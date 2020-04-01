العراق الليلة

القوات الأمريكية تنشر منظومة بتريوت في عين الأسد وحرير

01 أبريل 2020
القوات الأمريكية تنشر منظومة بتريوت في عين الأسد وحرير
القوات الأمريكية تنشر منظومة بتريوت في عين الأسد وحرير

بعد عملياتِ استهدافٍ متعددة بصواريخ كاتيوشا خلال الاسابيع الاخيرة لمواقع تتواجد فيها قوات التحالف الدولي في العراق، نشر الجيش الأمريكي التابع للتحالف الدولي ، صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي، ويأتي ذلك بعد شهرين من تعرض قواته لهجوم بصواريخ بالستية إيرانية. الخبير الاستراتيجي أحمد الشريفي يرى أن نشر هذه المنظومة ينطوي على أبعاد عسكرية امنية وأخرى سياسية تخص واقع العراق الحالي، إذ أن واشنطن، بحسب راي مراقبين،  تفضل موقفا واضحا من بغداد بخصوص طبيعة العلاقة  الثنائية، لان الولايات المتحدة بشكل من الاشكال راعية للمسار السياسي في العراق.

 

دخول شامل لامتحانات البكلوريا كيف يخدم الطلبة ويعوضهم اغلاق كورونا المدارس؟

 

حزمة من القرارات اتخذتها وزارة التربية الاثنين لمواجهة الظروف الاستثنائية المرافقة لتفشي وباء كورونا ومنها الدخول الشامل لطلبة الصفوف المنتهية الى امتحانات البكلوريا ، وتقليص بعض المواد الدراسية و دمج بعضها لتيسير المهمة على طلبة المراحل الثلاث وتأديتهم الامتحانات العامة بعد بضعة اشهر.

مسؤول تربوي اشار الى انها ليست المرة الاولى التي تلجا فيها وزارة التربية الى قرار الدخول الشامل للبكلوريا، متمنياً  جدية الطلبة في التواصل مع مصادر ومنصات التعلم عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. لكن الخبيرة التربوية ندى العابدي تشخص عقبات ٍعديدة أمام التعلم عبر الأنترنت، ليس آخرها عدم توفر خدماته في جميع المناطق،  او جهل الطلبة،  بل حتى المدرس أحيانا  باستخدام منصات التعليم تلك.

إعداد وتقديم نبيل الحيدري.

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القوات الأمريكية تنشر منظومة بتريوت في عين الأسد وحرير

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العراق الليلة

العراق.. قلق من واقع مراكز الحجر الصحي

31 مارس 2020
العراق.. قلق من واقع مراكز الحجر الصحي
العراق.. قلق من واقع مراكز الحجر الصحي

فيما تواصل دول العالم سباقها مع الزمن للبحث عن علاج لجائحة كورونا، يسجل العراق إصابات جديدة بالفيروس المستجد ووفيات جديدة وتتوقع الدوائر الصحية المزيد من الإصابات خلال الأيام المقبلة، وسط قلق من تردي الواقع في مراكز الحجر الصحي ما يدفع الكثير من العائلات الى عدم الإعلان عن وجود مصابين أو مضايقة الكوادر الصحية.

وزارة الصحة العراقية، أعلنت الإثنين أن عدد المصابين بفيروس كورونا وصل الى ستمئة وثلاثين إصابة وست واربعين حالة وفاة ومئة واثنتين وخمسين حالة شفاء.  

وفي الوقت الذي تشدد فيه الأجهزة الأمنية من إجراءات حظر التجوال لمنع تفشي وباء كورونا، حذرت مفوضية حقوق الانسان من استمرار أزمة كورونا وتداعياتها وطالبت الحكومة بتوفير مفردات الحصة التموينية بشكل مضاعف لاسيما للفئات الهشة.

وقال عضو المفوضية علي البياتي، للعراق الليلة إن المفوضية تلقت العديد من الشكاوى من ممثلي الشرائح المتضررة من قرار حظر التجوال وخاصة إقليم الغجر وأصحاب البشرة السمراء والعمال.

وزارة التجارة دعت من جهتها المواطنين لاستلام حصصهم من المواد الغذائية، وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد حنون للعراق الليلة، إن الوكلاء سيقومون بإيصال الحصص إلى الأهالي، وأكد أن الوزارة قررت تسليم مفردات البطاقة التموينية مجاناً للشهر الحالي.

 

 إعداد وتقديم سميرة علي مندي.  

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العراق.. قلق من واقع مراكز الحجر الصحي

 