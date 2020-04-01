القوات الأمريكية تنشر منظومة بتريوت في عين الأسد وحرير

بعد عملياتِ استهدافٍ متعددة بصواريخ كاتيوشا خلال الاسابيع الاخيرة لمواقع تتواجد فيها قوات التحالف الدولي في العراق، نشر الجيش الأمريكي التابع للتحالف الدولي ، صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي، ويأتي ذلك بعد شهرين من تعرض قواته لهجوم بصواريخ بالستية إيرانية. الخبير الاستراتيجي أحمد الشريفي يرى أن نشر هذه المنظومة ينطوي على أبعاد عسكرية امنية وأخرى سياسية تخص واقع العراق الحالي، إذ أن واشنطن، بحسب راي مراقبين، تفضل موقفا واضحا من بغداد بخصوص طبيعة العلاقة الثنائية، لان الولايات المتحدة بشكل من الاشكال راعية للمسار السياسي في العراق.
دخول شامل لامتحانات البكلوريا كيف يخدم الطلبة ويعوضهم اغلاق كورونا المدارس؟
حزمة من القرارات اتخذتها وزارة التربية الاثنين لمواجهة الظروف الاستثنائية المرافقة لتفشي وباء كورونا ومنها الدخول الشامل لطلبة الصفوف المنتهية الى امتحانات البكلوريا ، وتقليص بعض المواد الدراسية و دمج بعضها لتيسير المهمة على طلبة المراحل الثلاث وتأديتهم الامتحانات العامة بعد بضعة اشهر.
مسؤول تربوي اشار الى انها ليست المرة الاولى التي تلجا فيها وزارة التربية الى قرار الدخول الشامل للبكلوريا، متمنياً جدية الطلبة في التواصل مع مصادر ومنصات التعلم عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. لكن الخبيرة التربوية ندى العابدي تشخص عقبات ٍعديدة أمام التعلم عبر الأنترنت، ليس آخرها عدم توفر خدماته في جميع المناطق، او جهل الطلبة، بل حتى المدرس أحيانا باستخدام منصات التعليم تلك.
إعداد وتقديم نبيل الحيدري.