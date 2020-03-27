بكرا أفضل

كيف يتحصن اللاجئون ضد كورونا

27 مارس 2020
لاجئون في مخيمات النزوح
| Source: Shutterstock

تزداد المخاوف من إمكانية انتشار فيروس كورونا المستجد في مخيمات اللاجئين في اليونان والأردن ولبنان وكذلك في مخيمات النازحين شمال سوريا.

فما هي الإجراءات التي تتخذها الدول والمنظمات لمنع وصول الفيروس للمخيمات؟ وكيف يمكن وقاية اللاجئين من الإصابة بفيروس كورونا؟

هذا الموضوع كان محور النقاش في حلقة الخميس من برنامج بكرا أفضل التي قدمها ممدوح أبو الغنم.

استضاف البرنامج للحديث عن هذا الموضوع عددا من الضيوف ومنهم الناطق الرسمي في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الاردن، محمد حواري، والمتحدث باسم وكالة الاغاثة وتشغيل اللاجئين الاونروا، سامي مشعشع، والمستشار الإعلامي للوكالة في غزة، عدنان أبو حسنة، وريتا لحود من مشروع الأمل لمساعدة اللاجئين، ومدير إدارة السلامة في اتحاد المنظمات الطبية الإغاثية السورية (اوسوم)، أحمد آل دبيس، ومنسقة الشؤون الانسانية في مجلس سوريا الديموقراطية، زوزان علوش.

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كيف يتحصن اللاجئون ضد كورونا

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بكرا أفضل

كيف ستكون حياتنا بعد أزمة كورونا

Updated 24 مارس 2020
كيف ستكون حياتنا بعد أزمة كورونا
| Source: Shutterstock

لم تعد الحياة كما كانت عليه قبل أزمة كورونا. فالكثيرون محتجزون طوعا أو كرها في منازلهم. والأعمال أغلقت والوظائف فقدت. لكن العائلات تقاربت أكثر بالبقاء سويا في المنزل فترات أطول رغم ما لهذا الأمر من مزايا وعيوب في ذات الوقت.

أسئلة كثيرة تطرح بشأن ما قد يطرأ على مجتمعاتنا ويتغير فيها أثناء وبعد أزمة كورونا.

هذا الموضوع كان محور النقاش في حلقة الاثنين من برنامج بكرا أفضل التي قدمتها أريج بكار.

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كيف ستكون حياتنا بعد أزمة كورونا