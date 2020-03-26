العراق يسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا ويبحث خيارات لدعم الفقراء

مع ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العراق الى ثلاثمئة وست وأربعين إصابة، أعلنت السفارة الاميركية في بغداد، أن واشنطن قدمت مبلغ ستمئة وسبعين الف دولار من صندوق احتياطي الطوارئ للأمراض المعدية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) للتخفيف من انتشار فايروس كورونا COVID-19 في العراق.

وكيل وزارة الصحة العراقية، حازم الجميلي اكد هناك إصابات جديدة ظهرت في صفوف مشاركين شاركوا في زيارة الإمام الكاظم الاخيرة. اضافة الى عدم التزام المواطنين بحظر التجوال، في هذا السياق أعلنت قيادة عمليات بغداد اعتقال أكثر من ألف وخمسمئة وأربعين مخالفاً لإجراءات حظر التجوال في العاصمة، وحجز أكثر من خمسمئة وخمسين عجلة ودراجة.

الشعوب توثق قصص الاوبئة ودفن ضحاياها، والعراقيون يستعيدون طوب ابو خزامة!

تركت الحوادث الجسام والكوارث اثارها في ذاكرة وثقافة الشعوب و قد تناقلتها الاجيال وتمثلت كقصص واشارات في حياتهم اليومية، ومن ذلك ما يتداوله العراقيون من عادات تهدف الى الوقاية و العلاج من الاوبئة كالطاعون و الكوليرا والجدري التي ضربت العراق مرات عديدة منذ قرون ، وقد لا يعرف كثيرون أن منطقة الكرنتينة قرب باب المعظم في بغداد هي أصلا مركز للحجر الصحي لمن يحمل مرضا معديا منذ العهد العثماني،

وزير الصحة جعفر علاوي أكد ان دفن ضحايا الوباء ليست مبعث قلق مبالغ كما يشيع البعض، لكنه شدد على ان يتم ذلك وفق توجيهات صحية معتمدة.

البرنامج من إعداد وتقديم سميرة مندي ونبيل الحيدري