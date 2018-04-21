مقتل أكثر من 20 مدنيا وموظف إغاثة في اليمن

لقي 20 شخصا على الأقل مصرعهم في غارة للتحالف الذي تقوده السعودية في محافظة تعز جنوب غرب اليمن، بحسب وكالة أنباء رويترز.

ونقلت الوكالة عن سكان ومصادر محلية أن الغارة أصابت مركبة كانت تقل 20 شخصا جنوب تعز، مشيرين إلى التعرف على ست جثث فقط، بسبب تفحم بقية الجثث.

واكتفى متحدث باسم التحالف بالقول إن الأخير يأخذ "هذا التقرير بجدية" وسوف يتحرون مدى صحته.

وفي تعز أيضا، أعلن متحدث رسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر السبت مقتل أحد موظفي المنظمة برصاص مجهولين استهدف مركبة تابعة لها في منطقة الضباب غربي تعز.

ويحمل القتيل الجنسية اللبنانية ويدعى حنا لحود.

وأفاد سكان ومصادر طبية بأن الحوثيين قتلوا شخصين بينهما امرأة وأصابوا أربعة آخرين في هجوم شمالي تعز.

يتزامن ذلك مع أنباء عن تصاعد المواجهات بين الحوثيين وقوات موالية لطارق صالح نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح في محافظة تعز.

الحرب الأهلية وما رافقها من تدخل للتحالف في اليمن، أسفرت منذ اندلاعها، عن مقتل أكثر من 10 آلاف شخص وشردت أكثر من مليونين آخرين، كما دفعت البلاد إلى حافة المجاعة حسب الأمم المتحدة.