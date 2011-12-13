تشلسي يلحق الخسارة الأولى بمانشستر سيتي

الحق تشلسي الخسارة الأولى بضيفه مانشستر سيتي المتصدر وتغلب عليه 2-1 في ختام المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الانكليزي لكرة القدم.
وعمق الفريق اللندني جراح المدرب روبرتو مانشيني بعد خمسة أيام من خروج فريقه من الدور الأول لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
وواصل تشلسي صحوته وحقق الفوز الثالث على التوالي والعاشر هذا الموسم فارتقى إلى المركز الثالث برصيد 31 نقطة مشاركة مع جاره توتنهام، وأشعل المنافسة على اللقب بعدما تقلص الفارق إلى سبع نقاط بينه وبين مانشستر سيتي والى نقطتين بين الأخير ومطارده المباشر وجاره مانشستر يونايتد حامل اللقب الذي كان سحق ضيفه ولفرهامبتون 4-1 أول من السبت.
وهو الفوز ال59 لتشلسي على مانشستر سيتي في 140 مباراة بينهما مقابل 45 خسارة و36 تعادلا.
وتنتظر مانشستر سيتي قمة ثانية من العيار الثقيل أمام ضيفه ارسنال الأحد المقبل، فيما يحل تشلسي ضيفا على ويغان السبت المقبل.
وبكر مانشستر سيتي بالتسجيل عبر الايطالي ماريو بالوتيلي اثر تلقيه كرة من الأرجنتيني سيرخيو اغويرو فكسر مصيدة التسلل منسلا بين الاسباني اوريول روميو والصربي برانيسلاف ايفانوفيتش وتوغل داخل المنطقة وراوغ الحارس التشيكي العملاق بيتر تشيك وتابعها بسهولة داخل المرمى الخالي (2).
وأهدر اغويرو فرصة التعزيز عندما توغل داخل المنطقة وتلاعب بروميو وسدد كرة قوية زاحفة بجوار القائم الأيسر لتشيك (11)، ثم تلقى ميلنر كرة على طبق من ذهب من سيلفا داخل المنطقة لكنه فقد التوازن (23).
وكانت أول فرصة لتشلسي في الدقيقة 25 عندما تلقى دروغبا كرة عند حافة المنطقة فتوغل داخلها وسددها زاحفة أبعدها الحارس جو هارت إلى ركنية.
ونجح تشلسي في إدراك التعادل عندما توغل لاعب مانشستر سيتي السابق دانيال ستاريدج بالمدافع الفرنسي غايل كليشي في الجهة اليمنى وتوغل داخل المنطقة ثم مرر كرة عرضية تابعها البرتغالي راوول ميريليس من مسافة قريبة داخل المرمى الخالي (34).
وكاد ستاريدج يمنح التقدم لتشلسي مطلع الشوط الثاني عندما تلقى كرة داخل المنطقة فهيأها لنفسه بصدره وسددها بيمناه فوق المرمى (47).
وتلقى مانشستر سيتي ضربة موجعة بطرد مدافعه كليشي لتلقيه الإنذار الثاني (58).
وحصل تشلسي على ركلة جزاء عندما سدد ستاريدج كرة قوية من داخل المنطقة فلمست يدي المدافع جوليان ليسكوت فانبرى لها لامبارد، بديل ميريليس، بنجاح مانحا الفوز لفريقه (82).
وعمق الفريق اللندني جراح المدرب روبرتو مانشيني بعد خمسة أيام من خروج فريقه من الدور الأول لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
وواصل تشلسي صحوته وحقق الفوز الثالث على التوالي والعاشر هذا الموسم فارتقى إلى المركز الثالث برصيد 31 نقطة مشاركة مع جاره توتنهام، وأشعل المنافسة على اللقب بعدما تقلص الفارق إلى سبع نقاط بينه وبين مانشستر سيتي والى نقطتين بين الأخير ومطارده المباشر وجاره مانشستر يونايتد حامل اللقب الذي كان سحق ضيفه ولفرهامبتون 4-1 أول من السبت.
وهو الفوز ال59 لتشلسي على مانشستر سيتي في 140 مباراة بينهما مقابل 45 خسارة و36 تعادلا.
وتنتظر مانشستر سيتي قمة ثانية من العيار الثقيل أمام ضيفه ارسنال الأحد المقبل، فيما يحل تشلسي ضيفا على ويغان السبت المقبل.
وبكر مانشستر سيتي بالتسجيل عبر الايطالي ماريو بالوتيلي اثر تلقيه كرة من الأرجنتيني سيرخيو اغويرو فكسر مصيدة التسلل منسلا بين الاسباني اوريول روميو والصربي برانيسلاف ايفانوفيتش وتوغل داخل المنطقة وراوغ الحارس التشيكي العملاق بيتر تشيك وتابعها بسهولة داخل المرمى الخالي (2).
وأهدر اغويرو فرصة التعزيز عندما توغل داخل المنطقة وتلاعب بروميو وسدد كرة قوية زاحفة بجوار القائم الأيسر لتشيك (11)، ثم تلقى ميلنر كرة على طبق من ذهب من سيلفا داخل المنطقة لكنه فقد التوازن (23).
وكانت أول فرصة لتشلسي في الدقيقة 25 عندما تلقى دروغبا كرة عند حافة المنطقة فتوغل داخلها وسددها زاحفة أبعدها الحارس جو هارت إلى ركنية.
ونجح تشلسي في إدراك التعادل عندما توغل لاعب مانشستر سيتي السابق دانيال ستاريدج بالمدافع الفرنسي غايل كليشي في الجهة اليمنى وتوغل داخل المنطقة ثم مرر كرة عرضية تابعها البرتغالي راوول ميريليس من مسافة قريبة داخل المرمى الخالي (34).
وكاد ستاريدج يمنح التقدم لتشلسي مطلع الشوط الثاني عندما تلقى كرة داخل المنطقة فهيأها لنفسه بصدره وسددها بيمناه فوق المرمى (47).
وتلقى مانشستر سيتي ضربة موجعة بطرد مدافعه كليشي لتلقيه الإنذار الثاني (58).
وحصل تشلسي على ركلة جزاء عندما سدد ستاريدج كرة قوية من داخل المنطقة فلمست يدي المدافع جوليان ليسكوت فانبرى لها لامبارد، بديل ميريليس، بنجاح مانحا الفوز لفريقه (82).