصحة أن  عدد الاصابات في عموم العراق  بلغ سبعمئة واثنين وسبعين شخصا، وعدد الوفيات اصبح اربعا وخمسين حالة.

خلال اجتماع مع رئيس الجمهورية الخميس عرض وزير التجارة محمد هاشم العاني خططه   لتأمين مفردات الحصة التموينية ومتابعة  تسهيل دخول البضائع ، كما اكد  وزير  العمل على الإسراع بتقديم الدعم المالي للأُجراء اليوميين والمشمولين بشبكة الحماية لتعويضهم عن البقاء في بيوتهم .

من جهتها اصدرت خلية الازمة البرلمانية توصيات لمعالجة الاثار المترتبة جراء فرض الحظر والبقاء في المنازل .

منها  اطلاق 30 الف دينار كمنحة عاجلة لعشرة  ملايين فرد عراقي لا يتقاضون اي راتب من الدولة، كما دعت  الى انشاء حساب للتكافل الاجتماعي يشمل النواب والوزراء وجميع الدرجات الخاصة.  إلا استاذة علم الاجتماع ابتسام السعدون تلاحظ عدم ثقة المواطن بوعود الدولة وقدرتها على التنفيذ.

 

إعداد وتقديم نبيل الحيدري.

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حرب التصريحات بين واشنطن وطهران هل ستشعل النيران على أرض العراق؟