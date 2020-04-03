العراق الليلة

حرب التصريحات بين واشنطن وطهران هل ستشعل النيران على أرض العراق؟

03 أبريل 2020
حرب التصريحات بين واشنطن وطهران هل ستشعل النيران على أرض العراق؟
حرب التصريحات بين واشنطن وطهران هل ستشعل النيران على أرض العراق؟

تصاعدت الحرب الكلامية بين طهران وواشنطن على خلفية نشر الولايات المتحدة بطاريات صواريخ باتريوت الدفاعية واعادة تموضع قوات التحالف الدولي ضد داعش في العراق.

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حذر في تغريدة على تويتر الخميس من عواقب تلك الاجراءات وطالب واشنطن بالانسحاب،  وقال ان إيران لا تتحرك إلا دفاعا عن النفس.  وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب حذر الأربعاء إيران من أنها ستدفع "ثمنا باهظا" إذا هاجمت القوات الاميركية. وكتب على تويتر ان معلوماتٍ وحقائق تؤكد ان ايران ووكلاءها يخططون لهجوم مباغت على قوات اميركية و/ أو منشأت في العراق. من جانبه تعهد رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي جانبه بإبعاد العراق عن الصراعات الإقليمية واعتماد حكومته المرتقبة "بوصلة المصالح العراقية العلیا" .

لكن  المواطن العراقي يتساءل  الى متى تبقى  بلاده ساحة نزاع إرادات دولية و ضحية صراع نفوذ؟ ولماذا يتعامل الايرانيون مع العراق كعمق ٍ عسكري واقتصادي لهم؟

 

خلايا الازمة تقترح اجراءات لإعانة ذوي الدخول الواطئة المتضررين من كورونا.

 

مع اقتراب اعداد الاصابة بوباء كوفيد 19 الى المليون عالميا، وشلّه النشاطات المختلفة، اعلنت وزارة الصحة أن  عدد الاصابات في عموم العراق  بلغ سبعمئة واثنين وسبعين شخصا، وعدد الوفيات اصبح اربعا وخمسين حالة.

خلال اجتماع مع رئيس الجمهورية الخميس عرض وزير التجارة محمد هاشم العاني خططه   لتأمين مفردات الحصة التموينية ومتابعة  تسهيل دخول البضائع ، كما اكد  وزير  العمل على الإسراع بتقديم الدعم المالي للأُجراء اليوميين والمشمولين بشبكة الحماية لتعويضهم عن البقاء في بيوتهم .

من جهتها اصدرت خلية الازمة البرلمانية توصيات لمعالجة الاثار المترتبة جراء فرض الحظر والبقاء في المنازل .

منها  اطلاق 30 الف دينار كمنحة عاجلة لعشرة  ملايين فرد عراقي لا يتقاضون اي راتب من الدولة، كما دعت  الى انشاء حساب للتكافل الاجتماعي يشمل النواب والوزراء وجميع الدرجات الخاصة.  إلا استاذة علم الاجتماع ابتسام السعدون تلاحظ عدم ثقة المواطن بوعود الدولة وقدرتها على التنفيذ.

 

إعداد وتقديم نبيل الحيدري.

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حرب التصريحات بين واشنطن وطهران هل ستشعل النيران على أرض العراق؟

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العراق الليلة

جائحة كورونا تلقي بظلالها الثقيلة على الإقتصاد العراقي وحياة الفقراء

02 أبريل 2020
فتاة عراقية تجمع الأشياء من القمامة في الديوانية
فتاة عراقية تجمع الأشياء من القمامة في الديوانية

ألقت أزمة انتشار فيروس كورونا بظلالها على الاقتصاد العالمي وباتت الكثير من الدول التي كانت تتمتع باقتصاد قوي مثقلة بالديون. وتبدو آثار ازمة كورونا أكثر وضوحا في العراق الذي يعاني أصلا من أزمات اقتصادية وسياسية وأمنية، وسط انتقادات توجه لقرارات اتخذتها حكومة تصريف الأعمال لمواجهة وباء يواصل الانتشار في المدن والمحافظات العراقية.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، كان قد أعلن أن جائحة كوفيد-19 أسوأ أزمة عالمية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وأعرب عن قلقه من أن تتسبب تداعياتها بتأجيج النزاعات والحروب في العالم.

