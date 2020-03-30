بسبب مستوى النظام الصحي في البلاد.. العراق يسجل إصابات بوتيرة متصاعدة

تسجل أعداد الإصابات بفيروس كورونا وتيرة متصاعدة في العراق لأسباب تتعلق بمستوى النظام الصحي في البلاد، فضلا عن اهمال البعض الالتزام بشروط الوقاية و ضوابط منع التجوال والتجمع و الزيارات، و رغم صعوبة الأجواء المرافقة لهذه المرحلة فقد سجل العديد من الافراد و الجماعات مبادرات ذات خدمة ونفع عام في مناطقهم ومجتمعاتهم محاولين من خلالها سد الخلل و النقص الكبير في الخدمات التي يحتاجها مواطنوهم ، ومن ذلك تأسيس موقع على فيسبوك لمجموعة أطباء من مختلف التخصصات يقدمون الخدمة والاستشارة الطبية مجانا وآنيا للمواطنين ، بينما يعمل فريق تسويق على الأنترنت لتأمين احتياجات مواطنيهم في محافظة نينوى،، لكنهم( بحسب مؤسس الفريق)، يصطدمون بعقبات إدارية وبيروقراطية تشي بالفساد و الانتفاع والاستغلال.
إعداد وتقديم : نبيل الحيدري