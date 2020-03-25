بكرا أفضل

القراءة خير جليس في أوقات الحجر المنزلي

25 مارس 2020
القراءة خير جليس في أوقات الحجر المنزلي
| Source: Shutterstock

"البيت بدون كتب كالجسد بلا روح" و"القارئ يعيش ألف حياة، ومن لا يقرأ يعيش حياة واحدة"، أقوال كثيرة لو تمعنا فيها أكثر لعرفنا أهمية القراءة، وقدرتها على تغيير مداركنا وتفكيرنا وحياتنا.

فالقراءة هي المفتاح الأساسي لتطوير الذات، وكسب العديد من المعارف في كل شؤون الحياة، فهي الأداة الحقيقية لفهم ما يدور حول الإنسان من أحداث، هي وسيلته لفهم الكون والناس من حوله، لأنها تستطيع إكساب الإنسان أعمار متنوعة من خلال التعرف على كل الثقافات من كل الأعمار المختلفة.

الحظر والإغلاق والحد من التنقل بسبب تفشي فيروس كورونا قد تكون فرصة للعودة إلى القراءة والاستمتاع بالكتب مرة أخرى لاسيما أن معدلات القراءة في الدول العربية هي الأقل بالمقارنة بدول أخرى في العالم.

هذا الموضوع كان محور النقاش في حلقة الاثنين من برنامج بكرا أفضل التي قدمها ممدوح أبو الغنم.

 

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بكرا أفضل

كيف اختلفت المناسبات في زمن كورونا؟

23 مارس 2020
اختلفت المناسبات في زمن كورونا
| Source: Shutterstock

أصبح منع الحركة والحظر والحجر جزءا من الحياة اليومية في العديد من البلدان حول العالم مع انتشار فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من ثلاثمائة ألف شخص حتى يوم الأحد الموافق 22 مارس آذار.

وفي ظل هذه الحالة، تأثرت الاحتفالات والمناسبات الاجتماعية. فعيد الأم هذا العام مثلا حمل صبغة مختلفة في ظل حالة الترقب والقلق وعدم التصديق التي خيمت على الأجواء.

فهل تعتقد أن المناسبات أصبح لها معنى آخر في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا؟ وهل تلبي الدعوة إذا دعيت في هذه الظروف لحضور حفل زفاف أو مناسبة تضم عددا كبيرا من الأشخاص؟

كل هذه الأسئلة ناقشتها حلقة الأحد من برنامج بكرا أفضل التي قدمها كل من أريج بكار وممدوح أبو الغنم.

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كيف اختلفت المناسبات في زمن كورونا؟