كيف يتحصن اللاجئون ضد كورونا

لم تعد الحياة كما كانت عليه قبل أزمة كورونا. فالكثيرون محتجزون طوعا أو كرها في منازلهم. والأعمال أغلقت والوظائف فقدت. لكن العائلات تقاربت أكثر بالبقاء سويا في المنزل فترات أطول رغم ما لهذا الأمر من مزايا وعيوب في ذات الوقت.

أسئلة كثيرة تطرح بشأن ما قد يطرأ على مجتمعاتنا ويتغير فيها أثناء وبعد أزمة كورونا.

هذا الموضوع كان محور النقاش في حلقة الاثنين من برنامج بكرا أفضل التي قدمتها أريج بكار.