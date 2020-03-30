بسبب مستوى النظام الصحي في البلاد.. العراق يسجل إصابات بوتيرة متصاعدة

فيما تواصل دول العالم سباقها مع الزمن للبحث عن علاج لجائحة كورونا، يسجل العراق إصابات جديدة بالفيروس المستجد ووفيات جديدة وتتوقع الدوائر الصحية المزيد من الإصابات خلال الأيام المقبلة، وسط قلق من تردي الواقع في مراكز الحجر الصحي ما يدفع الكثير من العائلات الى عدم الإعلان عن وجود مصابين أو مضايقة الكوادر الصحية.

وزارة الصحة العراقية، أعلنت الإثنين أن عدد المصابين بفيروس كورونا وصل الى ستمئة وثلاثين إصابة وست واربعين حالة وفاة ومئة واثنتين وخمسين حالة شفاء.

وفي الوقت الذي تشدد فيه الأجهزة الأمنية من إجراءات حظر التجوال لمنع تفشي وباء كورونا، حذرت مفوضية حقوق الانسان من استمرار أزمة كورونا وتداعياتها وطالبت الحكومة بتوفير مفردات الحصة التموينية بشكل مضاعف لاسيما للفئات الهشة.

وقال عضو المفوضية علي البياتي، للعراق الليلة إن المفوضية تلقت العديد من الشكاوى من ممثلي الشرائح المتضررة من قرار حظر التجوال وخاصة إقليم الغجر وأصحاب البشرة السمراء والعمال.

وزارة التجارة دعت من جهتها المواطنين لاستلام حصصهم من المواد الغذائية، وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد حنون للعراق الليلة، إن الوكلاء سيقومون بإيصال الحصص إلى الأهالي، وأكد أن الوزارة قررت تسليم مفردات البطاقة التموينية مجاناً للشهر الحالي.

إعداد وتقديم سميرة علي مندي.