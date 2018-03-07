'الولاية وإيران وحزب الله ...' في جامعة صنعاء

كان عبدالقادر أحمد (20 عاماً)، وهو طالب في جامعة صنعاء، كبرى الجامعات الحكومية في اليمن، يبدو منزعجاً، وهو يقلب بين يديه مقرر “الثقافة الإسلامية” الذي عمدت جماعة الحوثيين مؤخراً إلى تضمينه تعديلات جوهرية.

وتركز التعديلات بدرجة رئيسية على الحرب الدائرة في اليمن منذ ثلاث سنوات، والتحريض على الحكومة المعترف بها دولياً، ومهاجمة السعودية وتمجيد إيران وسورية وحزب الله، حسب طلاب وباحثين وأكاديميين.

يؤكد عبد القادر أحمد لموقع (ارفع صوتك) أنه ليس أمامه خيار سوى التظاهر بالاقتناع بمضمون المقرر الدراسي من أجل “تحصيل علامات المادة فقط”.

لكن عبدالقادر لم يخف رفضه تلك الأفكار “جملة وتفصيلاً لأنها تكرس ثقافة العنف والتطرف وعدم القبول بالآخر”، على حد قوله.

ويصف مقرر الثقافة الإسلامية المعدل، السعودية بـ “قرن الشيطان، ورأس الفتنة وجارة السوء”، بسبب قيادتها للحرب في اليمن.

كما يتطرق المقرر الدراسي إلى مسألة “الولاية”، وهو مصطلح ديني يقصد به الحوثيون “الإمامة”، أو ولاية أمر المسلمين، التي يقولون إنها حق إلهي حصري لأبناء علي بن أبي طالب من زوجته فاطمة بنت النبي محمد، أو ما يسمى بـ“آل البيت”. وبالطبع فإن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي يدعي أنه ينتمي إليهم.​