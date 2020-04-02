جائحة كورونا تلقي بظلالها الثقيلة على الإقتصاد العراقي وحياة الفقراء

ألقت أزمة انتشار فيروس كورونا بظلالها على الاقتصاد العالمي وباتت الكثير من الدول التي كانت تتمتع باقتصاد قوي مثقلة بالديون. وتبدو آثار ازمة كورونا أكثر وضوحا في العراق الذي يعاني أصلا من أزمات اقتصادية وسياسية وأمنية، وسط انتقادات توجه لقرارات اتخذتها حكومة تصريف الأعمال لمواجهة وباء يواصل الانتشار في المدن والمحافظات العراقية.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، كان قد أعلن أن جائحة كوفيد-19 أسوأ أزمة عالمية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وأعرب عن قلقه من أن تتسبب تداعياتها بتأجيج النزاعات والحروب في العالم.

بالطبع في العراق الذي تتجاوز فيه نسبة الفقر العشرين في المئة، تبدو آثار كورونا الاقتصادية بشكل واضح مع استمرار حظر التجوال وفرض القوات الأمنية الغرامات على المخالفين واعتقال آخرين.

خلية الأزمة التي شكلها البرلمان العراقي، عقدت اليوم الأربعاء، إجتماعا خصص لاستضافة وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان، لبحث الاجراءات الطارئة المتخذة من الوزارة لإعانة العوائل المتعففة واصحاب القوت اليومي، والاسراع في صرف رواتب الحماية الاجتماعية لعوائل مستحقة أخرى.

واكد مقرر خلية الأزمة البرلمانية، النائب جواد الموسوي للعراق الليلة إنه تمت الموافقة في اجتماع اليوم على إطلاق رواتب لسبع وستين ألف عائلة متعففة اضافية تضرروا خلال الظرف الحالي. يأتي هذا فيما أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد، أن الوزارة قدمت أكثر من تسعة ملايين دولار وأربعين مليار دينار لمواجهة أزمة كورونا. أما وزارة الكهرباء فقد دعت الحكومات المحلية الى إعفاء المواطنين من أجور المولدات وهذا ما أكده للعراق الليلة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى العبادي.

بعد تدخل إيران هل ستنجح الكتل الشيعية في إقناع الزرفي بالانسحاب وإيجاد البديل؟

تواصل الكتل السياسية الشيعية حواراتها لاختيار مرشح لمنصب رئيس الوزراء بدلا عن رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي الذي يواصل من جهته لقاء وزراء وشخصيات سياسية وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ومجموعة أعضاء الاتحاد الأوروبي دون اكتراث لتحرك الكتل السياسية الشيعية الرافضة لتكليفه.

عضو تحالف الفتح النائب حنين القدو، قال للعراق الليلة إن زيارة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اسماعيل قاآني، الى العراق تأتي لحسم مسألة حسم المرشح لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة وتوحيد موقف البيت السياسي الشيعي من اختيار مرشح جديد للمنصب، وأيضا لإظهار دعم إيران والحرس الثوري الإيراني للحشد الشعبي في العراق.

رئيس كتلة تحالف الفتح النائب محمد الغبان، أعلن في تغريدة على موقع تويتر، أن رئيس الوزراء المكلف الذي ارتضى لنفسه ان يشترك في تجاوز حق الاغلبية، لن يرى كرسي الرئاسة، وأشار الى ان رئيس الجمهورية برهم صالح سيكون تحت طائلة المساءلة القانونية والبرلمانية خلال اليومين المقبلين.

النائب حنين القدو أشار الى أن الكتل الشيعية وأبرزها الفتح ودولة القانون وعصائب اهل الحق ستتوصل في الأيام القادمة الى اتفاق لترشيح شخصية اخرى من الفتح ودولة القانون وكتل شيعية اخرى بديلا عن عدنان الزرفي، وأوضح أن عزة الشابندر هو الأوفر حظا بين الأسماء المرشحة للمنصب.

وتتباين قراءات المراقبين والمتابعين للمشهد السياسي العراقي لزيارة الجنرال الإيراني ومدى نجاحه في مهمته وتمكن الكتل السياسية الشيعية من إقناع رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي بالاعتذار عن التكليف والاتفاق على مرشح جديد.

إعداد وتقديم سميرة علي مندي.