في صنعاء... دار مسنين وحيدة لم تسلم من المتطرفين

في العاصمة اليمنية صنعاء، توجد دار وحيدة لرعاية المسنين تديرها "بعثة الإحسان الكاثوليكية"، ومقرها الرئيس في مدينة كالكتا الهندية.

لكن لم يكن من السهل على مراسل موقع (ارفع صوتك) الدخول إلى الدار المفروضة عليها إجراءات أمنية مشددة، في أعقاب هجمات مسلحة لمتطرفين إسلاميين استهدفت مستشفيات ودورا لرعاية المسنين تديرها مؤسسات خيرية مسيحية في اليمن خلال السنوات الماضية.

وقال موظف أثيوبي في الدار طلب عدم ذكر اسمه، "لدينا 115 حالة غالبيتهم من المعاقين حركياً من الذكور والإناث المشردين في الشوارع والمحالين إلينا من أقسام الشرطة، لكن ليس جميعهم مسنين".

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