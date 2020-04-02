العراق الليلة

جائحة كورونا تلقي بظلالها الثقيلة على الإقتصاد العراقي وحياة الفقراء

02 أبريل 2020
فتاة عراقية تجمع الأشياء من القمامة في الديوانية
فتاة عراقية تجمع الأشياء من القمامة في الديوانية

ألقت أزمة انتشار فيروس كورونا بظلالها على الاقتصاد العالمي وباتت الكثير من الدول التي كانت تتمتع باقتصاد قوي مثقلة بالديون. وتبدو آثار ازمة كورونا أكثر وضوحا في العراق الذي يعاني أصلا من أزمات اقتصادية وسياسية وأمنية، وسط انتقادات توجه لقرارات اتخذتها حكومة تصريف الأعمال لمواجهة وباء يواصل الانتشار في المدن والمحافظات العراقية.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، كان قد أعلن أن جائحة كوفيد-19 أسوأ أزمة عالمية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وأعرب عن قلقه من أن تتسبب تداعياتها بتأجيج النزاعات والحروب في العالم.

بالطبع في العراق الذي تتجاوز فيه نسبة الفقر العشرين في المئة، تبدو آثار كورونا الاقتصادية بشكل واضح مع استمرار حظر التجوال وفرض القوات الأمنية الغرامات على المخالفين واعتقال آخرين.

خلية الأزمة التي شكلها البرلمان العراقي، عقدت اليوم الأربعاء، إجتماعا خصص لاستضافة وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان، لبحث الاجراءات الطارئة المتخذة من الوزارة لإعانة العوائل المتعففة واصحاب القوت اليومي، والاسراع في صرف رواتب الحماية الاجتماعية لعوائل مستحقة أخرى.

واكد مقرر خلية الأزمة البرلمانية، النائب جواد الموسوي للعراق الليلة إنه تمت الموافقة في اجتماع اليوم على إطلاق رواتب لسبع وستين ألف عائلة متعففة اضافية تضرروا خلال الظرف الحالي. يأتي هذا فيما أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد، أن الوزارة قدمت أكثر من تسعة ملايين دولار وأربعين مليار دينار لمواجهة أزمة كورونا. أما وزارة الكهرباء فقد دعت الحكومات المحلية الى إعفاء المواطنين من أجور المولدات وهذا ما أكده للعراق الليلة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى العبادي.

 

بعد تدخل إيران هل ستنجح الكتل الشيعية في إقناع الزرفي بالانسحاب وإيجاد البديل؟

 

تواصل الكتل السياسية الشيعية حواراتها لاختيار مرشح لمنصب رئيس الوزراء بدلا عن رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي الذي يواصل من جهته لقاء وزراء وشخصيات سياسية وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ومجموعة أعضاء الاتحاد الأوروبي دون اكتراث لتحرك الكتل السياسية الشيعية الرافضة لتكليفه.   

عضو تحالف الفتح النائب حنين القدو، قال للعراق الليلة إن زيارة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اسماعيل قاآني، الى العراق تأتي لحسم مسألة حسم المرشح لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة وتوحيد موقف البيت السياسي الشيعي من اختيار مرشح جديد للمنصب، وأيضا لإظهار دعم إيران والحرس الثوري الإيراني للحشد الشعبي في العراق.

رئيس كتلة تحالف الفتح النائب محمد الغبان، أعلن في تغريدة على موقع تويتر، أن رئيس الوزراء المكلف الذي ارتضى لنفسه ان يشترك في تجاوز حق الاغلبية، لن يرى كرسي الرئاسة، وأشار الى ان رئيس الجمهورية برهم صالح سيكون تحت طائلة المساءلة القانونية والبرلمانية خلال اليومين المقبلين.

النائب حنين القدو أشار الى أن الكتل الشيعية وأبرزها الفتح ودولة القانون وعصائب اهل الحق ستتوصل في الأيام القادمة الى اتفاق لترشيح شخصية اخرى من الفتح ودولة القانون وكتل شيعية اخرى بديلا عن عدنان الزرفي، وأوضح أن عزة الشابندر هو الأوفر حظا بين الأسماء المرشحة للمنصب.

وتتباين قراءات المراقبين والمتابعين للمشهد السياسي العراقي لزيارة الجنرال الإيراني ومدى نجاحه في مهمته وتمكن الكتل السياسية الشيعية من إقناع رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي بالاعتذار عن التكليف والاتفاق على مرشح جديد.

 

 إعداد وتقديم سميرة علي مندي.  

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جائحة كورونا تلقي بظلالها الثقيلة على الاقتصاد العراقي وحياة الفقراء

 

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العراق الليلة

القوات الأمريكية تنشر منظومة بتريوت في عين الأسد وحرير

01 أبريل 2020
القوات الأمريكية تنشر منظومة بتريوت في عين الأسد وحرير
القوات الأمريكية تنشر منظومة بتريوت في عين الأسد وحرير

بعد عملياتِ استهدافٍ متعددة بصواريخ كاتيوشا خلال الاسابيع الاخيرة لمواقع تتواجد فيها قوات التحالف الدولي في العراق، نشر الجيش الأمريكي التابع للتحالف الدولي ، صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي، ويأتي ذلك بعد شهرين من تعرض قواته لهجوم بصواريخ بالستية إيرانية. الخبير الاستراتيجي أحمد الشريفي يرى أن نشر هذه المنظومة ينطوي على أبعاد عسكرية امنية وأخرى سياسية تخص واقع العراق الحالي، إذ أن واشنطن، بحسب راي مراقبين،  تفضل موقفا واضحا من بغداد بخصوص طبيعة العلاقة  الثنائية، لان الولايات المتحدة بشكل من الاشكال راعية للمسار السياسي في العراق.

 

دخول شامل لامتحانات البكلوريا كيف يخدم الطلبة ويعوضهم اغلاق كورونا المدارس؟

 

حزمة من القرارات اتخذتها وزارة التربية الاثنين لمواجهة الظروف الاستثنائية المرافقة لتفشي وباء كورونا ومنها الدخول الشامل لطلبة الصفوف المنتهية الى امتحانات البكلوريا ، وتقليص بعض المواد الدراسية و دمج بعضها لتيسير المهمة على طلبة المراحل الثلاث وتأديتهم الامتحانات العامة بعد بضعة اشهر.

مسؤول تربوي اشار الى انها ليست المرة الاولى التي تلجا فيها وزارة التربية الى قرار الدخول الشامل للبكلوريا، متمنياً  جدية الطلبة في التواصل مع مصادر ومنصات التعلم عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. لكن الخبيرة التربوية ندى العابدي تشخص عقبات ٍعديدة أمام التعلم عبر الأنترنت، ليس آخرها عدم توفر خدماته في جميع المناطق،  او جهل الطلبة،  بل حتى المدرس أحيانا  باستخدام منصات التعليم تلك.

إعداد وتقديم نبيل الحيدري.

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القوات الأمريكية تنشر منظومة بتريوت في عين الأسد وحرير