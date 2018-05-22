زوكربرغ يعتذر مجددا.. 'القواعد التنظيمية حتمية'

اعتذر الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربرغ الثلاثاء لأعضاء البرلمان الأوروبي عن تسريب بيانات مستخدمي موقع التواصل الأكبر في العالم، أحدث محاولة لاحتواء فضيحة هزت الشركة.

وأقر زوكربرغ بأن الشركة لم تفعل ما فيه الكفاية للحيلولة دون إساءة استخدام شبكة التواصل الاجتماعي وإن الضوابط التنظيمية "مهمة وحتمية".

وأكد زوكربرغ خلال لقائه مع زعماء البرلمان الأوروبي على أهمية الأوروبيين لفيسبوك وقال إنه يأسف لعدم القيام بما فيه الكفاية لمنع إساءة استخدام منصة التواصل الاجتماعي.

وقال في مستهل تصريحاته "لم تكن رؤيتنا لمسؤولياتنا واسعة على نحو كاف. كان ذلك خطأ وأنا آسف لذلك".

وأضاف أن السؤال ليس ما إذا كان يتعين وضع ضوابط ولكن عن نوع الضوابط التي ينبغي أن تفرض.

وقال "سيكون من المهم والحتمي وضع نوع من القواعد التنظيمية".

وكان زوكربرغ قد وافق على مقابلة زعماء البرلمان الأوروبي للرد على تساؤلات عن الكيفية التي حصلت بمقتضاها شركة كمبريدج أناليتيكا للاستشارات السياسية على البيانات الشخصية لنحو 87 مليون مستخدم لفيسبوك.

وسبق لمؤسس فيسبوك التقدم باعتذار مماثل في جلسات استماع أمام الكونغرس الأميركي منذ خروج أزمة تسريب البيانات للعلن في آذار/مارس الماضي.