بالطبع في العراق الذي تتجاوز فيه نسبة الفقر العشرين في المئة، تبدو آثار كورونا الاقتصادية بشكل واضح مع استمرار حظر التجوال وفرض القوات الأمنية الغرامات على المخالفين واعتقال آخرين.

خلية الأزمة التي شكلها البرلمان العراقي، عقدت اليوم الأربعاء، إجتماعا خصص لاستضافة وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان، لبحث الاجراءات الطارئة المتخذة من الوزارة لإعانة العوائل المتعففة واصحاب القوت اليومي، والاسراع في صرف رواتب الحماية الاجتماعية لعوائل مستحقة أخرى.

واكد مقرر خلية الأزمة البرلمانية، النائب جواد الموسوي للعراق الليلة إنه تمت الموافقة في اجتماع اليوم على إطلاق رواتب لسبع وستين ألف عائلة متعففة اضافية تضرروا خلال الظرف الحالي. يأتي هذا فيما أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد، أن الوزارة قدمت أكثر من تسعة ملايين دولار وأربعين مليار دينار لمواجهة أزمة كورونا. أما وزارة الكهرباء فقد دعت الحكومات المحلية الى إعفاء المواطنين من أجور المولدات وهذا ما أكده للعراق الليلة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى العبادي.

 

بعد تدخل إيران هل ستنجح الكتل الشيعية في إقناع الزرفي بالانسحاب وإيجاد البديل؟

 

تواصل الكتل السياسية الشيعية حواراتها لاختيار مرشح لمنصب رئيس الوزراء بدلا عن رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي الذي يواصل من جهته لقاء وزراء وشخصيات سياسية وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ومجموعة أعضاء الاتحاد الأوروبي دون اكتراث لتحرك الكتل السياسية الشيعية الرافضة لتكليفه.   

عضو تحالف الفتح النائب حنين القدو، قال للعراق الليلة إن زيارة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اسماعيل قاآني، الى العراق تأتي لحسم مسألة حسم المرشح لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة وتوحيد موقف البيت السياسي الشيعي من اختيار مرشح جديد للمنصب، وأيضا لإظهار دعم إيران والحرس الثوري الإيراني للحشد الشعبي في العراق.

رئيس كتلة تحالف الفتح النائب محمد الغبان، أعلن في تغريدة على موقع تويتر، أن رئيس الوزراء المكلف الذي ارتضى لنفسه ان يشترك في تجاوز حق الاغلبية، لن يرى كرسي الرئاسة، وأشار الى ان رئيس الجمهورية برهم صالح سيكون تحت طائلة المساءلة القانونية والبرلمانية خلال اليومين المقبلين.

النائب حنين القدو أشار الى أن الكتل الشيعية وأبرزها الفتح ودولة القانون وعصائب اهل الحق ستتوصل في الأيام القادمة الى اتفاق لترشيح شخصية اخرى من الفتح ودولة القانون وكتل شيعية اخرى بديلا عن عدنان الزرفي، وأوضح أن عزة الشابندر هو الأوفر حظا بين الأسماء المرشحة للمنصب.

وتتباين قراءات المراقبين والمتابعين للمشهد السياسي العراقي لزيارة الجنرال الإيراني ومدى نجاحه في مهمته وتمكن الكتل السياسية الشيعية من إقناع رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي بالاعتذار عن التكليف والاتفاق على مرشح جديد.

 

 إعداد وتقديم سميرة علي مندي.  

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جائحة كورونا تلقي بظلالها الثقيلة على الاقتصاد العراقي وحياة الفقراء

 