كيف يتحصن اللاجئون ضد كورونا

تزداد المخاوف من إمكانية انتشار فيروس كورونا المستجد في مخيمات اللاجئين في اليونان والأردن ولبنان وكذلك في مخيمات النازحين شمال سوريا.
فما هي الإجراءات التي تتخذها الدول والمنظمات لمنع وصول الفيروس للمخيمات؟ وكيف يمكن وقاية اللاجئين من الإصابة بفيروس كورونا؟
هذا الموضوع كان محور النقاش في حلقة الخميس من برنامج بكرا أفضل التي قدمها ممدوح أبو الغنم.
استضاف البرنامج للحديث عن هذا الموضوع عددا من الضيوف ومنهم الناطق الرسمي في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الاردن، محمد حواري، والمتحدث باسم وكالة الاغاثة وتشغيل اللاجئين الاونروا، سامي مشعشع، والمستشار الإعلامي للوكالة في غزة، عدنان أبو حسنة، وريتا لحود من مشروع الأمل لمساعدة اللاجئين، ومدير إدارة السلامة في اتحاد المنظمات الطبية الإغاثية السورية (اوسوم)، أحمد آل دبيس، ومنسقة الشؤون الانسانية في مجلس سوريا الديموقراطية، زوزان علوش.