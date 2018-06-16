اليمن.. القوات الحكومية تعلن السيطرة على مطار الحديدة

سيطرت القوات الحكومية اليمنية على مطار الحديدة بدعم من التحالف بقيادة السعودية والإمارات، حسبما ذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية السبت.

وقال المركز في تغريدة: "قوات الجيش مسنودة بالمقاومة والتحالف العربي تحرر مطار الحديدة الدولي من قبضة مليشيات الحوثي".

وأوضح المركز أن "الفرق الهندسية تباشر تطهير المطار ومحيطه من الألغام والعبوات الناسفة".

ولا تزال المواجهات مستمرة في الحديدة للسيطرة على الميناء الذي يعتبر البوابة الرئيسية لشحنات الغذاء في البلاد.

ويقول التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات إن بإمكانه السيطرة سريعا على الميناء، الخاضع لسيطرة الحوثيين، من دون تعطيل إمدادات المساعدات في بلد يشهد بالفعل أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وتخشى الأمم المتحدة، التي حاولت دون جدوى إيجاد مسار دبلوماسي لتفادي شن الهجوم، من أن القتال سيقطع شريان الحياة الوحيد لمعظم اليمنيين.

ويعتمد نحو 22 مليون نسمة في اليمن على المساعدات الإنسانية بينما يواجه 8.4 مليون خطر المجاعة.