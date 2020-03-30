العراق الليلة

بسبب مستوى النظام الصحي في البلاد.. العراق يسجل إصابات بوتيرة متصاعدة

30 مارس 2020
العراق يسجل إصابات بوتيرة متصاعدة
العراق يسجل إصابات بوتيرة متصاعدة

تسجل أعداد الإصابات بفيروس كورونا وتيرة متصاعدة في العراق لأسباب تتعلق بمستوى النظام الصحي في البلاد، فضلا عن اهمال البعض الالتزام بشروط الوقاية و ضوابط منع التجوال والتجمع و الزيارات، و رغم صعوبة الأجواء المرافقة لهذه المرحلة فقد سجل العديد من الافراد و الجماعات مبادرات ذات خدمة ونفع عام في مناطقهم ومجتمعاتهم محاولين من خلالها سد الخلل و النقص الكبير في الخدمات التي يحتاجها مواطنوهم ، ومن ذلك تأسيس موقع على فيسبوك لمجموعة أطباء من مختلف التخصصات يقدمون الخدمة والاستشارة الطبية مجانا وآنيا للمواطنين ، بينما يعمل فريق تسويق على الأنترنت لتأمين احتياجات مواطنيهم في محافظة نينوى،، لكنهم( بحسب مؤسس الفريق)، يصطدمون بعقبات إدارية وبيروقراطية تشي بالفساد و الانتفاع والاستغلال.

إعداد وتقديم : نبيل الحيدري

تضمين
استمع
بسبب مستوى النظام الصحي في البلاد.. العراق يسجل إصابات بوتيرة متصاعدة

 

قصص مشابهة

العراق الليلة

العراق.. قلق من واقع مراكز الحجر الصحي

31 مارس 2020
العراق.. قلق من واقع مراكز الحجر الصحي
العراق.. قلق من واقع مراكز الحجر الصحي

فيما تواصل دول العالم سباقها مع الزمن للبحث عن علاج لجائحة كورونا، يسجل العراق إصابات جديدة بالفيروس المستجد ووفيات جديدة وتتوقع الدوائر الصحية المزيد من الإصابات خلال الأيام المقبلة، وسط قلق من تردي الواقع في مراكز الحجر الصحي ما يدفع الكثير من العائلات الى عدم الإعلان عن وجود مصابين أو مضايقة الكوادر الصحية.

وزارة الصحة العراقية، أعلنت الإثنين أن عدد المصابين بفيروس كورونا وصل الى ستمئة وثلاثين إصابة وست واربعين حالة وفاة ومئة واثنتين وخمسين حالة شفاء.  

وفي الوقت الذي تشدد فيه الأجهزة الأمنية من إجراءات حظر التجوال لمنع تفشي وباء كورونا، حذرت مفوضية حقوق الانسان من استمرار أزمة كورونا وتداعياتها وطالبت الحكومة بتوفير مفردات الحصة التموينية بشكل مضاعف لاسيما للفئات الهشة.

وقال عضو المفوضية علي البياتي، للعراق الليلة إن المفوضية تلقت العديد من الشكاوى من ممثلي الشرائح المتضررة من قرار حظر التجوال وخاصة إقليم الغجر وأصحاب البشرة السمراء والعمال.

وزارة التجارة دعت من جهتها المواطنين لاستلام حصصهم من المواد الغذائية، وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد حنون للعراق الليلة، إن الوكلاء سيقومون بإيصال الحصص إلى الأهالي، وأكد أن الوزارة قررت تسليم مفردات البطاقة التموينية مجاناً للشهر الحالي.

 

 إعداد وتقديم سميرة علي مندي.  

تضمين
استمع
العراق.. قلق من واقع مراكز الحجر الصحي

 