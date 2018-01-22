مقتل تسعة بينهم صحافي في قصف حوثي في اليمن

أفاد مسؤول في حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إن خمسة مدنيين بينهم مصور صحافي قتلوا إثر "سقوط صواريخ أطلقها الحوثيون" الاثنين، على مقر أمني في تعز جنوب غرب اليمن.

وقال المسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية إن ستة صواريخ سقطت أثناء تدشين قوات الأمن العام مقرا تدريبيا في تعز بحضور نائب وزير الداخلية اليمني اللواء علي ناصر.

وذكر أن القصف أسفر عن مقتل المصور الصحافي لقناة بلقيس الفضائية اليمنية محمد القدسي، وأربعة مدنيين آخرين بينهم إمرأة وطفل، وأربعة عسكريين في صفوف القوات الحكومية.

وتسيطر القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا على مدينة تعز، لكنها مطوقة من قبل القوات التابعة للحوثيين.