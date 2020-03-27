العراق الليلة

إنسحاب وإعادة تموضع قوات التحالف تُجدد التساؤل حول الواقع الأمني في العراق

27 مارس 2020
قوات عراقية أمام مبنى السفارة الأميركية في العراق
قوات عراقية أمام مبنى السفارة الأميركية في العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني الخميس سقوط قذيفتي كاتيوشا قرب قيادة عمليات بغداد التي لا تبعد سوى بضعة مئات من الامتار عن مبنى السفارة الاميركية داخل المنطقة الخضراء. وافادت الخلية في بيان بأن الهجوم الصاروخي لم يسفر عن وقوع خسائر.

تجدد الضربات على المنطقة الخضراء تزامن الخميس مع سحب قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، جنودها من قاعدة القيارة الجوية جنوبي الموصل وتسليمها إلى القوات العراقية. وذكر المتحدث باسم التحالف الدولي لمكافحة داعش مايلز كاغِنْز Myles Caggins في تغريدة على موقع تويتر ان مئات العسكريين الذين يضطلعون بمهمات تدريب القوات العراقية غادروا البلاد مؤقتا من أجل الحفاظ على سلامتهم من فيروس كورونا المستجد.

وكانت قوات تشيكية قد اعلنت أمس الانسحاب من العراق بسبب الخشية من تفشي فايروس كورونا. من جهتها قالت وزارة الدفاع الفرنسية إنها ستسحب كل القوات التي تنشرها في العراق حتى إشعار آخر بسبب تفشي فيروس كورونا.

 

الحكومة العراقية تقرر تمديد حظر التجوال في حربها ضد فيروس كورونا

 

مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العراق الى نحو أربعمئة حالة، قرر مجلس الوزراء اليوم الخميس، تمديد حظر التجوال في كافة المحافظات لغاية الحادي عشر من شهر نيسان المقبل. يأتي هذا فيما أكدت خلية الأزمة في مجلس النواب العراقي، أنها ستطالب بإعلان حالة الطوارئ في حال تزايد انتشار الفيروس.

المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، أكد أن العدد الكلي للإصابات بفيروس كورونا في عموم العراق إلى ثلاثمئة واثنتين وثمانين إصابة، مع تسجيل إصابات جديدة.

ممثلة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، قالت في رسالة وجهتها إلى الشعب العراقي والسياسيين اليوم، إنه من الصعب المبالغة في حجم التحديات التي تواجه العراق في الوقت الراهن، وقد تفاقمت الأزمات السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية بسبب جائحة COVID-19 العالمي الذي لم يسلم منه العراق.

بلاسخارت أكدت على وجوب تجنب جميع التجمعات الرياضية والثقافية والدينية أو غيرها من التجمعات من أجل احتواء الانتشار السريع لهذا الفيروس، ودعت السياسيين الى أن يجتمعوا بروح الوحدة الوطنية، وشددت على أنه يجب أن تستسلم الحزبية والمصالح الضيقة للقضية الوطنية الكبرى وصالح الشعب العراقي.  

 

 إعداد وتقديم نبيل الحيدري وسميرة علي مندي.  

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إنسحاب وإعادة تموضع قوات التحالف تُجدد التساؤل حول الواقع الأمني في العراق

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العراق الليلة

العراق يسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا ويبحث خيارات لدعم الفقراء

26 مارس 2020
عراقي يرتدي قناعا واقيا يقف داخل مقهى مقفل بسبب فيروس كورونا في العاصمة بغداد
عراقي يرتدي قناعا واقيا يقف داخل مقهى مقفل بسبب فيروس كورونا في العاصمة بغداد

مع ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العراق الى ثلاثمئة وست وأربعين إصابة، أعلنت السفارة الاميركية في بغداد، أن واشنطن  قدمت مبلغ ستمئة وسبعين الف دولار من صندوق احتياطي الطوارئ للأمراض المعدية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) للتخفيف من انتشار فايروس كورونا COVID-19 في العراق.

وكيل وزارة الصحة العراقية، حازم الجميلي اكد هناك إصابات جديدة ظهرت في صفوف مشاركين شاركوا في زيارة الإمام الكاظم الاخيرة. اضافة الى عدم التزام المواطنين بحظر التجوال، في هذا السياق أعلنت قيادة عمليات بغداد اعتقال أكثر من ألف وخمسمئة وأربعين مخالفاً لإجراءات حظر التجوال في العاصمة، وحجز أكثر من خمسمئة وخمسين عجلة ودراجة.

 

الشعوب توثق قصص الاوبئة ودفن ضحاياها، والعراقيون يستعيدون طوب ابو خزامة!

 

تركت الحوادث الجسام والكوارث اثارها في ذاكرة وثقافة الشعوب و قد تناقلتها الاجيال وتمثلت كقصص واشارات في حياتهم اليومية،  ومن ذلك ما يتداوله العراقيون من عادات تهدف الى الوقاية و العلاج من الاوبئة كالطاعون و الكوليرا والجدري التي ضربت العراق مرات عديدة منذ قرون ،  وقد لا يعرف كثيرون أن  منطقة الكرنتينة قرب باب المعظم في بغداد هي أصلا مركز  للحجر الصحي لمن يحمل مرضا معديا منذ العهد العثماني، 

وزير الصحة جعفر علاوي أكد ان دفن ضحايا الوباء ليست مبعث قلق مبالغ كما يشيع البعض، لكنه شدد على ان يتم ذلك وفق توجيهات صحية معتمدة.  

 

البرنامج من إعداد وتقديم سميرة مندي ونبيل الحيدري

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العراق يسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا ويبحث خيارات لدعم الفقراء

 

 