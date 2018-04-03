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إطلاق نار في مقر يوتيوب بكاليفورنيا

عناصر في الشرطة الأميركية قرب مقر يوتيوب استجابة لحادث إطلاق النار

أعلنت الشرطة الأميركية بعد ظهر الثلاثاء أنها تتعامل مع حادثة إطلاق نار في المقر الرئيسي لشركة يوتيوب في مدينة سان برونو شمال ولاية كاليفورنيا.

وأفادت تقارير أولية أن المسلح لا يزال طليقا.

وأفاد المستشفى العام في سان فرانسيسكو بوصول ضحايا، من دون أن يحدد عددهم.

وقد دعت شرطة المدينة التي تقع جنوب مدينة سان فرانسيسكو إلى الابتعاد عن المكان.

وقال عاملون في يوتيوب كانوا متواجدين في مقر الشركة إنهم سمعوا إطلاق نار وشاهدوا أشخاصا وهم يركضون.

وأظهرت لقطات تلفزيونية خروج موظفين من مقر الشركة وهم يرفعون أيديهم.

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