كهرمانة اليمنية.. المحافظة على التراث في بلد يحترق

تحت سقف الغرفة التي تتخذ منها مؤسسة "كهرمانة الثقافية والفنية"، مقرا لها، تتوزع بشكل فني جميل، إكسسوارات ومنسوجات يدوية وأوان وأدوات منزلية ولوحات فنية وطاولات ملونة ونقوش وزخارف هندسية تعكس تنوع التراث اليمني.

من داخل غرفة صغيرة في منزل قديم بحي القاسمي في مدينة صنعاء التاريخية، يقود ناشطون وأكاديميون يمنيون مبادرة فريدة للحفاظ على الموروث الحضاري والثقافي اليمني وإعادة إحياء الأشغال والحرف التقليدية اليدوية.

​ومؤسسة كهرمانة ثقافية غير ربحية. وتقول رئيستها آلاء الأصبحي إن هدف المؤسسة "تنمية الوعي بأهمية الحفاظ على المورث الحضاري اليمني، وإبراز هويتنا الوطنية التي بدأت للأسف تتشوه وتطمس وتهمش".

"هذا المكان (الغاليري) افتتحناه قبل حوالي عام، لكن المؤسسة عموما تأسست قبل خمسة أعوام”، أضافت الأصبحي في حديث لموقع "ارفع صوتك".

وتؤكد الأصبحي أن العمل هو جهود فردية، "والمبالغ المالية الرمزية التي نأخذها مقابل القطع التي يشتريها الناس الغرض منها استمرار تسيير نشاط المؤسسة".

اقرأ المقال كاملا