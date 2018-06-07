اليمن.. خطة سلام دولية جديدة

كشفت وكالة رويترز وجود خطة سلام وضعتها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات في اليمن والتي سببت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.

وذكرت الوكالة أنه لم يتم الإعلان عن الخطة بعد، مشيرة إلى أن تعديلات قد تدخل عليها.

وأظهرت مسودة للوثيقة أن على"الأطراف العسكرية التي لا تتبع الدولة تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بما في ذلك الصواريخ الباليستية بطريقة منظمة ومخططة"، وجاء فيها أيضا "لن تستثنى أي جماعات مسلحة من نزع السلاح".

وأكد مصدران مطلعان طلبا عدم كشف هويتيهما أن الخطوة تشمل الحوثيين الذين يطلقون صواريخ باليستية على السعودية المجاورة.

وتدعو مسودة الوثيقة إلى "تشكيل حكومة انتقالية شاملة يقودها رئيس وزراء متفق عليه وتمثل فيها المكونات السياسية بالدرجة الكافية".

وقال أحد المصدرين إن "النية هي ربط الجوانب الأمنية بالسياسية بدءا بوقف القتال، ثم الانتقال نحو سحب القوات وتشكيل حكومة وحدة وطنية".

وبحسب رويترز فإن مسودة الخطة وضعها مبعوث الأمم المتحدة الخاص مارتن غريفيث المقرر أن يطرح "إطار عمل للمفاوضات" في اليمن بحلول منتصف حزيران/يونيو.

وفشلت جهود سابقة لإنهاء الصراع في اليمن الذي تقول الأمم المتحدة إنه خلف أكثر من 10 آلاف قتيل، فيما أجريت آخر جولة من المحادثات التي تدعمها المنظمة الدولية بين الحوثيين والحكومة اليمنية في الكويت في آب/أغسطس عام 2016.