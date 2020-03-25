القراءة خير جليس في أوقات الحجر المنزلي

"البيت بدون كتب كالجسد بلا روح" و"القارئ يعيش ألف حياة، ومن لا يقرأ يعيش حياة واحدة"، أقوال كثيرة لو تمعنا فيها أكثر لعرفنا أهمية القراءة، وقدرتها على تغيير مداركنا وتفكيرنا وحياتنا.

فالقراءة هي المفتاح الأساسي لتطوير الذات، وكسب العديد من المعارف في كل شؤون الحياة، فهي الأداة الحقيقية لفهم ما يدور حول الإنسان من أحداث، هي وسيلته لفهم الكون والناس من حوله، لأنها تستطيع إكساب الإنسان أعمار متنوعة من خلال التعرف على كل الثقافات من كل الأعمار المختلفة.

الحظر والإغلاق والحد من التنقل بسبب تفشي فيروس كورونا قد تكون فرصة للعودة إلى القراءة والاستمتاع بالكتب مرة أخرى لاسيما أن معدلات القراءة في الدول العربية هي الأقل بالمقارنة بدول أخرى في العالم.

هذا الموضوع كان محور النقاش في حلقة الاثنين من برنامج بكرا أفضل التي قدمها ممدوح أبو الغنم.