قوات سعودية تصل إلى جزيرة سقطرى

أعلن التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن أن قوات سعودية وصلت إلى جزيرة سقطرى بهدف دعم القوات الحكومية في ظل توتر بين الأخيرة والإمارات التي نشرت قوات لها في الجزيرة التي بقيت بمنأى عن النزاع.

وقال التحالف بحسب وسائل إعلام رسمية إن قوات سعودية وصلت إلى سقطرى بغرض "التدريب والمساندة للقوات اليمنية"، مشيرا إلى أن الخطوة جاءت بتنسيق مع الحكومة اليمنية.

وتشهد سقطرى توترا منذ نشر الإمارات قوات لها في الجزيرة قبل نحو أسبوع. وكان مصدر مصدر حكومي يمني قد قال إن الإمارات نشرت قوات في سقطرى من دون إبلاغ حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي تسيطر على الجزيرة.

وأثار ذلك غضبا بين السكان الذين قالوا إنه ليس على الجزيرة أي حوثيين لتبرير نشر تلك القوات، بحسب المصدر.

ودولة الإمارات شريك أساسي في التحالف العسكري بقيادة السعودية الذي ينفذ منذ 2015 ضربات في اليمن ضد الحوثيين ويدعم حكومة الرئيس هادي.

وبقيت سقطرى الواقعة عند مخرج ممر مزدحم للنقل البحري يربط بين البحر المتوسط والمحيط الهندي، بمنأى عن أعمال العنف التي تجتاح اليمن.

وتحظى الجزيرة بأهمية عالمية لتنوعها البيئي وتقع على بعد حوالي 350 كلم قبالة السواحل الجنوبية لليمن.

وتعاونت دولة الامارات بشكل وثيق مع الجيش اليمني وقامت بتدريب جنود، لكنها تدعم كذلك الانفصاليين الذي يسيطرون على الجنوب منذ كانون الثاني/يناير.